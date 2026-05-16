Джанет Джексън на 60 г.: Звездата, която знае колко скъпа е цената на славата

16 Май, 2026 09:42 1 125 7

Една от най-революционните поп звезди празнува 60-и юбилей днес

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 16 май една от най-влиятелните жени в историята на поп музиката – Джанет Джексън – навършва 60 години. Името ѝ отдавна не е просто част от легендарната фамилия Джексън. През последните четири десетилетия тя успя да изгради собствена кариера, която промени начина, по който изглеждат и звучат съвременните поп и R&B изпълнителки.

С десетки хитове, милиони продадени албуми, революционни музикални клипове и огромно влияние върху цели поколения артисти, Джанет Джексън остава една от най-важните фигури в модерната музикална индустрия. Но зад блясъка стои и история за натиск, семейна сянка, скандали и дълга битка за лично спокойствие.

Джанет Дамита Джо Джексън е родена през 1966 г. в Гари, щата Индиана, като най-малката от знаменитото семейство Джексън. Още от ранна възраст животът ѝ е свързан със сцената и шоубизнеса.

Докато братята ѝ от „Джексън Файв“ се превръщат в глобални звезди, а Майкъл Джексън вече е музикален феномен, малката Джанет расте под огромния натиск на фамилното име.

Кариерата ѝ започва в телевизията с участия в популярни американски ситкоми през 70-те и началото на 80-те години. Истинската музикална експлозия обаче идва през 1986 г. с албума Control.​ Control не е просто успешен поп албум. Той се превръща в манифест на независимостта.

След години под строгия контрол на баща си Джо Джексън, Джанет буквално заявява чрез музиката си, че вече сама ще определя живота и кариерата си. Парчета като Nasty, What Have You Done for Me Lately и Control я превръщат в новото лице на модерния поп.

Малко по-късно следва и Rhythm Nation 1814 – албум, който и до днес се смята за едно от най-смелите и социално ангажирани поп произведения на своето време. Джанет говори за расизъм, бедност, социално разделение и насилие в период, когато повечето поп звезди избягват подобни теми.

Жената, която отвори вратата за цяло поколение

Влиянието на Джанет Джексън върху музиката е трудно за измерване. Без нея вероятно поп културата на 90-те и 2000-те щеше да изглежда съвсем различно.

Много от най-големите звезди на последните десетилетия, включително Бионсе, Бритни Спиърс, Дженифър Лопес, Риана и Сиара, многократно са признавали, че са вдъхновени именно от нея.

Тя е сред първите изпълнителки, които превръщат танца, визията, видеоклиповете и сценичното присъствие в цялостно артистично преживяване. Хореографиите ѝ и днес се изучават като класика в музикалната индустрия.

Скандалът, който промени кариерата ѝ

Въпреки огромния успех, кариерата на Джанет Джексън преживява драматичен обрат през 2004 г. след прословутото участие на Супербоул с Джъстин Тимбърлейк. Гаф с тоалета ѝ, при който по време на шоуто за части от секундата е оголена гърдата на певицата, се превръща в един от най-обсъжданите телевизионни моменти в историята на американската телевизия.

Последиците обаче се оказват тежки основно за Джанет. Радиостанции спират песните ѝ, MTV ограничава излъчванията ѝ, а кариерата ѝ рязко губи скорост. Години по-късно мнозина определят случилото се като пример за двойния стандарт в шоубизнеса, тъй като обществената реакция срещу Джъстин Тимбърлейк е значително по-мека.

Майчинство след 50

Една от най-обсъжданите теми около Джанет Джексън през последните години беше майчинството ѝ. През 2017 г., на 50-годишна възраст, тя се сдоби със сина си Ейса. Самата певица многократно е казвала, че именно майчинството е променило приоритетите ѝ и я е накарало да търси по-спокоен живот далеч от постоянния шум на индустрията.

През последните години Джанет постепенно се завърна към активна музикална и концертна дейност. Турнето ѝ Together Again се превърна в един от най-успешните ретро-поп проекти в Северна Америка, а критиците отбелязаха, че певицата продължава да впечатлява със сценично присъствие и физическа форма.

През 2025 г. тя привлече внимание и с поредица фестивални участия и специални концерти, посветени на 40-годишнината от албума Control. Музикални медии в САЩ определиха турнето като своеобразно „късно признание“ за влиянието ѝ върху модерната поп музика.

Междувременно интересът към нея беше подновен и от документалната поредица Janet Jackson., в която певицата за първи път говори толкова открито за отношенията със семейството си, славата и натиска да живее в сянката на Майкъл Джексън.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 “Уважаеми”

    7 0 Отговор
    Деаскачи, научете се, бе:
    Не може да има скъпа или евтина цена!!!
    Цената е висока или ниска!
    Както не може да има ниска височина!
    Височината е малка или голяма!!!

    Коментиран от #2

    09:53 16.05.2026

  • 2 Правилно!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "“Уважаеми”":

    Скъпи или евтини са стоките и услугите, не цените!

    09:54 16.05.2026

  • 3 Да допълним

    3 1 Отговор
    Поп иконата Джанет Джаксън приема исляма покрай брака си с катарския милиардер Уисам Ал Мана през 2012

    10:24 16.05.2026

  • 4 На това градче..

    6 0 Отговор
    Гари, Индиана му се носи славата на най-лошото място за живот в САЩ- убийства, грабежи изнасилвания.. Именно от там е семейство Джаксън. Доказано е че хората родени във зла среда стават мотивирани да успеят и да я напуснат.

    10:36 16.05.2026

  • 5 кака кифла

    3 2 Отговор
    Звездата, която знае колко скъпа е цената на игривата котка с опит

    11:07 16.05.2026

  • 6 Просто една

    3 1 Отговор
    от кланът Джаксън.

    11:24 16.05.2026

  • 7 Толкова много глупости

    4 1 Отговор
    за една жена.

    11:25 16.05.2026