Дъщерята на Никол Кидман е в трудни отношения с баща си след развода на родителите ѝ

29 Април, 2026 08:16 1 091 10

Никол Кидман и Кийт Ърбан обявиха раздялата си на 29 септември 2025 г.

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на актрисата Никол Кидман и певеца Кийт Ърбан, намекна за трудни отношения с баща си след развода на родителите си, според Daily Mail.

Репортери съобщиха, че 17-годишната Сънди Роуз наскоро е прекратила връзката си с баща си в Instagram. Вестникът обаче отбеляза, че Кийт Ърбан продължава да следи страницата на дъщеря си.

От 2005 г. Никол Кидман е във връзка с австралийския певец Кийт Ърбан. Те имат две деца заедно: 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет. Двойката не крие факта, че момичетата са родени от сурогатни майки.

Никол Кидман и Кийт Ърбан обявиха раздялата си на 29 септември 2025 г. TMZ съобщи, че актрисата и певецът живеят отделно от началото на лятото, като Кидман поема отговорността да се грижи за двете им деца, докато Ърбан е далеч.

През март Daily Mail, позовавайки се на вътрешен човек, съобщи, че дъщерите на звездите на практика са спрели да общуват с баща си. Източникът твърди, че Никол Кидман не е настройвала децата срещу баща им. Според вътрешния източник, Сънди и Фейт доброволно са се дистанцирали от Кийт Ърбан, след като родителите им са се развели. Момичетата са разстроени, че баща им се е развел с майка им след 19 години брак.


