Новини
Любопитно »
26 май 1647 г. Обесват първата жена, обявена за вещица в САЩ

26 май 1647 г. Обесват първата жена, обявена за вещица в САЩ

26 Май, 2026 13:07 662 15

  • алис пън-
  • вещица-
  • екзекуция-
  • обесена-
  • сащ

Смъртта на Алис Пън е първата документирана екзекуция за магьосничество в Тринадесетте колонии

26 май 1647 г. Обесват първата жена, обявена за вещица в САЩ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

26 май 1647 г. е забележителна и трагична дата от американската колониална история. На този ден е обесена обявената за "вещица" Алис Пън. Това поставя началото на лова на вещици в Нова Англия, почти половин век преди известните процеси в Сейлъм.

26 май 1647 г. Обесват първата жена, обявена за вещица в САЩ
Снимка: Интернет

Смъртта на Алис Пън е първата документирана екзекуция за магьосничество в Тринадесетте колонии. Екзекуцията се провежда на градския площад в Хартфорд. В Кънектикът са обвинени общо 46 души, от които 11 са екзекутирани.

Официалните съдебни архиви не пазят детайли за обвиненията или процеса срещу нея. Събитието е известно главно от кратка бележка в дневника на губернатора на Масачузетс, Джон Уинтроп.

Историците предполагат, че обвинението е свързано с епидемия от грип, отнела живота на много деца в града.

Официално изчистване: През 2017 г. властите в Кънектикът официално оневиниха всички осъдени за магьосничество в колонията.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганю

    10 1 Отговор
    я пробвайте с урсулата и тя става за кладата

    13:08 26.05.2026

  • 2 Свети Ген-Зи

    7 3 Отговор
    Да си вещица днес е куул и бангарангаа, хел йеа.

    13:11 26.05.2026

  • 3 Трътлю

    7 0 Отговор
    Ся ако почнат да ги бесят всичкото въже произведено в Китай няма да стигне

    13:15 26.05.2026

  • 4 Левски

    11 0 Отговор
    Защо пишете лъжи, "Факти", тогава такава държава не е съществувала.

    Коментиран от #6, #7

    13:16 26.05.2026

  • 5 пляскащата с сици

    7 1 Отговор
    а сега колко има за обесване
    урсула, кая ,мая и сие
    защото няма кой да ги е.е

    Коментиран от #9

    13:19 26.05.2026

  • 6 Трътлю

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Левски":

    Той и Стария Пловдив не е български град но как да го обясниш на лаиците?

    Коментиран от #14

    13:22 26.05.2026

  • 7 Новичок

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски":

    Откъде да знае авторката,като само преписва без да чете.Пфу...

    13:23 26.05.2026

  • 8 Хистерик

    3 2 Отговор
    Странен факт,че е отбелязан в дневника на губернатора на Масачузетс,който граничи с Кънектикът,но в Масачузетс няма обвинени.

    13:29 26.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чуждопоклонници, сър

    3 1 Отговор
    Пишете ни какво е ставало по българските земи през 1647г на 26май, ама надали знаете.

    13:33 26.05.2026

  • 11 ?????

    6 0 Отговор
    Уф.
    Прочетете си заглавието преди да го публикувате.
    Тогава няма такава държава.
    Добавете - на територията на съвременните САЩ - и всичко ще е наред.
    Но що пък да го правите за такива малки заплати, пък трябва и да се мисли.

    13:44 26.05.2026

  • 12 Баба Яга и Жана Дарк

    1 0 Отговор
    Тая ни е колежка.

    13:50 26.05.2026

  • 13 Механик

    0 0 Отговор
    Това като повод за гордост ли да го вземем, или да обявим всенародни веселия?
    И като са оправдали всички обвинени в такива процеси, каква е файдата?

    13:51 26.05.2026

  • 14 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трътлю":

    То и древния Визинтион не е турски ама кво да правиш😂😂

    13:51 26.05.2026

  • 15 .....

    0 0 Отговор
    Са и от космоса се вижда,че жената е била против местните структурни феодали🤣😉

    13:52 26.05.2026