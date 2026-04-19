Алисия ще конкурира Николета Лозанова ѝ в бизнеса (СНИМКИ)

Алисия и Николета делят мъже, а сега вече ще са конкуренция и в бизнеса.

Певицата изненадващо пусна клипче в инстаграм, в което седи на стол и прехвърля крак върху крак, въоръжена с продукт за устни и огледало, с което ясно показа, че пуска свой козметичен бранд. Името на компанията ѝ е "Alice Laboratory" и от публикациите на марката в мрежата виждаме, че Алисия ще залага на скъпи и луксозни продукти както за грижа за кожата, така и за декоративна козметика.

Както е известно, Николета отдавна е собственик на собствена марка за грим и козметика, което носи нейното име.

„Близо две години работя по този проект и нямам търпение да ви го представя”, сподели Алисия към клипчето.

Това не е първият страничен бизнес на певицата. Преди време хитовата изпълнителка създаде модна марка с дизайнерката Димка Шаламанова, която е доста успешна. От няколко години в световен мащаб вече доста хитови изпълнителки се впуснаха в модната и козметична индустрия, като една от пионерките беше Риана с нейната "Fenty Beauty", която е изстреля в клуба на милиардерите. Последва я и Селена Гомез, чиято "Rare Beauty" стори същото.

Лейди Гага и Ариана Гранде също са сред успешните бизнесдами в сферата на музиката, а сега виждаме, че и родните ни знаменитости са се ориентирали натам.