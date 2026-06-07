Ума Търман използвала "вещерски лекове" върху дъщеря си Мая Хоук

Мая Хоук разкри любопитни подробности за детството си и начина, по който е била възпитавана от своите родители – холивудските звезди Ума Търман и Итън Хоук. В интервю за предаването „Wild Card with Rachel Martin“ по NPR актрисата и певица разказа за необичайните семейни навици, любовта към природата и уроците, които е получила от майка си и баща си.

26-годишната звезда от сериала „Stranger Things“ сподели, че Ума Търман винаги е насърчавала децата си да уважават природата и да се интересуват от естествените методи за поддържане на здравето.

„Майка ми наистина ме научи да обичам и уважавам природата, както и различни билкови и природни средства“, разказа Мая. По думите ѝ подходът на актрисата от „Убий Бил“ може да бъде определен като леко „вещерски“, макар и в съвсем безобиден смисъл.

Един от най-ярките ѝ детски спомени е свързан с домашен чай от кора на ананас, който майка ѝ приготвяла при настинка.

„Казваше, че ензимите в кората на ананаса помагат при простуда“, спомня си Мая.

Докато Ума Търман я е въвела в света на природните лечебни средства, Итън Хоук е оказал влияние по съвсем различен начин.

„Баща ми е магически човек по свой собствен начин. Не бих казала, че е мистичен, но когато бях дете, организираше истински лов за съкровища за мен“, разказва актрисата. Според нея той винаги е проявявал изключително въображение и творчески подход към родителството.

Мая Хоук е израснала между Манхатън и северната част на щата Ню Йорк. Тя разказва, че майка ѝ е запален градинар и прекарва голяма част от времето си сред растенията. „Майка ми обожава природата и е невероятен градинар“, казва тя.

Актрисата признава, че като дете дълго време не е осъзнавала колко известни са родителите ѝ. Вместо да ги възприема като големи холивудски звезди, тя ги е виждала преди всичко като родители, които прекарват времето си със семейството.

„Майка ми беше на колене в градината и събираше продукти за супите, които приготвяше. Не разбирах колко голяма знаменитост е всъщност“, споделя Хоук.

Мая Хоук произхожда от едно от най-известните семейства в американската филмова индустрия. Баща ѝ Итън Хоук е познат с ролите си в продукции като „Обществото на мъртвите поети“, „Тренировъчен ден“, „Юношество“ и трилогията „Преди изгрев“, „Преди залез“ и „Преди полунощ“. Майка ѝ Ума Търман се превръща в световна звезда благодарение на филми като „Криминале“ и двете части на „Убий Бил“ на режисьора Куентин Тарантино.

Двамата актьори се запознават по време на снимките на научнофантастичния филм „Гатака“ и сключват брак през 1998 г. Съюзът им приключва със развод през 2005 г., но и двамата остават активно ангажирани с отглеждането на децата си.

Мая Хоук поема по техните стъпки и изгражда успешна кариера както в киното, така и в музиката. Най-голяма популярност ѝ носи ролята на Робин Бъкли в хитовия сериал на Netflix „Stranger Things“, която я превърна в едно от най-разпознаваемите лица на младото поколение актьори в Холивуд.

Освен успешната си кариера, Мая е част и от голямо семейство. Тя има един роден брат – Левон Роан Търман-Хоук. От втория брак на Итън Хоук с Райън Шохюз има две полусестри – Клемънтайн и Индиана Хоук. От връзката на Ума Търман с френския финансист Арпад Бюсон има още една полусестра – Луна Търман-Бюсон.