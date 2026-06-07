Лиъм Нийсън празнува 74-ти рожден ден днес

На 7 юни един от най-разпознаваемите актьори в съвременното кино – Лиъм Нийсън – навършва 74 години. През кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, ирландският актьор се утвърди като една от най-уважаваните фигури в световното кино, успешно преминавайки от исторически драми и авторски филми към екшън продукции, които го превърнаха в неочаквана екранна звезда в по-късните години от живота му.

Лиъм Джон Нийсън е роден през 1952 г. в град Балимийна, Северна Ирландия. Като дете мечтае за кариера в бокса и дори печели няколко регионални шампионски титли. Преди да се насочи към актьорството работи като шофьор на мотокар, учител и дори оператор в пивоварна. Сцената обаче се оказва неговото истинско призвание.

Първите му по-сериозни роли идват през 80-те години, но големият пробив настъпва през 1993 г., когато режисьорът Стивън Спилбърг му поверява главната роля в „Списъкът на Шиндлер“. Превъплъщението му в германския индустриалец Оскар Шиндлер носи на Нийсън номинация за „Оскар“ и го превръща в световна звезда. Филмът печели седем награди на Американската филмова академия и остава сред най-високо оценените продукции в историята на киното.

Следват роли в редица успешни филми като „Роб Рой“, „Майкъл Колинс“, „Кинси“, „Батман в началото“, „Царството небесно“, „Отвержените“, „Мълчание“ на Мартин Скорсезе и романтичната класика „Наистина любов“.

Любопитното е, че най-големият търговски успех в кариерата му идва след навършването на 55 години. През 2008 г. Лиъм Нийсън приема ролята на Брайън Милс в екшъна „Твърде лично“ (Taken). Филмът неочаквано се превръща в световен хит и поставя началото на нов етап в кариерата му. Репликата „Имам много специални умения“ се превръща в една от най-цитираните в съвременната попкултура.

Успехът на „Твърде лично“ води до поредица от екшън продукции като „Без спирка“, „Сред надгробните камъни“, „Нощта на преследването“, „Леден път“, „Честен крадец“ и „Черна светлина“. Така Нийсън се превръща в рядък пример за актьор, който достига върха на екшън жанра в зряла възраст.

Личният му живот също е добре познат на публиката. През 1994 г. той се жени за британската актриса Наташа Ричардсън. Двамата са сред най-обичаните двойки в киното до трагичната ѝ смърт след ски инцидент през 2009 г. Лиъм Нийсън многократно е споделял, че това е най-тежкото изпитание в живота му. Двамата имат двама синове – Майкъл и Даниел.

Въпреки че вече е в осмото десетилетие от живота си, актьорът остава изключително активен. Сред най-очакваните му проекти е новата комедийна версия на култовата поредица „Голо оръжие“ (The Naked Gun), в която Нийсън поема главната роля на детектив Франк Дребин-младши. Филмът предизвиква сериозен интерес още с първите си трейлъри, тъй като представя актьора в необичайна за него комедийна светлина.

През последните години Лиъм Нийсън неведнъж е намеквал, че постепенно ще намали участието си в екшън филми, тъй като вече не смята, че възрастта му позволява да изпълнява толкова интензивни физически сцени. Въпреки това той продължава да бъде сред най-търсените и разпознаваеми актьори в Холивуд.

Носител на множество международни отличия и номиниран за „Оскар“, „Златен глобус“, БАФТА и „Тони“, Лиъм Нийсън остава пример за артист, който успява многократно да преоткрие кариерата си. От драматични роли и исторически персонажи до екшън герои и комедийни образи, ирландецът продължава да доказва, че талантът и харизмата нямат възраст.