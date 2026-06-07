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Маги Джанаварова пред Мон Дьо: Не съм се отърсила от следродилната депресия (ВИДЕО)

Маги Джанаварова пред Мон Дьо: Не съм се отърсила от следродилната депресия (ВИДЕО)

7 Юни, 2026 16:17 826 14

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  • интервю-
  • певица-
  • музика-
  • следродилна депресия

Певицата споделя, че страхът след раждането я е връхлетял с пълна сила

Маги Джанаварова пред Мон Дьо: Не съм се отърсила от следродилната депресия (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Маги Джанаварова направи едно от най-откровените си признания в интервю пред Мон Дьо, в което говори за цената на успеха, разочарованията от музикалния бизнес, майчинството и битката със следродилната депресия.

Изпълнителката признава, че с годините е научила да оценява таланта си и днес се чувства много по-уверена в способностите си, независимо от степента на публичното признание.

„Хората все още не са видели целия ми талант. Това е парадоксът – от една страна има признание, а от друга не съм получила мястото, което бих искала да имам. Но за това нося вина и аз самата, защото не бях достатъчно постоянна в музиката си“, казва тя.

Според Джанаварова днешната музикална среда често възнаграждава не толкова таланта, колкото настоятелността и готовността човек да бъде постоянно в публичното пространство.

Певицата разкрива, че през годините е получавала предложения да създава скандали около името си, за да привлича внимание и по-бързо да се изкачва по стълбицата на популярността.

„Имало е хора, които са предлагали дори сами да измислят скандали около мен. Това е най-бързият път към медиите и общественото внимание. Аз обаче не вярвам в максимата, че няма лоша реклама. Имам достойнство и ясна представа как искам да живея и как искам детето ми да ме вижда“, заявява тя.

Въпреки че не е сред най-често присъстващите лица в медиите през последните години, Маги е убедена, че връзката ѝ с публиката остава силна.

„Може да не съм по радиата и телевизиите постоянно, но хората познават гласа ми и имат нужда да го чуват. Това е най-голямото признание.“

Изпълнителката не крие и разочарованието си от определени механизми в музикалната индустрия. По думите ѝ най-болезнено е не отношението на публиката, а липсата на признание от собствената ѝ професионална среда.

„По-трудно е, когато индустрията се прави, че не те вижда. Публиката винаги ми е показвала любовта си. Но има моменти, в които се чувствам недооценена – било заради ротацията на песните ми, било заради начина, по който се раздават определени награди. Не наградите са проблемът, а начинът, по който се стига до тях.“

Маги Джанаварова признава, че преди няколко месеца е преживяла особено тежък период на съмнения дали изобщо има смисъл да продължи да прави музика.

„Бях толкова разочарована от това, което виждах около себе си, че си задавах въпроса има ли смисъл от всичко, което правя. Плаках дълго време и буквално не знаех къде се намирам.“

Най-емоционалната част от разговора е посветена на майчинството. Маги разкрива, че след раждането на дъщеря си Елизабет е изпаднала в тежка следродилна депресия – състояние, за което дотогава е смятала, че няма да я застигне.

„Бях убедена, че на мен няма как да ми се случи. Ходила съм на терапия, познавам себе си. Но пет дни след раждането изпаднах в тежка депресия.“

Тя описва периода като изпълнен със страхове, съмнения и чувство за вина.

„Струваше ми се, че съм лоша майка. Не усещах майчинския инстинкт така, както очаквах. Бях ужасена, че животът ми ще се сведе само до домакинство и че кариерата ми приключва.“

Според певицата най-голямата ѝ опора в този труден период е бил партньорът ѝ.

„Той беше човекът, който ме спаси. Всеки ден ми напомняше, че ме обича, че съм красива и че ще премина през всичко това. Винаги ще съм му благодарна за начина, по който беше до мен.“

Джанаварова признава, че и днес понякога изпитва вина, когато работата я отдалечава от дъщеря ѝ, но именно този вътрешен конфликт е вдъхновил новата ѝ песен „Лудост“.

„Това е песен за сблъсъка между жената, която бях преди, и майката, която съм днес. Имаше моменти, в които си мислех, че няма да оцелея психически. Това беше моята лична лудост и пътят, който трябваше да извървя.“

В края на разговора певицата е категорична, че трудностите са направили връзката с любимия ѝ човек още по-силна.

„Той е моята светлина. Всичко, през което преминахме, ми показа какво всъщност е истинската любов.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах , Ах...

    14 1 Отговор
    Каква беда! Още съм толкова широка, че и дебелите ми блъскат като чукало в хаванче! Голяма депресия казвам ви, ако седя всеки ден в леген с оцет, дали ще ми се посвие?

    Коментиран от #5, #7

    16:20 07.06.2026

  • 2 И ми а мерак за джуки

    14 1 Отговор
    А не за деца
    Егоистка
    Клюкарка глупава

    16:23 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    9 0 Отговор
    колко вълнуващо ами да беше абортирала и нямаше да изпаднеш в следродилна депресия.

    16:27 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Че няма

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ах , Ах...":

    да се свие, няма, но поне ще се поизмие.

    16:41 07.06.2026

  • 8 Димитър Попов

    7 1 Отговор
    Тя много късно е станала майка.

    16:48 07.06.2026

  • 9 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    Мъж под 165 кила не признавам

    16:50 07.06.2026

  • 10 кака кифла

    6 1 Отговор
    да разбираме че и
    Не си се отърсила от игривите господа на кекс

    16:52 07.06.2026

  • 11 Песнопой

    7 0 Отговор
    В разкажи за Гърлените. ти Изблици в един Хотел по Северното Черноморие

    Коментиран от #14

    17:00 07.06.2026

  • 12 ДеПресия

    5 0 Отговор
    Тя на възраст да роди 2 деца, едва гледа 1.
    Направила се на, Алисия с бузи и жуки

    17:00 07.06.2026

  • 13 Песнопой

    5 1 Отговор
    Я разкажи за Гърлените. ти Изблици в един Хотел по Северното Черноморие

    17:04 07.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.