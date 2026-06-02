НАСА призна: Нямаме документирани доказателства за разбити извънземни космически кораби или тела на пришълци

НАСА няма документирани доказателства за разбити извънземни космически кораби или загинали извънземни, заяви директорът ѝ Джаред Айзъкман на форум на CNBC във Вашингтон.

Той беше попитан дали човечеството е имало контакт с извънземни и какви данни планира да публикува правителството на САЩ за НЛО.

„Президентът настоява за тази правителствена инициатива: той казва, съберете вашите файлове, всичко, което е дори далече свързано с тях, и ги публикувайте, за да могат хората сами да решат. И мисля, че това е абсолютно прекрасна инициатива. Но нямам никакви данни за разбити космически кораби или извънземни тела“, отговори Айзъкман.

„Въпреки това със сигурност има файлове с неидентифицирани въздушни явления файлове, които записваме и ги предоставяме“, добави ръководителят на НАСА.

През февруари Тръмп обеща, че правителството на САЩ ще започне да публикува документи за предполагаеми извънземни форми на живот и неидентифицирани летящи обекти. Президентът уточни, че ще инструктира министъра на отбраната Пийт Хегсет и всички съответни ведомства и агенции да „започнат процеса на идентифициране и публикуване на правителствени документи“, свързани с предполагаем „извънземен и извънземен живот, неидентифицирани аномални явления и неидентифицирани летящи обекти, както и всяка друга информация, свързана с тази много сложна, но изключително интересна и важна тема“.

Възстановяването на стартовата площадка на Кейп Канаверал след експлозията на ракетата „Ню Глен“ може да отнеме приблизително две години, съобщи още шефът на НАСА.

„По отношение на времевата рамка и 2028 г., вярвам, че възстановяването на стартовата им площадка е постижимо“, каза Айзъкман.

Според него натрупаният опит на НАСА в тази област показва, че възстановяването на съответната инфраструктура изисква значително време.

Тежката ракета New Glenn експлодира по време на тест за задвижване. Главният изпълнителен директор на Blue Origin Джеф Безос заяви, че причината за експлозията все още не е установена. Компанията информира, че по време на теста е възникнала необичайна ситуация. При експлозията не са пострадали служители на Blue Origin.

Експлозията може да забави плановете на Blue Origin за участие в програмата за изследване на Луната с една година. Очакваше се ракетата New Glenn да достави модула Blue Moon до естествения спътник на Земята.