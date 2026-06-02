Погнаха македонския рапър Слаткаристика заради връзките му с България

Абсурден скандал се разиграва в Скопие около един от най-известните рапъри на Балканите – Слаткаристика. Любимецът на хиляди фенове от двете страни на границата се оказа на прицел на северномакедонските македонисти, след като държавата одобри финансиране за биографичен филм за живота му.

Проектът, озаглавен на северномакедонската литературна норма „Слушни ме!“, или „Чуй ме!“ на книжовен български език, е сред одобрените от Агенцията за филми на РСМ, информира Телеграф.

Конкурсът е с общ бюджет от близо 93 млн. денара, или около 1,5 млн. евро. Вместо аплодисменти обаче, решението отприщи истинска истерия сред македонистките среди. Причината е, че Слаткаристика от години не крие доброто си отношение към България.

Рапърът, който има двойно северномакедонско и българско гражданство и смесен сръбско-български произход, многократно е демонстрирал желание за културно сближаване между София и Скопие. Именно това вбесява радикалните среди край Вардар. В социалните мрежи заваляха обвинения, че било „недопустимо“ държавата да дава пари на изпълнител, който поддържа добри отношения с България и е подкрепял Договора за добросъседство, както и Преспанското споразумение.

Особено дразнещ за националистите се оказва фактът, че Слаткаристика е близък с куп български звезди. През годините той работи рамо до рамо с Криско, Гери-Никол, 100 Кила, както и с Дара. Съвместните им проекти го превърнаха в своеобразен културен мост между София и Скопие – нещо, което много дразни най-крайните македонисти.

От Министерството на културата в РСМ побързаха да гасят пожара, като обясниха, че филмът не е посветен само на музикалната му кариера, а разказва и за тежката му битка с говорен дефект и стигмата, която е преодолял още като дете. Самият Слаткаристика отговори на нападките с емоционално послание, в което разказа как е намерил спасение в музиката и римите. Но в Скопие бурята не стихва. За радикалните среди всеки артист, който подава ръка към България, продължава да бъде мишена, независимо че в крайна сметка това вреди на репутацията на страната в Европа.