26 май 1647 г. Обесват първата жена, обявена за вещица в САЩ

26 май 1647 г. е забележителна и трагична дата от американската колониална история. На този ден е обесена обявената за "вещица" Алис Пън. Това поставя началото на лова на вещици в Нова Англия, почти половин век преди известните процеси в Сейлъм.

Смъртта на Алис Пън е първата документирана екзекуция за магьосничество в Тринадесетте колонии. Екзекуцията се провежда на градския площад в Хартфорд. В Кънектикът са обвинени общо 46 души, от които 11 са екзекутирани.

Официалните съдебни архиви не пазят детайли за обвиненията или процеса срещу нея. Събитието е известно главно от кратка бележка в дневника на губернатора на Масачузетс, Джон Уинтроп.

Историците предполагат, че обвинението е свързано с епидемия от грип, отнела живота на много деца в града.

Официално изчистване: През 2017 г. властите в Кънектикът официално оневиниха всички осъдени за магьосничество в колонията.