Принцеса Беатрис се мести в САЩ заради опозорения си баща Андрю

Британската принцеса принцеса Беатрис обмисля възможността да се премести в Съединените щати на фона на засиленото обществено внимание около баща ѝ принц Андрю и връзките му със скандалния финансист Джефри Епстийн.

По информация на британски медии, Беатрис е силно засегната от развитието на случая и се опитва да запази стабилност в личния си живот въпреки натиска върху семейството. Източници твърдят, че тя преживява ситуацията като „изключително тежка“ и търси начин да ограничи публичния ефект върху себе си и близките си.

В този контекст преместването зад граница се разглежда като реалистична опция. Съпругът ѝ Едоардо Мапели Моци развива бизнес в сферата на недвижимите имоти, включително с присъствие в САЩ, което допълнително улеснява подобен ход. Според източници, подобно решение би дало възможност на семейството да започне „на чисто“ и да се дистанцира от постоянния медиен натиск във Великобритания.

Възможността за преместване не е без прецедент. Сестрата на Беатрис – принцеса Юджини – от години живее извън Обединеното кралство, а принц Хари и съпругата му Меган Маркъл се установиха в Калифорния след оттеглянето си от кралските задължения. Според същите източници именно Хари е в контакт с Беатрис и Юджини и е давал съвети, включително относно възможността временно да пребивават в САЩ.

Решението обаче е повлияно и от продължаващото разследване около лишения от титлите си принц Андрю. Според информацията, процедурата може да продължи месеци, а евентуално повдигане на обвинения би довело до съдебен процес и нова вълна от обществено внимание. Това създава допълнително напрежение за близките му, включително за Беатрис.

Източници твърдят, че ситуацията е оказала отражение и върху личния ѝ живот. По време на ключов момент около развитието на случая съпругът ѝ е бил извън страната по работа, което е затруднило взаимната подкрепа в този период. Въпреки това двойката демонстрира намерение да запази стабилността на връзката си.

Към момента няма официална позиция от страна на Кенсингтънски дворец. Ситуацията около принцеса Беатрис остава динамична, като евентуално решение за преместване би отразило по-широката тенденция сред част от по-младото поколение на британското кралско семейство да търси дистанция от институционалния и медиен натиск.