Боряна Братоева превзема ефира

Боряна Братоева е все по-близо до завръщане като водеща в 12-ия сезон на "Гласът на България". Според информация на „Уикенд“ актрисата подготвя нов договор с bTV за предстоящото издание на шоуто, което стартира през есента. Въпреки че Братоева е по-позната с драматичните си роли, продуцентите настоявали именно тя да остане част от формата заради доброто ѝ представяне през миналия сезон.

Към момента потвърдени имена в новия сезон са Меди и Дара, а Боряна Братоева се очертава като третото голямо лице на шоуто.

Завръщането на актрисата на практика слага край на спекулациите, че е изпаднала в немилост пред медията заради връзката си с Николаос Цитиридис, който в момента работи в конкурентната Nova Broadcasting Group заедно с Маги Халваджиян.

Според публикацията именно Цитиридис е давал ценни съвети на Братоева за сценичното ѝ поведение.

Все още не е ясно кой ще бъде екранният партньор на Боряна Братоева в новия сезон. Миналогодишният ѝ колега Владимир Зомбори е сред обсъжданите имена за юбилейния сезон на "Фермата".

Зомбори и съпругата му Весела Бабинова са сред най-коментираните двойки в телевизионния ефир, а ако приемат офертата за „Фермата“, екипът на „Гласът на България“ ще трябва да търси нов партньор на сцената за Боряна Братоева.