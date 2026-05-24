Софи Маринова се сбогува с най-близкия си човек

Софи Маринова е преживяла тежка лична загуба - починала е нейната майка Мария. Новината певицата с петоктавен диапазон съобщи лично в профила си във Фейсбук, където сподели и емоционално послание към последователите си, предава Dir.bg.

„С огромна болка ви споделям, че загубих майка си. В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми“, написа изпълнителката, която е родом от Етрополе.

Поради тежкия момент Софи Маринова отменя всички свои професионални ангажименти за следващите десет дни, за да бъде със семейството си.

През последните месеци здравословното състояние на 75-годишната Мария е било влошено. Самата певица неведнъж е споделяла, че майка ѝ е имала сериозни проблеми с дишането и се е налагало хоспитализация.

На един от юбилейните концерти на певицата в столичната зала „Арена 8888“ през декември миналата година Мария се появява в инвалидна количка, но въпреки това е била усмихната и с букет от червени рози.

По-късно Софи Маринова публикува още едно трогателно послание: „Моя майчице, мой ангел, ти си моят дом, моята сила и моята светлина. Всичко, което съм, започва от теб.“

Бащата на певицата, Марин Каменов, почина през септември 2023 г. на 77-годишна възраст.