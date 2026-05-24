Синът на Тръмп тайно се ожени за модел

24 Май, 2026 15:47 2 044 14

Сватбата е била на 21 май

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-големият син на президента на САЩ, бизнесменът Доналд Тръмп-младши, официално се ожени за модела и светска личност Бетина Андерсън в навечерието на сватбената им церемония, планирана да се проведе на Бахамите.

Двойката е регистрирала брака си в четвъртък, 21 май, в Палм Бийч, Флорида. Церемонията, според документите, е извършена от адвоката по недвижими имоти на семейство Тръмп, Брад Макферсън, а сертификатът е официално подписан от заместник-окръжен чиновник.

Сватбата е насрочена за този уикенд и ще се проведе на частен остров на Бахамите, заобиколен от семейство и близки приятели. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, според съобщенията, няма да може да присъства.
Вътрешни лица отбелязват, че двойката е решила първо да се ожени официално, за да избегне публични спорове около пищната церемония.

Какво се знае за булката

39-годишната Бетина Андерсън е модел и инфлуенсър. Тя е учила в Колумбийския университет, работила е по рекламни кампании на луксозни марки и се е появявала на кориците на лайфстайл списания. Андерсън е израснала в Палм Бийч и е дъщеря на видния банкер Хари Лой Андерсън-младши.

Двойката се сгоди през декември 2025 г. след около година връзка. Доналд Тръмп-младши преди това беше женен за Ванеса Тръмп, с която има пет деца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Зелен еврейски п🐁ъх

    12 3 Отговор
    Братушките снощи изпратиха Сирски при Бандера и Шукевич

    Коментиран от #7, #13

    15:54 24.05.2026

  • 2 На мен ли тъй ми се струва?!

    14 2 Отговор
    Ама като гледам снимката,ми той жуже,в сравнение с нея...!
    Освен това яко го е награботила...,още малко ще му спре въздуха...?!

    Коментиран от #5

    15:55 24.05.2026

  • 3 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Поне бай Дончо няма да гледа внуци на 39 годишната инфлуенсърка.

    15:57 24.05.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    11 0 Отговор
    Правилно модел е в мъжки род.
    Снимките в нета потресаващи, прилича на извънземен джендър.

    16:03 24.05.2026

  • 5 Не е висок

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "На мен ли тъй ми се струва?!":

    колкото баща си , но все пак е 1,85 .

    16:13 24.05.2026

  • 6 Сийка

    7 1 Отговор
    Ехааа и ние имаме много моделки и инфлуенсърки.... Чакаме да паднат визите и ще им изпратим част от нашите..

    16:32 24.05.2026

  • 7 Сийка

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зелен еврейски п🐁ъх":

    Ще ти се, ама не! Не теб жужето ли ти звънна да ти каже?

    16:34 24.05.2026

  • 8 Мишо Дудикоф 🥷

    7 1 Отговор
    Отвратително написана статия!

    1. Къде са се запознали? Всички детайли без най-важния! Една година са заедно, а къде/как са се запознали?
    2. Какъв е бизнесът на Тръмп младши? Щом го наричаш "бизнесмен", напиши още няколко думички какво, в коя сфера.

    16:38 24.05.2026

  • 9 ТАКА ЛИ ПОКАЗВА СНИМКАТА

    7 0 Отговор
    Но трумпака има по голема гръдна обиколка от жена си

    16:41 24.05.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Модел на какво е дамата?
    Не вярвам да е на сутиени, защото не виждам какво ще сложи в тях...

    16:47 24.05.2026

  • 11 Как да е на сватбата

    8 0 Отговор
    Синчето зарязва жена си с петте им деца и се жени за модел инфлуенсър. И дядо Тръмп как да присъства?

    17:07 24.05.2026

  • 12 Механик

    7 0 Отговор
    И що тази новина ще да е толкова важна за нас? Няма да съмне ли??
    И изобщо, къде е сензацията? Ако с е бе оженил ЯВНО за някоя женица дето работи в завода, тогава щеше да бъде сензация. А то сега, нямаааааа!

    17:07 24.05.2026

  • 13 умирисан рашист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зелен еврейски п🐁ъх":

    я виш кой ти диша у врато

    17:24 24.05.2026

  • 14 На тая

    4 0 Отговор
    Бай Дони дали и е теглил една благословия?

    17:27 24.05.2026