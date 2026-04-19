Алисия ще конкурира Николета Лозанова ѝ в бизнеса (СНИМКИ)

19 Април, 2026 10:27 1 878 19

  • алисия-
  • николета лозанова-
  • бизнес-
  • грим-
  • козметика

И фолк певицата се заема с нелеката задача да върти козметичен бизнес

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алисия и Николета делят мъже, а сега вече ще са конкуренция и в бизнеса.

Певицата изненадващо пусна клипче в инстаграм, в което седи на стол и прехвърля крак върху крак, въоръжена с продукт за устни и огледало, с което ясно показа, че пуска свой козметичен бранд. Името на компанията ѝ е "Alice Laboratory" и от публикациите на марката в мрежата виждаме, че Алисия ще залага на скъпи и луксозни продукти както за грижа за кожата, така и за декоративна козметика.

Както е известно, Николета отдавна е собственик на собствена марка за грим и козметика, което носи нейното име.

„Близо две години работя по този проект и нямам търпение да ви го представя”, сподели Алисия към клипчето.

Това не е първият страничен бизнес на певицата. Преди време хитовата изпълнителка създаде модна марка с дизайнерката Димка Шаламанова, която е доста успешна. От няколко години в световен мащаб вече доста хитови изпълнителки се впуснаха в модната и козметична индустрия, като една от пионерките беше Риана с нейната "Fenty Beauty", която е изстреля в клуба на милиардерите. Последва я и Селена Гомез, чиято "Rare Beauty" стори същото.

Лейди Гага и Ариана Гранде също са сред успешните бизнесдами в сферата на музиката, а сега виждаме, че и родните ни знаменитости са се ориентирали натам.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ще се

    17 0 Отговор
    Възползвам! Ще ида да ми епилират пищака!

    10:29 19.04.2026

  • 3 коя от коя

    23 0 Отговор
    Е по-голяма в древният занаят

    Коментиран от #4

    10:30 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия

    20 0 Отговор
    двете да си се мажат както и с каквото искат , но кой нормален и мислещ човек би се доверил на тях и козметиките им ?

    10:34 19.04.2026

  • 6 Абе

    21 0 Отговор
    Тиа одавна са си конкурентни в бизнеса, ако вече така му викат.

    10:36 19.04.2026

  • 7 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Он е имал две перуки.

    10:37 19.04.2026

  • 8 ха ха

    15 0 Отговор
    Видели жабите /николета и алисия/че подковават конете/Риана, Селена Гомез,Лейди Гага и Ариана Гранде/и те вдигнали крак....

    Коментиран от #11

    10:37 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И тя ли

    12 0 Отговор
    Ще продава козметика, поръпана от тему на петорни цени.

    10:47 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СМЕХОРИИ

    8 1 Отговор
    ОИ БЯХА ТЕЗИ ВАЖНИ ОСОБИ,.. ТА ДА СЕ КОНКУРИРАТ

    10:49 19.04.2026

  • 13 Еврейн

    5 1 Отговор
    Еврейте си хващаме за жени скромни и почтени жени, а не покварени да гледа да те злепостави и да ти вземе парите.

    10:54 19.04.2026

  • 14 Ицо Багера

    5 1 Отговор
    Как ? Ще взема 20 лв. по - малко ли ?

    11:02 19.04.2026

  • 15 За тая и оная

    5 0 Отговор
    ме интересува единствено цената за дълбоко гърло и златен дъжд

    11:24 19.04.2026

  • 16 Алисия в страната на чудесата

    6 0 Отговор
    ще конкурира Лозанова ѝ в бизнеса
    на ескортните услуги за напористи зрели господа

    11:44 19.04.2026

  • 17 воайор

    6 0 Отговор
    баджаначките ще се избият!

    11:52 19.04.2026

  • 18 Файърфлай

    6 0 Отговор
    Тоя "Бизнес" е до време.След 5-6 години вече ще могат да предлагат само "стари чанти".

    13:06 19.04.2026

  • 19 глоги

    0 2 Отговор
    Николета отдавна е собствениЧКАк на собствена марка за грим и козметика, коЯто носи нейното име.

    13:42 19.04.2026