Софи Маринова се сбогува с най-близкия си човек

Софи Маринова е преживяла тежка лична загуба - починала е нейната майка Мария. Новината певицата с петоктавен диапазон съобщи лично в профила си във Фейсбук, където сподели и емоционално послание към последователите си, предава Dir.bg.
„С огромна болка ви споделям, че загубих майка си. В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми“, написа изпълнителката, която е родом от Етрополе.
Поради тежкия момент Софи Маринова отменя всички свои професионални ангажименти за следващите десет дни, за да бъде със семейството си.
През последните месеци здравословното състояние на 75-годишната Мария е било влошено. Самата певица неведнъж е споделяла, че майка ѝ е имала сериозни проблеми с дишането и се е налагало хоспитализация.
На един от юбилейните концерти на певицата в столичната зала „Арена 8888“ през декември миналата година Мария се появява в инвалидна количка, но въпреки това е била усмихната и с букет от червени рози.
По-късно Софи Маринова публикува още едно трогателно послание: „Моя майчице, мой ангел, ти си моят дом, моята сила и моята светлина. Всичко, което съм, започва от теб.“
Бащата на певицата, Марин Каменов, почина през септември 2023 г. на 77-годишна възраст.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съболезнования
15:42 24.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мъко мисирска
15:56 24.05.2026
4 Цветанка Гербова
Злобни същества лишени от всичко човешко добро!
Коментиран от #5
16:22 24.05.2026
5 Перо
До коментар #4 от "Цветанка Гербова":Айде нема нужда
17:20 24.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бат Венце Сикаджията
До коментар #6 от "Ей умния":Ами слушай си я чалгар.
18:10 24.05.2026