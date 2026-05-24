Новини
Любопитно »
Софи Маринова се сбогува с най-близкия си човек

Софи Маринова се сбогува с най-близкия си човек

24 Май, 2026 15:36, обновена 24 Май, 2026 15:36 2 136 7

  • софи маринова-
  • сбогува-
  • майка-
  • почина

Софи Маринова загуби майка си Мария

Софи Маринова се сбогува с най-близкия си човек - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Софи Маринова е преживяла тежка лична загуба - починала е нейната майка Мария. Новината певицата с петоктавен диапазон съобщи лично в профила си във Фейсбук, където сподели и емоционално послание към последователите си, предава Dir.bg.

„С огромна болка ви споделям, че загубих майка си. В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми“, написа изпълнителката, която е родом от Етрополе.

Поради тежкия момент Софи Маринова отменя всички свои професионални ангажименти за следващите десет дни, за да бъде със семейството си.

През последните месеци здравословното състояние на 75-годишната Мария е било влошено. Самата певица неведнъж е споделяла, че майка ѝ е имала сериозни проблеми с дишането и се е налагало хоспитализация.

На един от юбилейните концерти на певицата в столичната зала „Арена 8888“ през декември миналата година Мария се появява в инвалидна количка, но въпреки това е била усмихната и с букет от червени рози.

По-късно Софи Маринова публикува още едно трогателно послание: „Моя майчице, мой ангел, ти си моят дом, моята сила и моята светлина. Всичко, което съм, започва от теб.“

Бащата на певицата, Марин Каменов, почина през септември 2023 г. на 77-годишна възраст.



Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съболезнования

    14 1 Отговор
    за Софи Маринова.

    15:42 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мъко мисирска

    7 6 Отговор
    мисирко знаеш ли какво са 5 октави? къв е тоя глас петоктавен? вие хептен изпращхяте бе

    15:56 24.05.2026

  • 4 Цветанка Гербова

    11 2 Отговор
    Като не зачитате чуждата болка отминете без да коментирате със злъч!
    Злобни същества лишени от всичко човешко добро!

    Коментиран от #5

    16:22 24.05.2026

  • 5 Перо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цветанка Гербова":

    Айде нема нужда

    17:20 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ей умния":

    Ами слушай си я чалгар.

    18:10 24.05.2026