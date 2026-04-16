52-годишна звезда от "Американски пай" се разведе и изгря като еротичен модел

16 Април, 2026 15:58

Шанън Елизабет приковаваше мъжките погледи с всяка своя поява на екран в ранните 2000 г.

Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актрисата Шанън Елизабет обяви, че си е направила профил в платформата Онлифенс, след като стана ясно, че е подала молба за развод със съпруга ѝ Саймън Борхерт.

По информация на Page Six, актрисата, известна със сексапилните си роли от началото на века, е подала документите за развод във вторник, а новината за раздялата все още не е официално потвърдена публично от нея. Източници твърдят, че тя е „в началото на нов етап“ в личния си живот.

В публикация в социалните мрежи Елизабет индиректно загатна за промяната, като коментира нуждата от „рестарт“ и сподели размисли за личното равновесие.

Паралелно с това Елизабет потвърди решението си да се присъедини към OnlyFans, като заяви, че целта ѝ е да поеме по-голям контрол върху публичния си образ и комуникацията с аудиторията. В интервю за People тя подчерта, че през по-голямата част от кариерата си в Холивуд други са определяли начина, по който е представяна пред публиката.

„Тази нова глава е свързана с това да променя този модел – да покажа по-различна страна от себе си и да бъда по-близо до феновете“, посочва актрисата. В отделно изявление тя допълва, че платформата ще ѝ позволи да предлага съдържание „зад кулисите“ и по-директна комуникация, която не е възможна чрез традиционните социални мрежи.

Елизабет, позната с участията си в продукции като "Американски пай" и "Страшен филм", отбелязва, че остава да живее в Южна Африка, където продължава да се занимава с природозащитна дейност чрез собствената си фондация. Организацията е фокусирана върху опазването на дивата природа и е централен елемент в живота ѝ през последните години.

Главният изпълнителен директор на Creators Inc. Анди Бахман коментира, че моделът на платформи като OnlyFans предоставя възможност за по-пряка и значима връзка между публичните личности и тяхната аудитория.

Елизабет сключи брак с Борхерт през 2021 г., след като двамата се запознават през 2015 г. Те работят съвместно по природозащитни инициативи и водят подкаста „The Art of Conservation“. Преди това актрисата беше омъжена за Джоузеф Д. Райтман в периода 2002–2006 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Паа...

    19 4 Отговор
    Бих я уважил! Нищо и няма на жената!

    16:00 16.04.2026

  • 2 честен ционист

    12 3 Отговор
    Тази играеше ролята на украинската стерва, дошла в Щатско по програма за обмен. Още тогава напрактика си беше идеална за еротичен моде.

    Коментиран от #9

    16:05 16.04.2026

  • 3 Джак спот

    3 2 Отговор
    Професионална покерджйка е актрисата , ама защо не живее в Лас Вегас ....

    16:16 16.04.2026

  • 4 тихчо да не земеш и ти да

    8 0 Отговор
    си направиш профил в платформата Олигофернс
    от писар на модел

    16:18 16.04.2026

  • 5 Гост

    11 1 Отговор
    Колко вдъхновяващо - "изгря като еротичен модел" - а бе я си го кажете направо, че е станала сюрюнтия.

    16:21 16.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишо Дудикоф 🥷

    6 1 Отговор
    дърта и алчна за лесни пари

    16:34 16.04.2026

  • 8 Неа лошо,

    3 0 Отговор
    муpвата си остава муpва до гроб!

    16:52 16.04.2026

  • 9 пак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    за ма маша си мисриш

    17:11 16.04.2026

  • 10 Едно време ме караше....

    3 0 Отговор
    След като я гледах в тия два филма с нейно участие,след това да се захващам с "ръкоделие"
    Беше ного убава....:)))

    17:12 16.04.2026

  • 11 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Късно е, а можеше да изкара милярд едно време

    17:18 16.04.2026