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Синът на Брад Пит и Анджелина Джоли - Нокс стана боксьор (ВИДЕО)

Синът на Брад Пит и Анджелина Джоли - Нокс стана боксьор (ВИДЕО)

7 Юни, 2026 15:42 1 044 4

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  • муай тай-
  • бойни спортове

17-годишният Нокс напомни на ролята на Брад Пит в "Боен клуб" с бойните си умения

Синът на Брад Пит и Анджелина Джоли - Нокс стана боксьор (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс Джоли-Пит, все по-уверено развива интереса си към бойните спортове и наскоро привлече вниманието с участието си в демонстративен двубой в клуб в центъра на Лос Анджелис.

Видео, публикувано от TMZ, показва 17-годишния младеж на ринга по време на приятелска среща, в която той демонстрира добра техника и спортен дух. Макар да понася няколко удара от своя съперник, Нокс запазва спокойствие и успява да отвърне с успешни атаки, впечатлявайки присъстващите със своите умения.

Интересът му към бойните изкуства не е нов. През юни миналата година Анджелина Джоли лично присъства на състезание по муай тай, за да подкрепи сина си малко преди неговия 17-и рожден ден. Тогава Нокс спечели златен медал в дисциплината IKF Point Muay Thai Technical.

На събитието звездата от „Господарка на злото“ беше придружена от дъщеря си Вивиан Джоли-Пит. Майка и дъщеря останаха далеч от светлината на прожекторите, докато наблюдаваха представянето на младия състезател. Кадри от турнира показаха как Нокс уверено изпълнява серия от удари с ръце и крака срещу своя опонент.

За разлика от някои деца на известни личности, Нокс Джоли-Пит рядко се появява публично и предпочита да стои далеч от медийното внимание. Това важи и за повечето от братята и сестрите му, които водят сравнително дискретен живот въпреки славата на своите родители.

През последните години обаче младият син на холивудските звезди беше забелязван на няколко пъти в Лос Анджелис по време на ежедневни занимания. Една от появите му привлече особено внимание през ноември миналата година, когато изненада с яркорозова прическа. Фотографи го заснеха пред магазин в квартал Лос Фелис, а снимките показаха къса, рошава прическа в пастелно розов цвят.

Любовта към нестандартните визии продължи и тази година. През май Нокс беше забелязан да напуска тренировка по муай тай в Лос Анджелис с ярко оранжева коса, което отново привлече интереса на папараците.

Преди тази поява последната му публична поява с Анджелина Джоли беше през юли 2024 г. Тогава майка и син бяха заснети да напускат магазин за домашни любимци с торби, пълни с лакомства и играчки за животни.

Нокс е едно от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит. Роден е на 12 юли 2008 г. във френския град Ница заедно със своята сестра близначка Вивиан. Въпреки че родителите му са сред най-известните личности в света, той изглежда все по-решително изгражда собствен път, насочвайки се към спорта и бойните изкуства, далеч от блясъка на Холивуд.

Появата му на ринга неизбежно предизвика сравнения с младия Брад Пит и емблематичната му роля във филма „Боен клуб“ от 1999 г., макар засега Нокс да изглежда по-заинтересован от реалните спортни предизвикателства, отколкото от актьорската професия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    3 1 Отговор
    Боя изглежда като на забавен каданс...

    Коментиран от #3

    15:46 07.06.2026

  • 2 да попитам

    6 1 Отговор
    Това момче защо върти задника си като момиче?

    15:50 07.06.2026

  • 3 Да знаеш

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Тренирани сцени, за да не се ударят.

    Коментиран от #4

    15:56 07.06.2026

  • 4 Правилно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да знаеш":

    Много ми прилича като на платена среща, да рекламираме синлето.........а то дъщеря иска да е.....

    15:58 07.06.2026