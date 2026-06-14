След цели 53 години: Ню Йорк Никс отново е с титлата в НБА!

Ню Йорк победи Сан Антонио с 94-90 като гост в пети мач от финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА) и спечели първата си шампионска титла от 1973 г.

Така серията приключи при 4-1 в полза на Ню Йорк. Отборът спечели третата си шампионска титла в НБА, като първите си две титли спечели през 1970 и 1973 г.

Сан Антонио завърши втори в класирането на Западната конференция след редовния сезон. В плейофите отборът победи Портланд (4-1) в първия кръг, Минесота (4-2) във втория кръг и Оклахома Сити (4-3) във финалите на конференцията. Ню Йорк завърши трети в Източната конференция и победи Атланта (4-2), Филаделфия (4-0) и Кливланд (4-0) в елиминационните кръгове.

Това беше вторият път, когато Ню Йорк и Сан Антонио се срещнаха във финалите на НБА. Първият път беше през 1999 г., когато Сан Антонио надделя с 4-1. Отборът има пет шампионски титли зад гърба си, като спечели турнира през 2003, 2005, 2007 и 2014 г., като загуби единствения си финал през 2013 г.

Оклахома Сити спечели шампионата на НБА миналия сезон. Отборът спечели и редовния сезон.