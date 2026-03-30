Нана Гладуиш сподели подробности за нова борба с рака

Емблематичната бивша водеща на "Съдебен спор" Нана Гладуиш говори открито за битката си със здравето, след като разкри в ефира на „Тази събота и неделя“ по bTV, че е диагностицирана с рак на кожата. Това е поредното тежко изпитание за нея, след като преди години успя да пребори рак на гърдата.

Нана споделя, че новината я застига по време на шофиране, когато получава обаждане с резултатите от биопсията.

„Казаха ми, че биопсията е положителна. Започнаха да използват терминология, която не разбирах“, разказва тя, припомняйки първоначалния шок от новината.

Въпреки тежкия момент, този път прогнозата се оказва по-благоприятна. По думите ѝ, в повечето подобни случаи лечението е оперативно и не се налага допълнителна терапия, освен стриктна защита от слънцето.

По време на възстановяването обаче се появяват нови притеснения. „Започна да ме тревожи и друго образувание на главата. Отидох отново в болницата – изрязаха го, за щастие не беше опасно. След това премахнаха още две неща“, споделя водещата, която не спира да се бори за нормален живот, далече от заболяванията и здравните кризи.

Тя признава, че дори когато лечението протича сравнително бързо, психологическото напрежение остава сериозно предизвикателство.

„Стресът отключва огромен страх. Опитвам се да филтрирам мислите си и да се грижа за себе си, защото освен пациент съм и човек, който помага на пациенти“, казва Нана, която активно работи чрез своя пациентска организация.

В момента водещата живее в Маями, където прекарва зимните месеци. В опит да се откъсне от напрежението, тя предприема дълго пътуване с кемпер заедно със семейството си.

„Обиколихме Флорида, стигнахме до Ню Орлиънс и се върнахме по Западния бряг – над 3000 километра за около осем дни. Беше доста изтощително“, разказва тя.

По време на пътуването не липсват и напрегнати моменти. „В Мисисипи попаднахме в непривлекателен район – видяхме мъж с пистолет и жена до него. Беше стресиращо“, споделя Нана, която обаче продължава търсенето на вълнуващи преживявания.

„Аз съм човек, който обича предизвикателствата. Стандартът ме убива“, казва тя, доказвайки, че дори след тежки изпитания не губи силата и духа си.