Иво Аръков твърди, че не се познава лично с бившия културен министър: Нямаме политически чадър

"Всичките проекти са финансирани с мои лични средства, разчитам да се валидират и да ми бъдат възстановени." Това заяви пред bTV в студиото на "Тази събота и неделя" актьорът Иво Аръков във връзка с одобреното държавно финансиране на негов филм, песни и турне на обща стойност близо 400 хил. евро.
"Нямаме политически чадър", каза още актьорът за ударния старт на певческата си кариера и добави, че това е отворена програма, по която се кандидатства през 2024 г., и всеки български гражданин е можел да кандидатства.
"Това са много сложни програми, аз не съм ги писал сам, обърнах се към административни консултанти. Знаем се като колеги с Бачев, но не се познаваме лично“, обясни Аръков за познанството си с Мариан Бачев.
"Снимките бяха през октомври-ноември 2025 г. Снимахме на различни локации, екипът не е от най-големите, имайки предвид, че е нискобюджетна продукция, но за такава бюджетът не беше малък – около 150 хил. евро. Още не сме получили нищо от тези суми, оттам започнаха и проблемите, защото ние сме изпращали междинни отчети, а нямахме никаква комуникация нито с Национален фонд "Култура“, който е медиатор в тази програма, нито с останалите“, каза той за своя филм "Изолация".
"За турнето е защитена сумата от 255 хил. евро бюджет. Скандалната част е, че много малко хора знаят, че аз се занимавам с музика. Независимите артисти нямаме достъп до радио и ТВ каналите, където да промотираме нашата музика. Пея на английски и фокусът ми е да вляза в комуникация с международни партньори“, допълни Иво Аръков относно европейско си турне в 10 града.
На въпрос дали е изпълнен критерият за публика от 10 000 души, той посочи, че става дума за общ брой зрители, а не за публика на всеки отделен концерт. Признава обаче, че след преработката на проекта този резултат не е постигнат.
На въпрос дали възнамерява да заведе дело, той уточнява, че бенефициентите биха предприели съдебни мерки, ако системата спре да функционира.
До коментар #13 от "Гост":Явно не си бил в мезонета на медицинското светило д-р Хасърджиев ....тогава никога !!!
Между другото другаря кРадев, пилота на изтребител, дали провери дали самолетите пръскат дебилонаселението с нещо? Щеше да проверява на предните избори за Президент.
24 да уточним
До коментар #17 от "хмм":Този има огромни амбиции и алчост за слава и пари- но насреща предлага мижави умения и таланти .. Затова няма желаещи да слушат нашляпаните му бози- звучащи по- зле от чалгата ... А и като актьор не се е доказал- има много малко игра като такъв и не дотам качествена.
27 Идън
До коментар #25 от "Българин":Едно е да си истинска звезда- и съвсем друго да се звездееш. Когато стане звезда турнето му ще е на печалба. Безплатното турне е загуба за него - за другите музиканти не мога да кажа ако нямат подписани и нотариално заверени договори с него.Ако нямат- свирят на вятъра.
