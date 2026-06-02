Откриха останките на могъща кралица в древен манастир в Барселона

В Барселона археолози, разкопаващи манастир от 14-ти век, са открили 25 скелета в осем гробници, включително останките на една от най-могъщите кралици в Европа, съобщава Live Science.
Изследователи от Института по култура в Барселона смятат, че са открили останките на Елисенда де Монкада, съпругата на крал Джеймс II Арагонски и Валенсийски. Тя основава кралския манастир Санта Мария Педралбес, а експерти са разкрили средновековните гробници около него, за да научат повече за живота на кралицата и условията на живот на женската монашеска общност от 14-ти век.
Малка кутия, съдържаща костите на Елисенда, е открита в единия ъгъл на голяма стая между църквата и манастира, разделена на две от ниска стена. Според Института по култура тази подредба може да е била умишлено проектирана, за да изобрази кралицата като суверен по отношение на църквата и като разкаяла се грешница по отношение на манастира.
Първоначален анализ на костите на кралицата разкрива, че тя е била на приблизително 70 години по време на смъртта си; останките ѝ показват признаци на остеоартрит. Въпреки че е погребана в семпло монашеско расо, в гробницата ѝ са открити останки от копринена тъкан, бродирана със злато, както и ароматни билки розмарин и мирта.
В гробовете на непосредственото обкръжение на Елисенда са открити останки на бременна жена и мъже с прободни рани. Смята се, че гробницата на Собирана Олзет, първата абатиса на манастира, съдържа останките ѝ с прободна рана в лицето.
В момента се изучават документи и пергамент, извлечени от гробниците.
