Дейвид Бекъм се похвали с богат селски двор - чушки, ягоди, кокошки... (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм заинтригува последователите си в социалните мрежи, но този път не с футболни умения, а с успехите си в градинарството. Бившият капитан на английския национален отбор показа богатата си зеленчукова градина в имението си в Котсуолдс, оценявано на около 12 милиона паунда.

51-годишният Бекъм, който през последните години разви сериозна страст към отглеждането на плодове, зеленчуци и кокошки, публикува видео в Instagram, в което развежда феновете из градината си. Сред насажденията се виждат марули, сладка царевица и ягоди, които вече дават плодове. Спортната легенда не скри удовлетворението си от постигнатите резултати.

„Царевицата ми се развива чудесно. Много съм доволен от нея, а марулите изглеждат наистина добре. Честно казано, всичко изглежда прекрасно“, споделя Бекъм във видеото.

По време на разходката из градината той откъсна няколко узрели ягоди и призна, че те му носят специални спомени.

„Уимбълдън наближава, а ние вече имаме ягоди. Обожавам хубавите ягоди – напомнят ми за баба ми и дядо ми“, каза бившият футболист.

Любовта на Дейвид Бекъм към градинарството вече е добре известна във Великобритания. През април той дори работи заедно с крал Чарлз III по специалния проект „Curious Garden“, представен по време на престижното изложение RHS Chelsea Flower Show. Като посланик на The King's Foundation, Бекъм участва в подготовката на градината, посветена на връзката между хората и природата.

След съвместната инициатива той подчерта значението на зелените пространства и необходимостта младите поколения да бъдат насърчавани да прекарват повече време сред природата.

„Фондацията на краля и Кралското градинарско дружество вършат изключително важна работа за опазването и популяризирането на зелените пространства във Великобритания. Искам да помогна на повече млади хора да открият ползите от природата и градинарството“, заяви тогава Бекъм.

Градината и кокошарникът са се превърнали в една от любимите му занимания след края на футболната кариера. За 51-вия си рожден ден той получи необичаен подарък от съпругата си Виктория Бекъм и децата им – шест кокошки.

В серия от видеоклипове, публикувани от Виктория, се вижда как рожденикът отваря кутиите с новите си пернати любимци. Част от птиците били подарък от синовете му, а една от кокошките била избрана специално от дъщеря им Харпър.

След това Дейвид Бекъм лично настанил новите обитатели в кокошарника в имението си, което през последните години се превърна в своеобразно убежище за семейството далеч от натоварения живот в Лондон.

Междувременно семейството продължава да бъде във фокуса на общественото внимание и по друга причина. Синът му Ромео Бекъм наскоро беше забелязан да демонстрира футболни умения по време на приятелски мач в Лос Анджелис, следвайки стъпките на своя известен баща.

За самия Дейвид Бекъм предстои и друго важно събитие. По-рано тази седмица беше обявено, че той ще получи собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд – признание както за изключителната му футболна кариера, така и за влиянието му върху световната популярна култура през последните повече от две десетилетия.

Церемонията е насрочена за 12 юни, а сред официалните оратори ще бъдат съпругата му Виктория Бекъм и дългогодишният му приятел, холивудската звезда Том Круз. Така Бекъм ще се присъедини към редицата на световни знаменитости от киното, музиката и спорта, чиито имена вече са увековечени на прочутия булевард в Лос Анджелис.