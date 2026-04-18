Завеждат ново съдебно дело срещу Алек Болдуин заради стрелбата във филма "Ръжда"

Делото срещу Алек Болдуин, свързано с трагичния инцидент на снимачната площадка на филма "Ръжда", ще продължи в граждански съд. Съдия от Висшия съд на Лос Анджелис е постановил, че искът, подаден от член на снимачния екип, може да премине към съдебен процес, съобщават Variety и People.

Става дума за дело, заведено от осветителя Серж Светной, който твърди, че е бил изложен на непосредствен риск по време на инцидента през октомври 2021 г., при който загина операторката Халина Хъчинс. Тя беше простреляна, след като оръжие, държано от Болдуин, произведе изстрел по време на репетиция.

В съдебните документи се посочва, че „разумно жури би могло да приеме, че Болдуин е действал безразсъдно, насочвайки оръжие към човек с пръст върху спусъка“, което е могло да причини емоционален стрес.

Първоначално актьорът беше обвинен по наказателно дело, но през юли 2024 г. съд в Санта Фе прекрати обвинението за непредумишлено убийство с окончателно решение.

Гражданският иск на Светной е подаден още през 2021 г., малко след инцидента. В него се подчертава, че не е имало основание в оръжието – револвер .45 Colt – да има боеприпаси, нито те да присъстват на снимачната площадка.

По време на инцидента осветителят се е намирал на около два метра от Болдуин, зад монитор, докато актьорът репетира сцена с изтегляне на оръжие. След изстрела той оказва първа помощ на Хъчинс в продължение на около 20–30 минути, преди да пристигнат медицинските екипи.

В иска се посочва, че Серж Светной осъзнава сериозността на ситуацията едва след намесата на парамедиците, като твърди, че куршумът е преминал опасно близо до него. „Разстоянието е било въпрос на сантиметри“, се казва в документа.

Допълнително се отбелязва, че сцената не е изисквала изстрел, а оръжието не е трябвало да съдържа бойни патрони. От своя страна Алек Болдуин многократно заявява в публични изяви, че не е натиснал спусъка на оръжието.

Инцидентът на снимачната площадка на „Ръжда“ остава един от най-сериозните случаи на нарушение на безопасността в съвременната филмова индустрия, като доведе до редица разследвания и съдебни производства.