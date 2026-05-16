Дрейк счупи три рекорда на Spotify в един ден с пускането на новите си албуми

16 Май, 2026 16:49

Рапърът стана най-слушания артист на платформата за тази година

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дрейк постави няколко нови рекорда в стрийминг платформите часове след изненадващото излизане на трите му нови албума – „Iceman“, „Habibti“ и „Maid of Honour“.

По данни на Spotify още до петък следобед Дрейк се е превърнал в най-слушания изпълнител за един ден в платформата през 2026 г. Албумът „Iceman“ вече държи рекорда за най-стриймван албум в рамките на едно денонощие тази година, а откриващото парче „Make Them Cry“ е станало най-слушаната песен за един ден в Spotify през 2026 г.

Сериозен успех албумите регистрират и в Amazon Music. Според платформата „Iceman“ е реализирал най-силния глобален дебют за първите 24 часа сред хип-хоп албумите тази година. Трите проекта заедно са поставили и рекорд за най-успешен глобален стрийминг дебют в рамките на едно денонощие за 2026 г.

Новите издания се появиха изненадващо в стрийминг платформите в четвъртък вечерта. През последните близо две години Дрейк постепенно подготвяше феновете за деветия си студиен албум „Iceman“, включително чрез няколко livestream епизода, в които загатваше за нов материал.

Часове преди официалната премиера рапърът излъчи и четвъртата част от поредицата „Iceman“. В края на предаването той обяви, че освен дългоочаквания албум ще публикува едновременно и още два проекта – „Maid of Honour“ и „Habibti“.

Първите реакции на музикалните критици към „Iceman“ са предимно положителни. В рецензия за Variety журналистът Питър А. Бери определя албума като „театрален, емоционално оголен и яростен“ проект, който бележи по-силен творчески период за Дрейк в сравнение с последните му солови издания.

Според Бери новият материал се отличава с по-реална емоционална тежест и по-директна конфронтация, вместо с „привидна интроспекция“, характерна за част от по-късните му албуми.

Успехът на трите нови проекта идва на фона на една от най-обсъжданите години в кариерата на Дрейк, след серията публични конфликти и музикални сблъсъци в хип-хоп индустрията, които през последните месеци засилиха вниманието към всяка негова нова продукция.


