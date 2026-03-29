Михаела Филева тайно се е борила с тежки паник атаки

Михаела Филева тайно се е борила с тежки паник атаки

29 Март, 2026 10:52

Певицата разкри, че публичният живот не е толкова бляскав, колкото изглежда

Михаела Филева тайно се е борила с тежки паник атаки - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп певицата Михаела Филева направи едно от най-личните си признания в ефира на предаването „Животът по действителен случай“ пред водещата Алекс Сърчаджиева.

За първи път тя открито разказа за труден период от живота си, в който се е борила с паник атаки – тема, за която рядко се говори открито, особено в публичното пространство.

В разговора Филева подчерта, че животът на сцената често изглежда бляскав и безгрижен, но реалността е далеч по-сложна.

„Много е любопитно, когато си в публичното око, хората смятат, че всичко става много лесно. Че всичко е цветя и рози. Понякога се изисква свръхсила, за да свършиш работата си днес – да излезеш, да се усмихнеш“, споделя тя.

Според изпълнителката именно откровеността за подобни преживявания може да бъде източник на сила – не само за самия човек, но и за всички, които преминават през подобни трудности.

Михаела Филева разкри, че паник атаките при нея са се появили вследствие на сериозно физическо изтощение. Симптомите били типични – чувство на задушаване, силна тревожност и ускорено сърцебиене.

„Паник атаките се получиха от физическо изтощение. При мен бяха класическите симптоми“, казва тя.

Певицата подчертава, че ключът към справянето е комбинация от фактори – терапия, по-здравословен начин на живот, достатъчно сън и по-добра грижа за тялото и психиката.

Първият тежък момент настъпва преди около 12 години, по време на участието ѝ в танцово риалити шоу. Тогава ежедневието ѝ било изключително натоварено – репетиции през деня, лекции в университета и нощни участия в различни градове.

„Събираха ми се три месеца с около три часа сън на денонощие. Тогава не знаех какво ми се случва“, признава тя.

Липсата на познания за менталното здраве в онзи период допълнително усложнила ситуацията. Едва по-късно Филева потърсила помощ и успяла да се справи с проблема.

Днес певицата е категорична, че този труден период е останал в миналото. Тя използва опита си, за да говори открито и да насърчава повече хора да обръщат внимание на психичното си здраве.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мда

    14 8 Отговор
    Прекалила е с дрогата.

    Коментиран от #11

    10:57 29.03.2026

  • 3 БайГаню

    18 5 Отговор
    във вибратора е истината !!!

    10:59 29.03.2026

  • 4 Явно е от името

    15 8 Отговор
    и двете Михаели се паникьосват яко.

    10:59 29.03.2026

  • 5 Ми не е тайно

    15 4 Отговор
    Личеше й, и продължава да и личи

    11:05 29.03.2026

  • 6 ЛОШО е

    14 5 Отговор
    Когато е доказано, че не ставам за тази работа и мен ме обгръщат паник атаки....и е време да си намеря друга работа....

    11:06 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кубинки в зъбите

    13 5 Отговор
    Какво да кажат тогава работниците по строежи,фабрики т.н? Деееееба мммааама ви деееее6а

    11:48 29.03.2026

  • 9 Ей,кво нещо!

    13 4 Отговор
    По всякакъв 😉🔞начин търсиха да станат известни, сега ще ми се оплакват във всяко предаване, ей,кво нещо!

    11:50 29.03.2026

  • 10 Д-р Хаус

    12 4 Отговор
    Кифладжийски превземки. 2 шамара, 1 мотика и 1 голяма градина на село, в която да копае от сутрин до вечер и нямаше да има никакви паник атаки

    Коментиран от #12

    11:51 29.03.2026

  • 11 хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "мда":

    Ускореният пулс е сигнал към мозъка за наличие на опасност, на която той реагира с тревожност и чувство, че се задушаваш. Защо обаче хората получават сърцебиене и паник атаки без видима опасност, която да ги застрашава? Прочетете повече за невидимият враг, наречен електромагнитно замърсяване или "електросмог"!

    12:01 29.03.2026

  • 12 Никой не казва

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Д-р Хаус":

    Може и овчарка.....на село

    12:08 29.03.2026

  • 13 Васил

    4 1 Отговор
    Алкохола и дрогата не прощават.

    12:17 29.03.2026

  • 14 Писна ми вече

    12 0 Отговор
    Ако не е Филева ще е Гафа, ако не е Мара Илиева ще е Любо Киров!Едни и същи до откат!А как не съм чул един който бачка на полето да е имал паник атаки, а???!!!Глезотии!!!!

    12:25 29.03.2026

  • 15 бай Даньо

    5 0 Отговор
    ЖЕСТОКО...

    12:25 29.03.2026

  • 16 Стига се рови в

    5 0 Отговор
    живота на другите
    Погледни себе си и се корегирай че стана за присмех
    Тази работа не е за всеки

    12:25 29.03.2026

  • 17 Гласът

    0 0 Отговор
    ...че каква певица е Филева?...вие като Койот...ако не са парите от майка й...е умряла от глад...и тя си го знае..Колко албума продаде...? Колко концерта ,и зали продаде...Лигла.. Самочувствие без покритие..

    14:05 29.03.2026

  • 18 кака кифла писарушкофа

    1 0 Отговор
    Фелациевна тайно се е борила в креватите с тежки зрели господа

    15:19 29.03.2026

  • 19 Въй

    0 0 Отговор
    Михаела Филева защо е с мъжки дрехи? С риза,вратовръзка и мъжко,кожено яке.Михаил Филев да не би да ходи облечен с рокля?!

    15:36 29.03.2026

  • 20 Кифлата сънува и като се събуди паника

    1 0 Отговор
    Мъжете я гонят в сънят и, а на Иво бягат от нея

    15:55 29.03.2026

  • 21 Кифлата сънува и като се събуди паника

    1 0 Отговор
    Мъжете я гонят в сънят и, а на живо бягат от нея

    15:56 29.03.2026