Принцеса Беатрис се мести в САЩ заради опозорения си баща Андрю

29 Март, 2026 13:51 1 458 13

Скандалите с родителите ѝ идват в повече на братовчедката на Хари и Уилям

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската принцеса принцеса Беатрис обмисля възможността да се премести в Съединените щати на фона на засиленото обществено внимание около баща ѝ принц Андрю и връзките му със скандалния финансист Джефри Епстийн.

По информация на британски медии, Беатрис е силно засегната от развитието на случая и се опитва да запази стабилност в личния си живот въпреки натиска върху семейството. Източници твърдят, че тя преживява ситуацията като „изключително тежка“ и търси начин да ограничи публичния ефект върху себе си и близките си.

В този контекст преместването зад граница се разглежда като реалистична опция. Съпругът ѝ Едоардо Мапели Моци развива бизнес в сферата на недвижимите имоти, включително с присъствие в САЩ, което допълнително улеснява подобен ход. Според източници, подобно решение би дало възможност на семейството да започне „на чисто“ и да се дистанцира от постоянния медиен натиск във Великобритания.

Възможността за преместване не е без прецедент. Сестрата на Беатрис – принцеса Юджини – от години живее извън Обединеното кралство, а принц Хари и съпругата му Меган Маркъл се установиха в Калифорния след оттеглянето си от кралските задължения. Според същите източници именно Хари е в контакт с Беатрис и Юджини и е давал съвети, включително относно възможността временно да пребивават в САЩ.

Решението обаче е повлияно и от продължаващото разследване около лишения от титлите си принц Андрю. Според информацията, процедурата може да продължи месеци, а евентуално повдигане на обвинения би довело до съдебен процес и нова вълна от обществено внимание. Това създава допълнително напрежение за близките му, включително за Беатрис.

Източници твърдят, че ситуацията е оказала отражение и върху личния ѝ живот. По време на ключов момент около развитието на случая съпругът ѝ е бил извън страната по работа, което е затруднило взаимната подкрепа в този период. Въпреки това двойката демонстрира намерение да запази стабилността на връзката си.

Към момента няма официална позиция от страна на Кенсингтънски дворец. Ситуацията около принцеса Беатрис остава динамична, като евентуално решение за преместване би отразило по-широката тенденция сред част от по-младото поколение на британското кралско семейство да търси дистанция от институционалния и медиен натиск.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хехе

    18 2 Отговор
    е па опозорената принцеса що не се откаже от татенцето и титлата си и да стане продавачка в кварталния магазин.

    13:54 29.03.2026

  • 2 Въй

    11 0 Отговор
    Първо Хари и Меган се преместиха в САЩ,а сега и братовчедката им е намислила това. Кога ли ЧарлзЪ ще се премести при чичко Дончо Тръмпов?!

    13:57 29.03.2026

  • 3 бушприт

    8 0 Отговор
    ...няма официална позиция от страна на длъжностни лица от управата на Кенсингтънския дворец.

    13:59 29.03.2026

  • 4 Бай Дончо стайл

    14 2 Отговор
    Ми тя бандата на Епщайн в САЩ ма😅

    14:04 29.03.2026

  • 5 важното е съвке

    10 1 Отговор
    ти да не имигрираш в сащ
    та си стой тук
    че как ще преживяваме без пълнежите ти за кифли

    14:10 29.03.2026

  • 6 плевен

    1 2 Отговор
    Е как може да се мине без Хари и Меган? Кой друг по- добре знае как да предадеш баща си в труден момент?За мине си знам, че всяка сутрин да закусвам с новородени бебета, няма да бъда изоставен от децата си. Но там са други ценности.

    14:26 29.03.2026

  • 7 Няма

    7 1 Отговор
    Нищо случайно ! Големите центрове на сатана сатанистите са в Англия и САЩ! Най големите! Големи има в Германия, Франция, и за ваша изненада, в Саудитска Арабия! По малки има навсякъде. В България е старозагорско!

    14:30 29.03.2026

  • 8 Глупав подход

    7 0 Отговор
    Бащата не виновен
    Те просто отиват в америка

    14:31 29.03.2026

  • 9 мирослав

    2 1 Отговор
    да бе убава можеше да те взема у нас-хем ще си скрита хем ще те поебавам!

    15:03 29.03.2026

  • 10 Хубавица

    1 1 Отговор
    Е каква хубавица,повече от Беатрис срещнах,ама те не било писано,нищо,жените като видят зор и айде бежким.Някои хора като мен нямат избор,освен ,да остонат на място и да се защитават.Това е по добре,отколкото да бягаш.Можеш да бягаш,но ни и да се скриеш.

    15:27 29.03.2026

  • 11 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Паразити !

    15:29 29.03.2026

  • 12 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Същия налудничав поглед има тая

    16:32 29.03.2026

  • 13 Тити

    2 0 Отговор
    Ще живее в Щатите за сметка на английските данъкоплатци.

    18:06 29.03.2026