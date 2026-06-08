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Ищар пристига във Варна на 8 юни

Ищар пристига във Варна на 8 юни

8 Юни, 2026 06:51 634 7

  • ищар-
  • концерт-
  • варна-
  • турне

Ищар запя на български и изправи на крака публиката в София, Пловдив и Бургас, финалът на турнето й е във Варна на 8-ми юни

Ищар пристига във Варна на 8 юни - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
Световноизвестната етно певица Ищар изнесе концерти в Пловдив, Бургас и София и успя да накара родната публика да пее и танцува заедно с нея и музикантите от Alabina & The Gypsies, пише varna24.bg.

Почитателите на звездата я викаха на бис и не искаха да я пуснат да слезе от сцената. Зрителите бяха на крака още в средата на концерта, когато тя изпълни на перфектен български песента "Я кажи ми, облаче ле бяло“. На 8-ми юни предстои и финалът на турнето ѝ у нас, който ще е в Летния театър във Варна и се очаква да се превърне в събитие. Изявата на Ищар на варненска сцена е част от поредицата "Summer Sea garden concerts“, от която на 12 юни предстои и концерт на Bebe.

Ищар и нейният съпруг и мениджър - Мишел Абисира са особено впечатлени от силната духовност на българите и са щастливи, че световното ѝ турне започва точно тук.

Тяхната дъщеря Шийла също пристигна в България и ще е една от изненадите на концерта във Варна, защото тя е музикант и свири на ударни инструменти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Шопо

    7 1 Отговор
    Не мое стъпи на миничкио мозък на Васко Едераса. Иначе е добра, екстра даже. Ма Азис "звездата" й крие топката.

    06:55 08.06.2026

  • 2 фАНТОМасс

    11 0 Отговор
    На плаката на ИЩАР , под името й пише - и ЦИГАНИ !!!
    Как така е допусната тази дума , която е заклаймена от свободно-демократичния свят ???
    Направо е обида и тежка дискриминация към това общество. Друго си е РОМ , Римляни , нали ?
    Мака че - КАКВО Лошо , Обидно и НЕтолерантно има в думата Цигани , ЦИганин ?
    Абсолютно нищо !

    06:57 08.06.2026

  • 3 в кратце

    9 2 Отговор
    ВъглИщар ще пристигне във Варна на 8-ми юни.

    06:58 08.06.2026

  • 4 Разочарование

    11 1 Отговор
    На концерта в Казанлък в събота Ищар пя на пълен плейбек. Говори прекалено много, предимно общи приказки. Циганите се поклащаха вяло и се подпираха на китарите си.

    07:01 08.06.2026

  • 5 в кратце

    4 0 Отговор
    Alabina The Gypsies, Алабинаициганите-пише "varna24.цг".

    07:15 08.06.2026

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