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Човешката дейност е изместила полюса на Земята с 80 см

Човешката дейност е изместила полюса на Земята с 80 см

7 Юни, 2026 20:31 456 6

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Изпомпването на подземни води е променило движението на Земята, показват научни изследвания

Човешката дейност е изместила полюса на Земята с 80 см - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Интензивното използване на подпочвени води за земеделие, индустрия и нуждите на нарастващото население не само променя водния баланс на планетата, но и оказва измеримо влияние върху самото движение на Земята. Научни изследвания показват, че масовото изпомпване на подземни водни ресурси през последните десетилетия е довело до изместване на ротационния полюс на планетата ни с близо 80 сантиметра.

Заключението е представено в изследване, публикувано в списание Geophysical Research Letters, чиито автори анализират промените в разпределението на водните маси между 1993 и 2010 г. Според техните изчисления през този период човечеството е извлякло приблизително 2150 гигатона подпочвени води – количество, съпоставимо с обема на няколко от най-големите сладководни езера в света.

Учените обясняват, че всяко значително преместване на маса върху Земята влияе върху начина, по който планетата се върти около оста си. Подпочвените води, изпомпани от водоносните хоризонти, в крайна сметка достигат до реките, моретата и океаните, променяйки разпределението на масата по земната повърхност. Макар ефектът да е незабележим за хората в ежедневието, той е достатъчно голям, за да бъде регистриран от съвременните геодезически и сателитни системи.

Според изследването това преразпределение на водата е довело до изместване на ротационния полюс на Земята с около 78 сантиметра за по-малко от две десетилетия. Паралелно с това загубата на подземни водни запаси е допринесла за покачване на средното глобално морско равнище с приблизително 6,2 милиметра.

Ръководителят на изследването, геофизикът Ки-Уон Сух от Националния университет в Сеул, посочва, че изчерпването на подземните води се нарежда сред най-важните фактори, влияещи върху движението на полюсите след процесите, свързани с климатичните промени и топенето на ледниците.

„Преразпределението на подпочвените води има по-голямо значение за движението на полюсите, отколкото предполагахме досега“, отбелязва ученият. Според него резултатите помагат да бъдат обяснени някои от наблюдаваните през последните десетилетия изменения в позицията на земната ос, които не са могли да бъдат напълно обяснени само с климатичните фактори.

По-нови научни анализи показват, че процесът е още по-сложен. Изследване, публикувано през 2026 г. в Journal of Geodesy, установява, че дългосрочните промени в движението на полюсите са резултат от комбинация от фактори, включително натрупване на снежна покривка, топене на ледени шапки и ледници, сезонни промени във влажността на почвите и колебания в запасите от вода на сушата.

През последните години учените наблюдават ускорено преместване на т.нар. полярен дрейф – бавното изменение на местоположението на оста на въртене спрямо земната повърхност. Данните от американската космическа агенция NASA и европейските сателитни мисии GRACE и GRACE-FO показват, че човешката дейност все по-осезаемо влияе върху глобалния воден цикъл и върху физическите характеристики на планетата.

Въпреки че изместването на полярната ос не представлява непосредствен риск за населението и не води до промени в климата или продължителността на денонощието, процесът е важен индикатор за мащаба на човешкото въздействие върху Земята.

По-сериозни са преките последици от прекомерното използване на подпочвените води. Сред тях са потъването на земната повърхност в редица региони по света, ускоряването на относителното покачване на морското равнище по крайбрежията, навлизането на солена вода в сладководни водоносни хоризонти и задълбочаващите се проблеми с водоснабдяването в засушливи райони.

Според експерти от Организацията на обединените нации близо половината от населението на света вече изпитва недостиг на вода поне през част от годината. В този контекст подземните води се превръщат в стратегически ресурс, чието устойчиво управление ще бъде от решаващо значение за продоволствената сигурност, икономическото развитие и адаптацията към климатичните промени през следващите десетилетия.

Новите изследвания показват, че въздействието на човешката дейност върху Земята не се ограничава до атмосферата и климата. Дори процеси като изпомпването на вода от дълбоки подземни пластове могат постепенно да променят физическите характеристики на планетата, напомняйки колко тясно са свързани природните системи и човешката цивилизация.


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