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Флорентино Перес след смазващата победа на изборите: Ще се борим докрай за 16-ата европейска титла

Флорентино Перес след смазващата победа на изборите: Ще се борим докрай за 16-ата европейска титла

8 Юни, 2026 06:45 985 0

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  • футбол

Показахте какво е мадридизмът

Флорентино Перес след смазващата победа на изборите: Ще се борим докрай за 16-ата европейска титла - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Флорентино Перес даде специално изявление пред медиите в зала „Мадрид“ на хотел „Евробилдинг“ след категоричната си победа на изборите за президент на Реал Мадрид срещу Енрике Рикелме. Президентът пристигна около един часа сутринта българско време и бе посрещнат от възторжено множество, скандиращо "президенте, президенте". В речта си Перес благодари за подкрепата и даде заявка за нещото, което всички очакват да направи в предстоящия си мандат, който ако протече без сътресения, трябва да продължи до до 2030 г., а именно 16-и триумф в Шампионската лига.

Флорентино Перес след смазващата победа на изборите: Ще се борим докрай за 16-ата европейска титла

„Това беше велик ден за Мадрид. Благодаря ви за подкрепата, обичта и силата да спечелим тези избори. Победихме във всички избирателни секции, тоест във всички възрастови групи. Постигнахме втория най-добър резултат в историята на изборите в Реал Мадрид, като първият също беше наш през 2004 г. Резултатите можеха да бъдат и по-добри, тъй като ни бяха анулирани 1000 гласа по пощата, които ще обжалваме.

Дадохме на света пример за демокрация и съжителство. Ние сме едно голямо семейство. Като президент се гордея, това беше блестящ ден. Това е Мадрид, който всички искаме – независим и без страх от бъдещето.“

Флорентино Перес след смазващата победа на изборите: Ще се борим докрай за 16-ата европейска титла

Тук съм, за да защитавам Мадрид, за да продължим да печелим титли, да се гордеем с „Бернабеу“, да се гордеем, че имаме най-добрите играчи и най-добрия треньор – един мадридист като Моуриньо

Не се съмнявайте, че с мен като президент Мадрид е бил, е и ще бъде на своите членове. Днес с вълнение видяхме как отидохте да гласувате с вашите близки – родители, деца, внуци. Вие показахте какво е мадридизмът – чувство, което обединява милиони хора по света. Сред тях е и Папата.“

Флорентино Перес след смазващата победа на изборите: Ще се борим докрай за 16-ата европейска титла

Искам да благодаря на всички, които участваха в този примерен ден, въпреки трудностите. От 2000 г. насам работя за единството и институционалната стабилност. Този ангажимент остава. Искам да продължа да изграждам клуб, който води всички най-престижни международни класации. И всичко това, за да продължим да печелим: ще се борим докрай за шестнадесетата титла. Ще работим, за да може нашите ценности да бъдат стълбовете на бъдещето.

Искам да се обърна и към онези членове, които не са гласували за мен. Ще направя всичко възможно, за да отговоря на техните искания. Ще засилим работата си, така че всички да знаят, че имаме чувствителността да чуем проблемите им. Ще бъдем по-близо до тях от всякога, защото всички ние сме Реал Мадрид“, каза в изявлението си Перес.


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