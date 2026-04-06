Иво Аръков твърди, че не се познава лично с бившия културен министър: Нямаме политически чадър

Иво Аръков твърди, че не се познава лично с бившия културен министър: Нямаме политически чадър

6 Април, 2026 11:59 1 046 27

Актьорът, който стана и певец, поддържа твърдението си, че всичко по турнето му е финансирано от него

Иво Аръков твърди, че не се познава лично с бившия културен министър: Нямаме политически чадър - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

"Всичките проекти са финансирани с мои лични средства, разчитам да се валидират и да ми бъдат възстановени." Това заяви пред bTV в студиото на "Тази събота и неделя" актьорът Иво Аръков във връзка с одобреното държавно финансиране на негов филм, песни и турне на обща стойност близо 400 хил. евро.

"Нямаме политически чадър", каза още актьорът за ударния старт на певческата си кариера и добави, че това е отворена програма, по която се кандидатства през 2024 г., и всеки български гражданин е можел да кандидатства.

"Това са много сложни програми, аз не съм ги писал сам, обърнах се към административни консултанти. Знаем се като колеги с Бачев, но не се познаваме лично“, обясни Аръков за познанството си с Мариан Бачев.

"Снимките бяха през октомври-ноември 2025 г. Снимахме на различни локации, екипът не е от най-големите, имайки предвид, че е нискобюджетна продукция, но за такава бюджетът не беше малък – около 150 хил. евро. Още не сме получили нищо от тези суми, оттам започнаха и проблемите, защото ние сме изпращали междинни отчети, а нямахме никаква комуникация нито с Национален фонд "Култура“, който е медиатор в тази програма, нито с останалите“, каза той за своя филм "Изолация".

"За турнето е защитена сумата от 255 хил. евро бюджет. Скандалната част е, че много малко хора знаят, че аз се занимавам с музика. Независимите артисти нямаме достъп до радио и ТВ каналите, където да промотираме нашата музика. Пея на английски и фокусът ми е да вляза в комуникация с международни партньори“, допълни Иво Аръков относно европейско си турне в 10 града.

На въпрос дали е изпълнен критерият за публика от 10 000 души, той посочи, че става дума за общ брой зрители, а не за публика на всеки отделен концерт. Признава обаче, че след преработката на проекта този резултат не е постигнат.

На въпрос дали възнамерява да заведе дело, той уточнява, че бенефициентите биха предприели съдебни мерки, ако системата спре да функционира.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    21 1 Отговор
    Има политическа тояга ....във ...!!!

    12:00 06.04.2026

  • 2 Бездарник

    26 0 Отговор
    С връцки

    12:01 06.04.2026

  • 3 Опа

    19 0 Отговор
    Да се провери и Филип Буков дали не е получавал държавно финансиране.

    12:03 06.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    Двама джендъри в София няма как да не се познават.

    12:04 06.04.2026

  • 5 Сила

    34 0 Отговор
    Абе калъф от незнам кое си село , къв певец си бе провинциален несретнико ....???! Михаил Белчев си отиде , замълчи бе провинциално недоразумение ....

    12:04 06.04.2026

  • 10 Тома

    22 0 Отговор
    Така е.Не се познават защото на голото хоро единия е играл право а другия криво и не са могли да се видят.

    12:10 06.04.2026

  • 11 Моралните ИТН

    20 1 Отговор
    Моралните ИТН, моралния министър Бачев, съдружник в школа за деца с педофила Белов, осигурявали Хасърджиев.... Защо никой от ИТН не мъцне нещо? Тайна майна как се разделят отпуснатите пари,

    12:18 06.04.2026

  • 12 Моралните ИТН

    10 0 Отговор
    Моралните ИТН, моралния министър Бачев, съдружник в школа за деца с педофила Белов, осигурявали Хасърджиев.... Защо никой от ИТН не мъцне нещо? Тайна майна как се разделят отпуснатите пари,

    12:19 06.04.2026

  • 13 Гост

    14 0 Отговор
    И аз имам някои проекти които сам съм финансирал кога държавата ще ми възстанови парите!?

    Коментиран от #16

    12:21 06.04.2026

  • 15 Корман

    15 0 Отговор
    Този ходил ли е в школата на Бачев и Белов? А това, че не са се познавали е защитна теза.

    12:26 06.04.2026

  • 16 Сила

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Явно не си бил в мезонета на медицинското светило д-р Хасърджиев ....тогава никога !!!

    12:29 06.04.2026

  • 17 хмм

    23 0 Отговор
    При това публично изявление, че е финансирал т.нар. си проекти с лични средства, НАП веднага да извърши ревизия за 5 години назад на доходите на това нагло нещо. Много ми е интересно откъде световно неизвестният Иво Аръков има такива пари и получавал ли е и преди еврофинансиране. Интересно ми е и кака точно ще му "валидират" нощувки в най-луксозните европейски хотели. С една дума - много интересна история, направо за европейската прокуратура плаче.

    Коментиран от #24

    12:50 06.04.2026

  • 18 Петроханец

    14 0 Отговор
    Но от и. тн. Обслужвала Мариан Бачев и онзи Росен, който снимал момчета за " актьори" , който го арестуваха за изнасилване с Хастарджиев.

    12:56 06.04.2026

  • 19 Дрън, дрън съветски чугун

    7 1 Отговор
    Този е малoyмна копейка - вярва в кемтрейлс, 5g, чипирания, рептили и илюминати.

    Между другото другаря кРадев, пилота на изтребител, дали провери дали самолетите пръскат дебилонаселението с нещо? Щеше да проверява на предните избори за Президент.

    12:59 06.04.2026

  • 20 Запознат

    9 0 Отговор
    То стана ясно, че ИТН си купуват мълчание за Къщата на ужасите", в които зулусите са били чести гости.

    13:01 06.04.2026

  • 21 ами,

    9 0 Отговор
    Министерството на халтурата финансира халтураджии като този.Всеки като ,,певеца,, Аръков като си прави проекти да си търси спонсори.Не от парите на данъкоплатеца защото той може и без неговите песньовки.Това се отнася за всички в шоубизнеса.Парите на това министерство трябва да отиват наистина за КУЛТУРА.В бълггарския шоу бизнес правят само халтура.

    13:15 06.04.2026

  • 22 Трол

    4 0 Отговор
    Значи не са ги хванали още със селфита, гушнати един в друг.

    13:24 06.04.2026

  • 23 Бъзиктар

    7 0 Отговор
    Ако от 1000 човека един изпее песен на Каръков,веднага да му се възстановят парите

    13:24 06.04.2026

  • 24 да уточним

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "хмм":

    Този има огромни амбиции и алчост за слава и пари- но насреща предлага мижави умения и таланти .. Затова няма желаещи да слушат нашляпаните му бози- звучащи по- зле от чалгата ... А и като актьор не се е доказал- има много малко игра като такъв и не дотам качествена.

    13:41 06.04.2026

  • 25 Българин

    4 0 Отговор
    Какво турне!!! На цялото ,,турне,, от 10 безплатни концерта има 100 човека присъствия!500 хиляди лева да си прави безплатни екскурзии този бездарник!

    Коментиран от #27

    14:18 06.04.2026

  • 26 село Говнягово

    4 0 Отговор
    С нахалство към прогрес. Върни парите селски

    14:48 06.04.2026

  • 27 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Едно е да си истинска звезда- и съвсем друго да се звездееш. Когато стане звезда турнето му ще е на печалба. Безплатното турне е загуба за него - за другите музиканти не мога да кажа ако нямат подписани и нотариално заверени договори с него.Ако нямат- свирят на вятъра.

    14:49 06.04.2026