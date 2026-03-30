Нана Гладуиш сподели подробности за нова борба с рака

Емблематичната бивша водеща на "Съдебен спор" Нана Гладуиш говори открито за битката си със здравето, след като разкри в ефира на „Тази събота и неделя“ по bTV, че е диагностицирана с рак на кожата. Това е поредното тежко изпитание за нея, след като преди години успя да пребори рак на гърдата.
Нана споделя, че новината я застига по време на шофиране, когато получава обаждане с резултатите от биопсията.
„Казаха ми, че биопсията е положителна. Започнаха да използват терминология, която не разбирах“, разказва тя, припомняйки първоначалния шок от новината.
Въпреки тежкия момент, този път прогнозата се оказва по-благоприятна. По думите ѝ, в повечето подобни случаи лечението е оперативно и не се налага допълнителна терапия, освен стриктна защита от слънцето.
По време на възстановяването обаче се появяват нови притеснения. „Започна да ме тревожи и друго образувание на главата. Отидох отново в болницата – изрязаха го, за щастие не беше опасно. След това премахнаха още две неща“, споделя водещата, която не спира да се бори за нормален живот, далече от заболяванията и здравните кризи.
Тя признава, че дори когато лечението протича сравнително бързо, психологическото напрежение остава сериозно предизвикателство.
„Стресът отключва огромен страх. Опитвам се да филтрирам мислите си и да се грижа за себе си, защото освен пациент съм и човек, който помага на пациенти“, казва Нана, която активно работи чрез своя пациентска организация.
В момента водещата живее в Маями, където прекарва зимните месеци. В опит да се откъсне от напрежението, тя предприема дълго пътуване с кемпер заедно със семейството си.
„Обиколихме Флорида, стигнахме до Ню Орлиънс и се върнахме по Западния бряг – над 3000 километра за около осем дни. Беше доста изтощително“, разказва тя.
По време на пътуването не липсват и напрегнати моменти. „В Мисисипи попаднахме в непривлекателен район – видяхме мъж с пистолет и жена до него. Беше стресиращо“, споделя Нана, която обаче продължава търсенето на вълнуващи преживявания.
„Аз съм човек, който обича предизвикателствата. Стандартът ме убива“, казва тя, доказвайки, че дори след тежки изпитания не губи силата и духа си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чанкито балама дето плаща
12:59 30.03.2026
2 в бг има най много излекувани от рак....
13:08 30.03.2026
3 Силна Жена
13:09 30.03.2026
4 гддцж
13:23 30.03.2026
5 Фен
Желая и много здраве и кураж!
Но има неща, които трябва да бъдат дискретни, а не да натоварват и обременяват негативно зрителите .
13:37 30.03.2026
6 Говори се под сурдинка
13:39 30.03.2026
7 Даката
До коментар #5 от "Фен":При такава диагноза рак, хората са отчаяни и търсят помощ, може би ако хората се помолят за излекуването и , може и да се излекува. Дано се излекува Нана!
13:44 30.03.2026
8 Име
13:52 30.03.2026
9 Роза
До коментар #6 от "Говори се под сурдинка":Нещо,което не е сигурно,а само си го чул отнякъде,може да е клевета и затова не трябва да го повтаряш.За хората,които са медийни личности,се говорят много неща,и поне половината от тях са клюки.Спомням си,че навремето Слави Трифонов водеше четиринадесет дела срещу жълтата преса за клевета и повечето от тях бяха спечелени от него.Не харесвам Слави,но е похвално,че е воювал срещу клеветата.А Нана е силен и борбен човек и е имала късмет да намери партньор,който много я подкрепя.Желая и здраве и успешно решаване на проблемите!
14:17 30.03.2026
10 ....
14:18 30.03.2026
11 Знаеш ли...?!
До коментар #10 от "....":Дано не ти се налага и Ти да ...,,правиш шоу,от такова заболяване"...!
14:34 30.03.2026
12 айде,стига
14:59 30.03.2026
13 аззззз
15:01 30.03.2026