Мелани Грифит и Антонио Бандерас се събраха 12 години след развода си (СНИМКИ)

28 Април, 2026 16:29 1 154 3

Двамата бяха засечени ръка за ръка на вечеря в Лос Анджелис

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудските звезди Мелани Грифит и Антонио Бандерас демонстрираха, че добрите отношения след раздяла са възможни, след като бяха заснети заедно по време на рядка съвместна поява в Лос Анджелис.

Двамата бивши съпрузи бяха видени да напускат вечеря в неделя вечер, разхождайки се ръка в ръка и в добро настроение.

Към тях се присъединиха и дъщеря им Стела Бандерас, както и съпругът ѝ Алекс Грушински. На следващия ден Антонио Бандерас сподели в социалните мрежи по-интимен кадър от срещата – снимка, на която четиримата са заедно, усмихнати и в непринудена обстановка. В публикацията той определи Грифит като „бивша съпруга и приятел за цял живот“.

Мелани Грифит и Антонио Бандерас се запознават през 1995 г. на снимачната площадка на филма "Две са твърде много" и сключват брак година по-късно в Лондон. Разводът им беше финализиран през декември 2015 г., след близо две десетилетия съвместен живот. Още тогава двамата подчертаха, че решението им е взето по взаимно съгласие и с уважение един към друг и към семейството им.

Стела е единственото общо дете на двойката, докато Мелани Грифит има още три деца от предишни връзки, включително актрисата Дакота Джонсън, чийто баща е Дон Джонсън.

През последните години Антонио Бандерас прекарва по-голямата част от времето си в родната Испания, след като преживя сериозен здравословен инцидент преди около десетилетие - тежък инфаркт, който го накара да осмисли живота си и да забави крачка. Въпреки това той запазва близки отношения със семейството си и често се събира с бившата си съпруга и децата им по важни поводи.

Такъв беше и случаят със сватбата на Стела и Алекс Грушински, която се състоя през октомври 2025 г. в Испания. Събитието събра отново семейството и бе описано от актьора като емоционална и радостна среща, изпълнена със смях и близост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    2 2 Отговор
    Каквото ще да ви разправя, отраканите мъже предпочитат яките какички! Такава връзка е и сексуално по естествена, защото жените на около петдесет повече искат, а мъжете на около четиридесет повече могат! А на 18 да си ученик на такава мацка е разкош!

    16:38 28.04.2026

  • 2 Анита почивната станция на Тодор живков

    2 1 Отговор
    Време е за почивка с солинген 🐐🐐🐐🐐🐐🥳🤭

    16:57 28.04.2026

  • 3 Умен и талантл имот с мин.вода строен ив

    2 0 Отговор
    Той и в Сапарева баня купи имот

    17:04 28.04.2026