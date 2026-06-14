Марк Карни в Дъблин: Европа и Канада могат да се превърнат в решителна сила

Европа, Ирландия и Канада имат потенциала да се очертаят като независими сили пред лицето на глобалната нестабилност и нарастващите заплахи, заяви канадският премиер Марк Карни в реч в Дъблин по време на посещението си в Ирландия, съобщава CFJC Today.

„На фона на тези сътресения Канада, Ирландия и Европа могат да се очертаят като значителна и решителна сила – сила за добро“, каза Карни.

Канадският премиер отбеляза, че Отава разглежда Европа като ключов партньор в стратегията си за диверсифициране на външноикономическите и политическите си връзки.

Изявлението идва на фона на усилията на канадското правителство да намали дългогодишната зависимост на страната от Съединените щати за търговия и сигурност. Карни преди това се застъпи за по-тясно сътрудничество между така наречените средни сили на фона на съперничеството между най-големите играчи в света.

По време на посещението си в Ирландия Карни проведе разговори и с ирландския премиер Майкъл Мартин. Двете страни се споразумяха да разширят сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, фармацевтиката, биотехнологиите и продоволствената сигурност.

Пътуването до Ирландия беше част от шестдневното европейско турне на канадския премиер. Преди това той се срещна с френския президент Еманюел Макрон в Париж, а след това планира да присъства на срещата на върха на Г-7 в Евиан ле Бен, Франция.