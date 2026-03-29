Деси Цонева и майка ѝ влизат в надпреварата в "Моята кухня е номер едно“

Деси Цонева и майка ѝ влизат в надпреварата в "Моята кухня е номер едно“

29 Март, 2026 16:48

Таен отбор влиза в състезанието в кухнята

Деси Цонева и майка ѝ влизат в надпреварата в "Моята кухня е номер едно“ - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предположенията се оказаха истина - шеф Павел Павлов и шеф Любен Койчев, които се присъединиха към съдиите шеф Любомир Тодоров и шеф Владимир Тодоров в "Моята кухня е номер едно" са имали тайна мисия. Двамата готвачи са сформирали нова, четвърта група състезателни двойки, които се включват изненадващо в края на първия етап от предаването, пише dir.bg.

Това стана ясно веднага след последния елиминационен дуел между плевенските батки Чичо Пако и Цецинката и майката и дъщеря Дина и Ева. След като двете жени отпаднаха на косъм от шоуто, съдийският колектив се събра, за да обсъди новината: "Сформирахме нова, тайна група, която е готова да влезе веднага в играта", заяви шеф Любен Койчев. "Ще се включим с пълна сила, готови да разбием останалите участници!", допълни готвачът.

Любопитен факт е, че кулинарните двойки, които вече се вихриха в първия етап на шоуто, дори не подозират за тайната група на шеф Койчев и шеф Павлов, както и обратното - тайната група не знае нито, че е тайна, нито, че в предаването има още двама съдии.

До момента в дебютното кулинарно риалити се бориха общо 15 тандема, разделени в 3 групи. Всяка двойка има една вечер на разположение, в която трябва да създаде собствен Pop UP ресторант, където да посрещне останалите участници от групата.

От избора на име, през украсата, до същинското готвене и сервиране на ястията, двойките се борят за одобрението на съдиите и конкурентите си, които имат задачата да оценяват своето преживяване по скалата от 0 до 10. Участниците с най-нисък резултат от всяка група отиват на елиминационен дуел, като 3 двойки вече отпаднаха от играта за 75 000 евро.

В следващия етап на шоуто, освен кулинарните умения, ще бъдат изпитани и способностите на участниците да взимат трудни решения под голямо напрежение. "Място за компромиси няма да има!", закани се шеф Владимир Тодоров пред състезателните двойки.

С неочаквания анонс стана ясно, че сред участниците е и дъщерята на легендарния телевизионен водещ Димитър Цонев - Десислава, която ще готви пред камерите, заедно със своята майка Мариана. От изтеклия по-рано неделен епизод на Voyo се вижда, че Цоневи запретват ръкави и веднага влизат в първите си конфликти. В групата има също и професионален готвач, който е приготвял ястия за Лейди Га Га, Адел, Джейсън Стейтъм и други знаменитости в ресторант на Гордън Рамзи.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама че

    18 0 Отговор
    простотия.

    17:10 29.03.2026

  • 2 Ужас!

    18 0 Отговор
    И двете ми докарват позиви за повръщане!

    17:19 29.03.2026

  • 3 Пич

    14 0 Отговор
    Тези ще сготвят нещо отровно! Не яжте !!!

    17:26 29.03.2026

  • 4 Две

    12 0 Отговор
    безполезни фльорци ! Нищо позитивно или пък положителна аура и у двете .

    18:09 29.03.2026

  • 5 да уточним.

    10 0 Отговор
    В снощния епизод останаха двамата мърлячи.Не бих се докоснала до нищо сготвено от такъв човек.Дори забравика пластмасовия капак да се стопи на котлона и мидите бяха с космарлъци.Пфу!

    18:33 29.03.2026

  • 6 Хасан Келеш

    1 0 Отговор
    Тия кр@н ти могат само да "оберат" краставиците.

    19:35 29.03.2026