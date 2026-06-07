Синът на Брад Пит и Анджелина Джоли - Нокс стана боксьор (ВИДЕО)

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс Джоли-Пит, все по-уверено развива интереса си към бойните спортове и наскоро привлече вниманието с участието си в демонстративен двубой в клуб в центъра на Лос Анджелис.

Видео, публикувано от TMZ, показва 17-годишния младеж на ринга по време на приятелска среща, в която той демонстрира добра техника и спортен дух. Макар да понася няколко удара от своя съперник, Нокс запазва спокойствие и успява да отвърне с успешни атаки, впечатлявайки присъстващите със своите умения.

Интересът му към бойните изкуства не е нов. През юни миналата година Анджелина Джоли лично присъства на състезание по муай тай, за да подкрепи сина си малко преди неговия 17-и рожден ден. Тогава Нокс спечели златен медал в дисциплината IKF Point Muay Thai Technical.

Knox Jolie-Pitt is throwing down in the ring! 👊🔥



Brad & Angelina’s 17-year-old son just showed off his Muay Thai skills in an exhibition fight at a Downtown LA club. He’s got that Fight Club energy like his dad Brad Pitt back in the day — took some hits but stayed composed and… https://t.co/y943tPUXHJ pic.twitter.com/Qky1tRGBsa — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 6, 2026

На събитието звездата от „Господарка на злото“ беше придружена от дъщеря си Вивиан Джоли-Пит. Майка и дъщеря останаха далеч от светлината на прожекторите, докато наблюдаваха представянето на младия състезател. Кадри от турнира показаха как Нокс уверено изпълнява серия от удари с ръце и крака срещу своя опонент.

За разлика от някои деца на известни личности, Нокс Джоли-Пит рядко се появява публично и предпочита да стои далеч от медийното внимание. Това важи и за повечето от братята и сестрите му, които водят сравнително дискретен живот въпреки славата на своите родители.

През последните години обаче младият син на холивудските звезди беше забелязван на няколко пъти в Лос Анджелис по време на ежедневни занимания. Една от появите му привлече особено внимание през ноември миналата година, когато изненада с яркорозова прическа. Фотографи го заснеха пред магазин в квартал Лос Фелис, а снимките показаха къса, рошава прическа в пастелно розов цвят.

Любовта към нестандартните визии продължи и тази година. През май Нокс беше забелязан да напуска тренировка по муай тай в Лос Анджелис с ярко оранжева коса, което отново привлече интереса на папараците.

Преди тази поява последната му публична поява с Анджелина Джоли беше през юли 2024 г. Тогава майка и син бяха заснети да напускат магазин за домашни любимци с торби, пълни с лакомства и играчки за животни.

Нокс е едно от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит. Роден е на 12 юли 2008 г. във френския град Ница заедно със своята сестра близначка Вивиан. Въпреки че родителите му са сред най-известните личности в света, той изглежда все по-решително изгражда собствен път, насочвайки се към спорта и бойните изкуства, далеч от блясъка на Холивуд.

Появата му на ринга неизбежно предизвика сравнения с младия Брад Пит и емблематичната му роля във филма „Боен клуб“ от 1999 г., макар засега Нокс да изглежда по-заинтересован от реалните спортни предизвикателства, отколкото от актьорската професия.