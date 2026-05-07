Кейт Мидълтън заминава на първата си визита в чужбина след диагнозата рак

Британската принцеса Катрин ще направи първото си официално задгранично посещение след лечението си от рак, като на 13 и 14 май ще бъде в италианския град Реджо Емилия във връзка с дейността на своя Център за ранно детско развитие. Посещението се разглежда като важна стъпка в постепенното ѝ завръщане към активния обществен и международен график след здравословните проблеми през последните две години.

Принцесата на Уелс ще пътува заедно с представители на Център за ранно детско развитие, който тя създаде през 2021 г. към Кралската фондация на принца и принцесата на Уелс. Проектът е една от основните каузи на Кейт Мидълтън и е насочен към научни изследвания и политики, свързани с развитието на децата в първите пет години от живота им.

Според представители на Кенсингтънския дворец, принцесата проявява особен интерес към т.нар. педагогика „Реджо Емилия“ – международно признат образователен модел, поставящ акцент върху връзката на децата с природата, емоционалното развитие и творческото обучение. Методът, развиван в Северна Италия след Втората световна война, се изучава от педагози по цял свят и често е определян като един от най-влиятелните подходи в ранното детско образование.

Последното официално международно посещение на Кейт беше през декември 2022 г., когато заедно с принц Уилям, принц на Уелс посети Бостън за церемонията по връчването на екологичните награди Earthshot Prize. След това принцесата значително ограничи публичните си ангажименти.

През март 2024 г. принцеса Катрин обяви чрез видеообръщение, че е диагностицирана с онкологично заболяване и е започнала превантивна химиотерапия след операция в коремната област. Съобщението предизвика вълна от обществена подкрепа във Великобритания и по света. В началото на 2025 г. принцесата съобщи, че заболяването е в ремисия и постепенно възобновява част от официалните си задължения.

През последните месеци Катрин се появи на няколко ключови събития от календара на британското кралско семейство, включително възпоменателната служба за Деня на победата, коледния концерт в Уестминстърското абатство и отделни инициативи, свързани с психичното здраве и подкрепата за деца и родители.

Междувременно и Чарлз III продължава лечението си от рак, за което Бъкингамският дворец съобщи през 2024 г. Въпреки терапията, британският монарх постепенно се върна към публичните си ангажименти и наскоро отбеляза третата годишнина от коронацията си. През последните седмици кралят и кралица Камила осъществиха и официално посещение в САЩ в рамките на дипломатическия календар на двореца.