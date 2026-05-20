Джейсън Бигс от „Американски пай“ отслабна и се разведе

Звездата от „Американски пай“ Джейсън Бигс се разведе със съпругата си Джени Молен след близо 20 години брак, съобщава Daily Mail.

Според източници, запознати с въпроса, раздялата е била предизвикана от кариерния растеж на Бигс и екстремната му загуба на тегло, което е повишило самочувствието му.

„Джейсън определено се е променил, откакто започна да отслабва. Отслабнал е много и това определено е помогнало за повишаване на самочувствието му“, казва един източник.

48-годишният актьор наскоро направи и режисьорския си дебют с филма „Untitled Home Invasion Romance“. Напрежението около излизането на филма и опасенията за собствената му значимост са обтегнали отношенията му със съпругата му.

„Джейсън е преживявал повече стрес в живота си от Джени напоследък и мисля, че това определено е причинило известен разрив“, добавя източникът.