Новини
Любопитно »
НАСА призна: Нямаме документирани доказателства за разбити извънземни космически кораби или тела на пришълци

НАСА призна: Нямаме документирани доказателства за разбити извънземни космически кораби или тела на пришълци

2 Юни, 2026 05:14, обновена 2 Юни, 2026 08:25 1 566 12

  • наса-
  • сащ-
  • извънземни-
  • ракета-
  • нло

Възстановяването на стартовата площадка на Кейп Канаверал след експлозията на ракетата „Ню Глен“ може да отнеме приблизително две години

НАСА призна: Нямаме документирани доказателства за разбити извънземни космически кораби или тела на пришълци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАСА няма документирани доказателства за разбити извънземни космически кораби или загинали извънземни, заяви директорът ѝ Джаред Айзъкман на форум на CNBC във Вашингтон.

Той беше попитан дали човечеството е имало контакт с извънземни и какви данни планира да публикува правителството на САЩ за НЛО.

„Президентът настоява за тази правителствена инициатива: той казва, съберете вашите файлове, всичко, което е дори далече свързано с тях, и ги публикувайте, за да могат хората сами да решат. И мисля, че това е абсолютно прекрасна инициатива. Но нямам никакви данни за разбити космически кораби или извънземни тела“, отговори Айзъкман.

„Въпреки това със сигурност има файлове с неидентифицирани въздушни явления файлове, които записваме и ги предоставяме“, добави ръководителят на НАСА.

През февруари Тръмп обеща, че правителството на САЩ ще започне да публикува документи за предполагаеми извънземни форми на живот и неидентифицирани летящи обекти. Президентът уточни, че ще инструктира министъра на отбраната Пийт Хегсет и всички съответни ведомства и агенции да „започнат процеса на идентифициране и публикуване на правителствени документи“, свързани с предполагаем „извънземен и извънземен живот, неидентифицирани аномални явления и неидентифицирани летящи обекти, както и всяка друга информация, свързана с тази много сложна, но изключително интересна и важна тема“.

Възстановяването на стартовата площадка на Кейп Канаверал след експлозията на ракетата „Ню Глен“ може да отнеме приблизително две години, съобщи още шефът на НАСА.

„По отношение на времевата рамка и 2028 г., вярвам, че възстановяването на стартовата им площадка е постижимо“, каза Айзъкман.

Според него натрупаният опит на НАСА в тази област показва, че възстановяването на съответната инфраструктура изисква значително време.

Тежката ракета New Glenn експлодира по време на тест за задвижване. Главният изпълнителен директор на Blue Origin Джеф Безос заяви, че причината за експлозията все още не е установена. Компанията информира, че по време на теста е възникнала необичайна ситуация. При експлозията не са пострадали служители на Blue Origin.

Експлозията може да забави плановете на Blue Origin за участие в програмата за изследване на Луната с една година. Очакваше се ракетата New Glenn да достави модула Blue Moon до естествения спътник на Земята.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    2 15 Отговор
    Фактите са, че извънземните са избрали САЩ, за да им дадат неземни технологии да гарантират световното им господство! От тогава американците са водещи във всичко, от самолети и ракети, до интернети и фармация.

    Коментиран от #3

    05:26 02.06.2026

  • 2 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Краварите освен лъжи, друго от тях не излиза

    05:31 02.06.2026

  • 3 Братчед

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    самолетите и ракетите идват в САЩ с избягалите нацистки учени след 2СВ, извънземните всъщност тях са ги избрали, за това всеки нацистки учен когато го попитат за постиженията им поглежда нагоре и казва "направихме го с тяхна помощ" както може и да го видиш в доста научнопопулярни филми когато интервюират някой от тея дърти немски учени...

    05:48 02.06.2026

  • 4 Бикх

    10 2 Отговор
    Тия лъжат повече и от циганите.
    Как не им омръзна..

    05:57 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Маринов

    2 3 Отговор
    Абсолютна лъжа! Публикувани са снимки на извънземен с Айзенхауер - президентът на САЩ. Също има изнесен филм за десекция на извънземен труп от руски лекари. А зона 51?

    07:28 02.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Психо диспансер

    2 0 Отговор
    Аман от тези психо глупости само да отвлекат вниманието от провала на Тръмп в Иран и от досиетата Епстийн където целият "елит" се е омазал яко.

    08:16 02.06.2026