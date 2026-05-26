26 май 1647 г. Обесват първата жена, обявена за вещица в САЩ

26 май 1647 г. е забележителна и трагична дата от американската колониална история. На този ден е обесена обявената за "вещица" Алис Пън. Това поставя началото на лова на вещици в Нова Англия, почти половин век преди известните процеси в Сейлъм.
Смъртта на Алис Пън е първата документирана екзекуция за магьосничество в Тринадесетте колонии. Екзекуцията се провежда на градския площад в Хартфорд. В Кънектикът са обвинени общо 46 души, от които 11 са екзекутирани.
Официалните съдебни архиви не пазят детайли за обвиненията или процеса срещу нея. Събитието е известно главно от кратка бележка в дневника на губернатора на Масачузетс, Джон Уинтроп.
Историците предполагат, че обвинението е свързано с епидемия от грип, отнела живота на много деца в града.
Официално изчистване: През 2017 г. властите в Кънектикът официално оневиниха всички осъдени за магьосничество в колонията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ганю
13:08 26.05.2026
2 Свети Ген-Зи
13:11 26.05.2026
3 Трътлю
13:15 26.05.2026
4 Левски
Коментиран от #6, #7
13:16 26.05.2026
5 пляскащата с сици
урсула, кая ,мая и сие
защото няма кой да ги е.е
Коментиран от #9
13:19 26.05.2026
6 Трътлю
До коментар #4 от "Левски":Той и Стария Пловдив не е български град но как да го обясниш на лаиците?
Коментиран от #14
13:22 26.05.2026
7 Новичок
До коментар #4 от "Левски":Откъде да знае авторката,като само преписва без да чете.Пфу...
13:23 26.05.2026
8 Хистерик
13:29 26.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Чуждопоклонници, сър
13:33 26.05.2026
11 ?????
Прочетете си заглавието преди да го публикувате.
Тогава няма такава държава.
Добавете - на територията на съвременните САЩ - и всичко ще е наред.
Но що пък да го правите за такива малки заплати, пък трябва и да се мисли.
13:44 26.05.2026
12 Баба Яга и Жана Дарк
13:50 26.05.2026
13 Механик
И като са оправдали всички обвинени в такива процеси, каква е файдата?
13:51 26.05.2026
14 .....
До коментар #6 от "Трътлю":То и древния Визинтион не е турски ама кво да правиш😂😂
13:51 26.05.2026
15 .....
13:52 26.05.2026