Погнаха македонския рапър Слаткаристика заради връзките му с България

2 Юни, 2026 13:32 873 7

Рапърът има двойно гражданство и е от сръбски и български произход

Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Абсурден скандал се разиграва в Скопие около един от най-известните рапъри на Балканите – Слаткаристика. Любимецът на хиляди фенове от двете страни на границата се оказа на прицел на северномакедонските македонисти, след като държавата одобри финансиране за биографичен филм за живота му.

Проектът, озаглавен на северномакедонската литературна норма „Слушни ме!“, или „Чуй ме!“ на книжовен български език, е сред одобрените от Агенцията за филми на РСМ, информира Телеграф.

Конкурсът е с общ бюджет от близо 93 млн. денара, или около 1,5 млн. евро. Вместо аплодисменти обаче, решението отприщи истинска истерия сред македонистките среди. Причината е, че Слаткаристика от години не крие доброто си отношение към България.

Рапърът, който има двойно северномакедонско и българско гражданство и смесен сръбско-български произход, многократно е демонстрирал желание за културно сближаване между София и Скопие. Именно това вбесява радикалните среди край Вардар. В социалните мрежи заваляха обвинения, че било „недопустимо“ държавата да дава пари на изпълнител, който поддържа добри отношения с България и е подкрепял Договора за добросъседство, както и Преспанското споразумение.

Особено дразнещ за националистите се оказва фактът, че Слаткаристика е близък с куп български звезди. През годините той работи рамо до рамо с Криско, Гери-Никол, 100 Кила, както и с Дара. Съвместните им проекти го превърнаха в своеобразен културен мост между София и Скопие – нещо, което много дразни най-крайните македонисти.

От Министерството на културата в РСМ побързаха да гасят пожара, като обясниха, че филмът не е посветен само на музикалната му кариера, а разказва и за тежката му битка с говорен дефект и стигмата, която е преодолял още като дете. Самият Слаткаристика отговори на нападките с емоционално послание, в което разказа как е намерил спасение в музиката и римите. Но в Скопие бурята не стихва. За радикалните среди всеки артист, който подава ръка към България, продължава да бъде мишена, независимо че в крайна сметка това вреди на репутацията на страната в Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а бе

    4 1 Отговор
    аре да си купим едно орехче от путин и да пратим братски поздрав на тъпите управници на шиптърската македончица,поне орехчето е точно ище думне къде требва да фръкнат фесовете на шиптърете

    13:36 02.06.2026

  • 2 Мдаа

    6 0 Отговор
    Ако търсите дефиниция на "промити мозъци" съседката ни е точният пример.

    13:40 02.06.2026

  • 3 Целите БАЛКАНИ са БЪЛГАРСКИ

    5 0 Отговор
    Каква полза за човека да живее, ако се отрече от кръвта си?!? От родния си език?!? От предците си?!?

    Целите БАЛКАНИ са БЪЛГАРСКИ и всички тези измислени народи - БЪЛГАРИ.
    Това е болезнената Истина, която НИКОЙ не иска да признае - нито Западът, нито Русия...
    Веда Словена.. Ние дадохме Словото и Ведите на Света. Българи са всички БРАМИНИ на Бхарата (сега - "Индия", преди - Ария Варта).
    Помнете и научете децата си!

    Кръвта вода не става! Не се гаси, тук що не гасне!

    13:46 02.06.2026

  • 4 Перо

    5 0 Отговор
    Лошото за нормалните хора в РСМ, че трябва да висят на границата с Гърция за годишен “одмор”, в жегата, по 5 ч. за биометрични регистрации, заради един файтон деца на титовисти от ВМРО ДПМНЕ, които не искат да изпуснат властта! Всички знаят, че договора и протоколите на РСМ с БГ и ЕС, нямат никакви вреди за комшиите! Мицкоски си налага сам вето и не допуска референдум, защото знае мнението на хората!

    13:58 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гисар

    1 0 Отговор
    Сега да бидеме искрени, Сладкара има многу поголема публика, што значи бизнис, во Бугариа отколку во Македониа. И другите македонски музичари исто така. Во Бугариа иа сакаат Македонската музика и Македонскиот иазик. Не е важно каде си роден. Без разлика на коиа националност припагате.

    Коментиран от #7

    14:13 02.06.2026

  • 7 Неразумний юроде!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гисар":

    Този селски сърбомански диалект на който говориш, ние не го разбираме.
    Пиши и говори на книжовен Български език!
    Ако си забравил майчиния си език - иди в някой Български културен център, ако е останал такъв, който да не сте запалили и си вземи книги, да се образоваш!

    14:19 02.06.2026