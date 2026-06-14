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Марк Карни в Дъблин: Европа и Канада могат да се превърнат в решителна сила

Марк Карни в Дъблин: Европа и Канада могат да се превърнат в решителна сила

14 Юни, 2026 07:24, обновена 14 Юни, 2026 07:30 545 5

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  • европа

Канадският премиер разглежда Стария континент като ключов партньор в стратегията си за диверсифициране на външноикономическите и политическите си връзки

Марк Карни в Дъблин: Европа и Канада могат да се превърнат в решителна сила - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа, Ирландия и Канада имат потенциала да се очертаят като независими сили пред лицето на глобалната нестабилност и нарастващите заплахи, заяви канадският премиер Марк Карни в реч в Дъблин по време на посещението си в Ирландия, съобщава CFJC Today.

„На фона на тези сътресения Канада, Ирландия и Европа могат да се очертаят като значителна и решителна сила – сила за добро“, каза Карни.

Канадският премиер отбеляза, че Отава разглежда Европа като ключов партньор в стратегията си за диверсифициране на външноикономическите и политическите си връзки.

Изявлението идва на фона на усилията на канадското правителство да намали дългогодишната зависимост на страната от Съединените щати за търговия и сигурност. Карни преди това се застъпи за по-тясно сътрудничество между така наречените средни сили на фона на съперничеството между най-големите играчи в света.

По време на посещението си в Ирландия Карни проведе разговори и с ирландския премиер Майкъл Мартин. Двете страни се споразумяха да разширят сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, фармацевтиката, биотехнологиите и продоволствената сигурност.

Пътуването до Ирландия беше част от шестдневното европейско турне на канадския премиер. Преди това той се срещна с френския президент Еманюел Макрон в Париж, а след това планира да присъства на срещата на върха на Г-7 в Евиан ле Бен, Франция.


Ирландия
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  • 1 000

    2 2 Отговор
    При цена на ресурсите средно 3 пъти над цената в сащ европа приключи филма. Кой какво казал е без значение. С ес е свършено.

    07:33 14.06.2026

  • 2 Тия са силни единствено

    2 2 Отговор
    в правенето на капачки, които ти запушват носа по време на пиене.

    07:33 14.06.2026

  • 3 Без име

    2 2 Отговор
    "Едно е да искаш! Друго е да можеш! А трето и четвърто е да го направиш." Хайтов

    07:33 14.06.2026

  • 4 А стига

    2 2 Отговор
    Е толко сте сила,че Тръмп като каже някоя щуротия и вие пълните гащите...

    07:35 14.06.2026

  • 5 Пич

    2 2 Отговор
    Да бе...!!!
    Решително маршируваха на прайда...!!!
    Всички искаха пищов...!!!

    07:37 14.06.2026

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