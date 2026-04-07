Простреляха рапъра Офсет в казино във Флорида

7 Април, 2026 10:32 1 332 7

Рапърът е в стабилно състояние в болница

Събина Андреева

Американският рапър Офсет е бил прострелян в понеделник вечерта във Флорида, малко след като е бил забелязан да се снима и да си говори с фенове в района на казино, съобщиха негови представители и местни медии.

От екипа на изпълнителя потвърдиха, че той е настанен в болница и получава медицинска помощ. По предоставена информация състоянието му е стабилно, като остава под наблюдение.

Инцидентът е станал в близост до комплекса Seminole Hard Rock Hotel & Casino в град Холивуд, щата Флорида. Според местните власти сигналът е подаден малко след 19:00 ч., като пострадалият е транспортиран до Memorial Regional Hospital с наранявания, които не са животозастрашаващи.

Полицията съобщи, че служители са реагирали незабавно и ситуацията е била овладяна бързо. Двама души са задържани за разпит, а разследването продължава. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на извършителя или евентуален мотив.

Малко преди стрелбата Офсет, чието истинско име е Киари Кендрел Сефъс, е бил в зоната за паркиране на комплекса, където е разговарял и се е снимал с почитатели. По свидетелски данни той е изглеждал спокоен и в добро настроение.

Офсет е част от хип-хоп триото Migos, заедно с покойния Тейкоф, който беше застрелян през ноември 2022 г. при инцидент в боулинг зала след спор, възникнал по време на игра на зарове.

В личен план артистът има три деца от връзката си с Карди Би. Двамата в момента са в процес на развод след близо седем години брак, белязан от периодични публични спорове и обвинения в изневяра. През август 2024 г. Карди Би официално подаде документи за прекратяване на брака, като според източници причината е постепенното отдалечаване между двамата.


  • 1 офсет е лош човек

    1 0 Отговор
    обижда всеки който не му хареса нещо . ракетата уж случайно го убили . карди би изкара всичките му кирливи ризи . ще се оправи .

    10:38 07.04.2026

  • 2 Тюууу

    15 0 Отговор
    Напълни се с некадърни стрелци в краварника...

    10:42 07.04.2026

  • 3 социалист -анти капиталист

    8 0 Отговор
    Чудесен е западния свят , колко свобода има само !

    10:49 07.04.2026

  • 4 логично

    9 0 Отговор
    Ами тя статията казва всичко . Простелян пред казино . Хазарт и оръжие !

    11:12 07.04.2026

  • 5 хахх

    8 0 Отговор
    Ако беше отишъл в библиотека едвали щяха го прострелят

    11:17 07.04.2026

  • 6 Кой е тоя?

    3 0 Отговор
    Не съм го чувал, да не се е самопрострелял за, да пишат журналята за него?

    11:54 07.04.2026

  • 7 Хахаха

    1 0 Отговор
    Голяма работа един боклук по малко

    12:27 07.04.2026