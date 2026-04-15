Мегз се връща в България с нов бизнес

Ексцентричната дизайнерка Миглена Каканашева, позната на публиката като Мегз, прави дългоочаквано завръщане у нас, след като за известно време се оттегли от светлините на прожекторите и заживя зад граница. След период, прекаран в Дубай, изпълнен с нови преживявания, лични промени и срещи, тя отново е тук – и този път с ясна бизнес посока, пише marica.bg.

Нов старт в модата

През лятото Миглена Каканашева ще представи своя нов моден бранд, който ще бъде разработван в България, но ще се продава основно онлайн. Целта ѝ е марката отново да стане разпознаваема и достъпна за по-широка аудитория, този път с по-силна международна насоченост.

„Вече съм тук“, написа бившата участничка във Big Brother VIP в социалните мрежи, с което официално потвърди новия си етап.

Промяна, която се вижда отдалеч

Прави впечатление и новият ѝ стил – значително по-елегантен, изчистен и премерен. Липсват характерните за преди шумни скандали и провокативни изяви, които често съпътстваха публичния ѝ образ. Днес тя изглежда по-фокусирана, спокойна и стратегична в комуникацията си.

Според наблюдатели в модния бранш, тази трансформация може да се окаже ключова за бъдещия ѝ успех.

Нов шанс за пробив на пазара

Хора от индустрията коментират, че за първи път Миглена Каканашева има реален потенциал да се наложи като сериозно име в модата. Причините са няколко – натрупан опит през последното десетилетие, промяна в личния ѝ живот и по-висок стандарт, който ѝ позволява да инвестира по-стратегически в развитие.

От Дубай до новото начало

Периодът ѝ в Дубай се определя като ключов за личната ѝ еволюция – време, в което е преосмислила посоката си и е изградила нова визия за бъдещето си. Сега тази визия вече започва да се материализира.

Какво следва?

Очаква се официалното представяне на новата модна линия да предизвика сериозен интерес в социалните мрежи и модните среди у нас. Дали този път завръщането ще бъде трайно и успешно – предстои да видим, но едно е сигурно: Миглена Каканашева отново е в играта.