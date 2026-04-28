Мелани Грифит и Антонио Бандерас се събраха 12 години след развода си (СНИМКИ)

Холивудските звезди Мелани Грифит и Антонио Бандерас демонстрираха, че добрите отношения след раздяла са възможни, след като бяха заснети заедно по време на рядка съвместна поява в Лос Анджелис.

Двамата бивши съпрузи бяха видени да напускат вечеря в неделя вечер, разхождайки се ръка в ръка и в добро настроение.

April 27, 2026

Към тях се присъединиха и дъщеря им Стела Бандерас, както и съпругът ѝ Алекс Грушински. На следващия ден Антонио Бандерас сподели в социалните мрежи по-интимен кадър от срещата – снимка, на която четиримата са заедно, усмихнати и в непринудена обстановка. В публикацията той определи Грифит като „бивша съпруга и приятел за цял живот“.

Мелани Грифит и Антонио Бандерас се запознават през 1995 г. на снимачната площадка на филма "Две са твърде много" и сключват брак година по-късно в Лондон. Разводът им беше финализиран през декември 2015 г., след близо две десетилетия съвместен живот. Още тогава двамата подчертаха, че решението им е взето по взаимно съгласие и с уважение един към друг и към семейството им.

Стела е единственото общо дете на двойката, докато Мелани Грифит има още три деца от предишни връзки, включително актрисата Дакота Джонсън, чийто баща е Дон Джонсън.

През последните години Антонио Бандерас прекарва по-голямата част от времето си в родната Испания, след като преживя сериозен здравословен инцидент преди около десетилетие - тежък инфаркт, който го накара да осмисли живота си и да забави крачка. Въпреки това той запазва близки отношения със семейството си и често се събира с бившата си съпруга и децата им по важни поводи.

Такъв беше и случаят със сватбата на Стела и Алекс Грушински, която се състоя през октомври 2025 г. в Испания. Събитието събра отново семейството и бе описано от актьора като емоционална и радостна среща, изпълнена със смях и близост.