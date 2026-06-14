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Броят на жертвите, залети с гореща стомана в индийския металургичен завод, достигна 10 души

Броят на жертвите, залети с гореща стомана в индийския металургичен завод, достигна 10 души

14 Юни, 2026 06:58, обновена 14 Юни, 2026 07:08 836 4

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Трагичният инцидент стана на 8 юни

Броят на жертвите, залети с гореща стомана в индийския металургичен завод, достигна 10 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от тежкия взрив в металургичния завод в град Вишакхапатнам достигна 10 души, след като на 13 юни The Hindu съобщи за кончината на хоспитализирания с тежки изгаряния работник Гокивада Сурибабу.

Трагичният инцидент се случи в държавния завод на корпорацията Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) в късния следобед на 8 юни. По време на леярски операции в първи цех за топене на стомана (SMS-1), огромен черпак, пренасящ около 150 тона разтопена стомана, се откача или претърпява внезапна експлозия The Hindu.

Течната стомана е била нагрята до температура между 1500°C и 1600°C The Hindu. Металът се излива директно върху намиращите се в близост работници, предизвиквайки опустошителен пожар и обгръщайки в пламъци крановите съоръжения The Hindu, Instagram.Данни за жертвите и пострадалите.

Осем работници умират веднага в деня на експлозията поради пълно овъгляване на телата. Още двама работници губят живота си впоследствие – един на 10 юни (К. Паидираджу) и последният на 13 юни (Сурибабу, който е имал между 95% и 100% изгаряния) DT Next.

Двама от пострадалите вече са изписани от лечебните заведения, а други двама остават под лекарско наблюдение в стабилно състояние, предаде The Economic Times.

Според Главния инспекторат по фабриките, взривът е причинен от внезапно освобождаване на задържани газове вътре в разтопената стомана, пише The Hindu. Това се случва точно преди отварянето на долния шибърен затвор на кофата The Hindu.

Вследствие на сериозен обществен натиск и синдикални протести, ръководството на RINL отстрани от длъжност 15 служители и премести други 19, съобщи NDTV. Сред тях са висши мениджъри от отделите по човешки ресурси и стоманодобивните цехове The Hindu.

Профсъюзите алармират за сериозен недостиг на персонал, пренатоварване на работниците и използване на некачествени) суровини.

Те твърдят, че капацитетът на работната ръка в сектора е бил съкратен от 2000 на едва 700 души. Външен тричленен експертен комитет, оглавяван от директора на стоманодобивния завод в Бокаро, води пълно техническо разследване The Hindu.


Индия
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