Простреляха рапъра Офсет в казино във Флорида

Американският рапър Офсет е бил прострелян в понеделник вечерта във Флорида, малко след като е бил забелязан да се снима и да си говори с фенове в района на казино, съобщиха негови представители и местни медии.

От екипа на изпълнителя потвърдиха, че той е настанен в болница и получава медицинска помощ. По предоставена информация състоянието му е стабилно, като остава под наблюдение.

Инцидентът е станал в близост до комплекса Seminole Hard Rock Hotel & Casino в град Холивуд, щата Флорида. Според местните власти сигналът е подаден малко след 19:00 ч., като пострадалият е транспортиран до Memorial Regional Hospital с наранявания, които не са животозастрашаващи.

Полицията съобщи, че служители са реагирали незабавно и ситуацията е била овладяна бързо. Двама души са задържани за разпит, а разследването продължава. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на извършителя или евентуален мотив.

Малко преди стрелбата Офсет, чието истинско име е Киари Кендрел Сефъс, е бил в зоната за паркиране на комплекса, където е разговарял и се е снимал с почитатели. По свидетелски данни той е изглеждал спокоен и в добро настроение.

Офсет е част от хип-хоп триото Migos, заедно с покойния Тейкоф, който беше застрелян през ноември 2022 г. при инцидент в боулинг зала след спор, възникнал по време на игра на зарове.

В личен план артистът има три деца от връзката си с Карди Би. Двамата в момента са в процес на развод след близо седем години брак, белязан от периодични публични спорове и обвинения в изневяра. През август 2024 г. Карди Би официално подаде документи за прекратяване на брака, като според източници причината е постепенното отдалечаване между двамата.