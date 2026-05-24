Синът на Тръмп тайно се ожени за модел

Най-големият син на президента на САЩ, бизнесменът Доналд Тръмп-младши, официално се ожени за модела и светска личност Бетина Андерсън в навечерието на сватбената им церемония, планирана да се проведе на Бахамите.

Двойката е регистрирала брака си в четвъртък, 21 май, в Палм Бийч, Флорида. Церемонията, според документите, е извършена от адвоката по недвижими имоти на семейство Тръмп, Брад Макферсън, а сертификатът е официално подписан от заместник-окръжен чиновник.

Сватбата е насрочена за този уикенд и ще се проведе на частен остров на Бахамите, заобиколен от семейство и близки приятели. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, според съобщенията, няма да може да присъства.

Вътрешни лица отбелязват, че двойката е решила първо да се ожени официално, за да избегне публични спорове около пищната церемония.

Какво се знае за булката

39-годишната Бетина Андерсън е модел и инфлуенсър. Тя е учила в Колумбийския университет, работила е по рекламни кампании на луксозни марки и се е появявала на кориците на лайфстайл списания. Андерсън е израснала в Палм Бийч и е дъщеря на видния банкер Хари Лой Андерсън-младши.

Двойката се сгоди през декември 2025 г. след около година връзка. Доналд Тръмп-младши преди това беше женен за Ванеса Тръмп, с която има пет деца.