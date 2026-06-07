Шон Пен се зарече, че повече никога няма да присъства на наградна церемония

Холивудският актьор и режисьор Шон Пен заяви, че повече няма да посещава церемонии по връчване на награди, включително наградите „Оскар“, тъй като подобни събития му причиняват сериозен психологически дискомфорт.

В интервю за CNN по време на кинофестивала „Трайбека“ в Ню Йорк 65-годишният носител на две награди „Оскар“ обясни, че решението му не е насочено конкретно срещу филмовата академия, а срещу самия формат на големите публични събития.

„Не става дума само за церемониите по награждаване. Те просто създават социален дискомфорт за мен и за твърде много хора“, каза Шон Пен.

Актьорът, който тази година беше сред отличените за участието си във филма „Битка след битка“, призна, че вече е взел окончателно решение да избягва подобни събирания.

„Стигнах до момента, в който съм решил за цял живот да не посещавам събития, на които има големи организирани групи хора. Осем души са повече от достатъчно“, заяви той.

По думите му мащабните холивудски церемонии създават усещане за напрежение и изкуственост, тъй като контактите с хората са кратки и повърхностни.

„Имаш чувството, че разполагаш с по 15 минути за всеки човек. За мен това предизвиква тревожност“, обясни актьорът.

Шон Пен разказа, че дори когато е присъствал на церемониите по връчването на „Оскар“, е изпитвал по-скоро облекчение след края им, отколкото удоволствие от преживяването.

„Двата пъти, когато спечелих, почувствах облекчение, защото знаех колко много хора са работили усилено по тези проекти. Но около тези награди винаги има и политика“, коментира той.

Шон Пен е сред най-награждаваните актьори на своето поколение. Той печели „Оскар“ за най-добър актьор за ролите си в „Мистичната река“ през 2003 г. и „Милк“ през 2008 г. Кариерата му включва десетки запомнящи се участия във филми като „Карлито“, „Аз съм Сам“, „21 грама“, „Тънката червена линия“ и „Мъртвецът идва“.

Тази година актьорът участва в новия филм на режисьора Пол Томас Андерсън „Битка след битка“, където си партнира с Леонардо ди Каприо, Бенисио дел Торо, Теяна Тейлър и Чейс Инфинити. Лентата се превърна в един от големите фаворити на наградния сезон, спечелвайки шест отличия от общо 13 номинации, включително за най-добър филм, режисура и адаптиран сценарий.

Вместо да присъства на тазгодишната церемония на Американската филмова академия, Шон Пен избра да пътува до Украйна, където продължи публичната си подкрепа за страната във войната ѝ срещу Русия. По време на посещението си в Киев той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. В рамките на визитата главният изпълнителен директор на Украинските железници Олександър Перцовски му връчи символична статуетка, наречена „Железният Оскар“, изработена от метални части на железопътен вагон, унищожен при руска ракетна атака.

Според публикувано видео Перцовски е припомнил, че Пен е подарил една от своите статуетки „Оскар“ на Зеленски по време на предишно посещение в Украйна. Новият символичен приз е бил създаден специално за него като знак на признателност.

Видимо развълнуван, актьорът благодари за жеста и го определи като истинско съкровище.

По-късно Шон Пен призна, че именно от Украйна е гледал церемонията по връчването на наградите на Академията и че за първи път е успял да се наслади на събитието като зрител.

Актьорът разкрива още, че окончателното решение да прекрати посещенията си на подобни церемонии е взел по-рано тази година след участието си в наградите „Златен глобус“.

„Никога преди не бях ходил на тези награди. След това си казах: „Не мога повече да правя това“. Най-доброто, което някога съм изпитвал на подобни събития, беше облекчение, когато приключат“, заяви Шон Пен.