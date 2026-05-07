Кейт Мидълтън заминава на първата си визита в чужбина след диагнозата рак

7 Май, 2026 12:58 755 6

Принцесата заминава за Италия следващата седмица

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската принцеса Катрин ще направи първото си официално задгранично посещение след лечението си от рак, като на 13 и 14 май ще бъде в италианския град Реджо Емилия във връзка с дейността на своя Център за ранно детско развитие. Посещението се разглежда като важна стъпка в постепенното ѝ завръщане към активния обществен и международен график след здравословните проблеми през последните две години.

Принцесата на Уелс ще пътува заедно с представители на Център за ранно детско развитие, който тя създаде през 2021 г. към Кралската фондация на принца и принцесата на Уелс. Проектът е една от основните каузи на Кейт Мидълтън и е насочен към научни изследвания и политики, свързани с развитието на децата в първите пет години от живота им.

Според представители на Кенсингтънския дворец, принцесата проявява особен интерес към т.нар. педагогика „Реджо Емилия“ – международно признат образователен модел, поставящ акцент върху връзката на децата с природата, емоционалното развитие и творческото обучение. Методът, развиван в Северна Италия след Втората световна война, се изучава от педагози по цял свят и често е определян като един от най-влиятелните подходи в ранното детско образование.

Последното официално международно посещение на Кейт беше през декември 2022 г., когато заедно с принц Уилям, принц на Уелс посети Бостън за церемонията по връчването на екологичните награди Earthshot Prize. След това принцесата значително ограничи публичните си ангажименти.

През март 2024 г. принцеса Катрин обяви чрез видеообръщение, че е диагностицирана с онкологично заболяване и е започнала превантивна химиотерапия след операция в коремната област. Съобщението предизвика вълна от обществена подкрепа във Великобритания и по света. В началото на 2025 г. принцесата съобщи, че заболяването е в ремисия и постепенно възобновява част от официалните си задължения.

През последните месеци Катрин се появи на няколко ключови събития от календара на британското кралско семейство, включително възпоменателната служба за Деня на победата, коледния концерт в Уестминстърското абатство и отделни инициативи, свързани с психичното здраве и подкрепата за деца и родители.

Междувременно и Чарлз III продължава лечението си от рак, за което Бъкингамският дворец съобщи през 2024 г. Въпреки терапията, британският монарх постепенно се върна към публичните си ангажименти и наскоро отбеляза третата годишнина от коронацията си. През последните седмици кралят и кралица Камила осъществиха и официално посещение в САЩ в рамките на дипломатическия календар на двореца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 1 Отговор
    Принцесата вероятно възнамерява да популяризира идеята за „Желязната завеса“ и Студената война. Но тя няма пура Чърчил. Съчувствам дълбоко на болестта ѝ и ѝ желая бързо възстановяване.

    13:03 07.05.2026

  • 2 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Ваххх...., британско-българската принцеса Катето, но околосветска ваканцийка!!! -)))))) МоЗе, моЗе... - )))))))))))))

    13:12 07.05.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Тая скоро ша мре!🤗🥳🤣👍

    13:16 07.05.2026

  • 4 Рак ли? И как така

    1 0 Отговор
    бабетката не я е проучила? Нали уж беше безкомпромисна с такива неща! Но може пък заради аутизма на внука си да си е затворила очите.

    13:23 07.05.2026

  • 5 Баба Кутка Мидалтънова

    1 0 Отговор
    пък мойта е златна още алтънова

    13:52 07.05.2026

  • 6 Скарлет ( до коментар 4 )

    0 0 Отговор
    Това си им е по рождение!!! Доколкото знам, крал Джордж V , дефакто дядото на кралица Елизабет е имал син болен от епилепсия, които впоследствие умира на 13 години!!!

    14:00 07.05.2026