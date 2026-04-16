52-годишна звезда от "Американски пай" се разведе и изгря като еротичен модел

Актрисата Шанън Елизабет обяви, че си е направила профил в платформата Онлифенс, след като стана ясно, че е подала молба за развод със съпруга ѝ Саймън Борхерт.

По информация на Page Six, актрисата, известна със сексапилните си роли от началото на века, е подала документите за развод във вторник, а новината за раздялата все още не е официално потвърдена публично от нея. Източници твърдят, че тя е „в началото на нов етап“ в личния си живот.

В публикация в социалните мрежи Елизабет индиректно загатна за промяната, като коментира нуждата от „рестарт“ и сподели размисли за личното равновесие.

Паралелно с това Елизабет потвърди решението си да се присъедини към OnlyFans, като заяви, че целта ѝ е да поеме по-голям контрол върху публичния си образ и комуникацията с аудиторията. В интервю за People тя подчерта, че през по-голямата част от кариерата си в Холивуд други са определяли начина, по който е представяна пред публиката.

„Тази нова глава е свързана с това да променя този модел – да покажа по-различна страна от себе си и да бъда по-близо до феновете“, посочва актрисата. В отделно изявление тя допълва, че платформата ще ѝ позволи да предлага съдържание „зад кулисите“ и по-директна комуникация, която не е възможна чрез традиционните социални мрежи.

Елизабет, позната с участията си в продукции като "Американски пай" и "Страшен филм", отбелязва, че остава да живее в Южна Африка, където продължава да се занимава с природозащитна дейност чрез собствената си фондация. Организацията е фокусирана върху опазването на дивата природа и е централен елемент в живота ѝ през последните години.

Главният изпълнителен директор на Creators Inc. Анди Бахман коментира, че моделът на платформи като OnlyFans предоставя възможност за по-пряка и значима връзка между публичните личности и тяхната аудитория.

Елизабет сключи брак с Борхерт през 2021 г., след като двамата се запознават през 2015 г. Те работят съвместно по природозащитни инициативи и водят подкаста „The Art of Conservation“. Преди това актрисата беше омъжена за Джоузеф Д. Райтман в периода 2002–2006 г.