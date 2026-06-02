Новини
Любопитно »
Откриха останките на могъща кралица в древен манастир в Барселона

Откриха останките на могъща кралица в древен манастир в Барселона

2 Юни, 2026 08:44 1 304 3

  • останките-
  • елисенда де монкада-
  • съпруга-
  • крал джеймс ii арагонски и валенсийски-
  • барселона

Смятат, че това са останките на Елисенда де Монкада, съпругата на крал Джеймс II Арагонски и Валенсийски

Откриха останките на могъща кралица в древен манастир в Барселона - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Барселона археолози, разкопаващи манастир от 14-ти век, са открили 25 скелета в осем гробници, включително останките на една от най-могъщите кралици в Европа, съобщава Live Science.

Изследователи от Института по култура в Барселона смятат, че са открили останките на Елисенда де Монкада, съпругата на крал Джеймс II Арагонски и Валенсийски. Тя основава кралския манастир Санта Мария Педралбес, а експерти са разкрили средновековните гробници около него, за да научат повече за живота на кралицата и условията на живот на женската монашеска общност от 14-ти век.

Малка кутия, съдържаща костите на Елисенда, е открита в единия ъгъл на голяма стая между църквата и манастира, разделена на две от ниска стена. Според Института по култура тази подредба може да е била умишлено проектирана, за да изобрази кралицата като суверен по отношение на църквата и като разкаяла се грешница по отношение на манастира.

Първоначален анализ на костите на кралицата разкрива, че тя е била на приблизително 70 години по време на смъртта си; останките ѝ показват признаци на остеоартрит. Въпреки че е погребана в семпло монашеско расо, в гробницата ѝ са открити останки от копринена тъкан, бродирана със злато, както и ароматни билки розмарин и мирта.

В гробовете на непосредственото обкръжение на Елисенда са открити останки на бременна жена и мъже с прободни рани. Смята се, че гробницата на Собирана Олзет, първата абатиса на манастира, съдържа останките ѝ с прободна рана в лицето.

В момента се изучават документи и пергамент, извлечени от гробниците.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щамов работник

    0 4 Отговор
    Могъщата кралица си е търсела подходяща рокля.

    08:52 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Такъв ти го е набила, че не можеш още да го извадиш...🤭

    09:30 02.06.2026