Мегз се връща в България с нов бизнес

15 Април, 2026 07:43 2 171 31

През лятото Миглена Каканашева ще представи своя нов моден бранд

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ексцентричната дизайнерка Миглена Каканашева, позната на публиката като Мегз, прави дългоочаквано завръщане у нас, след като за известно време се оттегли от светлините на прожекторите и заживя зад граница. След период, прекаран в Дубай, изпълнен с нови преживявания, лични промени и срещи, тя отново е тук – и този път с ясна бизнес посока, пише marica.bg.

Нов старт в модата

През лятото Миглена Каканашева ще представи своя нов моден бранд, който ще бъде разработван в България, но ще се продава основно онлайн. Целта ѝ е марката отново да стане разпознаваема и достъпна за по-широка аудитория, този път с по-силна международна насоченост.

„Вече съм тук“, написа бившата участничка във Big Brother VIP в социалните мрежи, с което официално потвърди новия си етап.

Промяна, която се вижда отдалеч

Прави впечатление и новият ѝ стил – значително по-елегантен, изчистен и премерен. Липсват характерните за преди шумни скандали и провокативни изяви, които често съпътстваха публичния ѝ образ. Днес тя изглежда по-фокусирана, спокойна и стратегична в комуникацията си.

Според наблюдатели в модния бранш, тази трансформация може да се окаже ключова за бъдещия ѝ успех.

Нов шанс за пробив на пазара

Хора от индустрията коментират, че за първи път Миглена Каканашева има реален потенциал да се наложи като сериозно име в модата. Причините са няколко – натрупан опит през последното десетилетие, промяна в личния ѝ живот и по-висок стандарт, който ѝ позволява да инвестира по-стратегически в развитие.

От Дубай до новото начало

Периодът ѝ в Дубай се определя като ключов за личната ѝ еволюция – време, в което е преосмислила посоката си и е изградила нова визия за бъдещето си. Сега тази визия вече започва да се материализира.

Какво следва?

Очаква се официалното представяне на новата модна линия да предизвика сериозен интерес в социалните мрежи и модните среди у нас. Дали този път завръщането ще бъде трайно и успешно – предстои да видим, но едно е сигурно: Миглена Каканашева отново е в играта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямаше нужда

    41 0 Отговор
    Трябваше да си остане там, тук ковроляци има бол

    07:51 15.04.2026

  • 2 ИТААА ЛИ С БЕЗПЛАТНИТЕ ПОЛЕТИ

    32 0 Отговор
    СА ДОВЛЕЧЕ ТУКА......МНОГО НАГЪСТУ СТАНА ТУКАКУРВУЛЯКА....

    07:55 15.04.2026

  • 3 В Дубай

    31 0 Отговор
    много сигурно, затуй избяга.
    Идва пак тука да се мъчи да си продава дрънкулките, ха, ха…

    07:56 15.04.2026

  • 4 Подгони ги мурджо в дубай

    17 0 Отговор
    и айде пак на тръстиката…
    За такива по една мотика 10-ти номер.

    07:59 15.04.2026

  • 5 КегЗ

    18 0 Отговор
    А какво стана с предишния ?!

    07:59 15.04.2026

  • 6 Доста са я

    20 0 Отговор
    Мандръсали в Дубай и са и били главата в масата, за да и дойде акъла

    07:59 15.04.2026

  • 7 Нов

    15 0 Отговор
    Нов, колко да е нов? В три дупки няма нищо ново!

    08:02 15.04.2026

  • 8 абракадабра

    6 0 Отговор
    оКака нашева

    08:02 15.04.2026

  • 9 Венчето сън не спи

    13 0 Отговор
    да ни информира.
    Зер светът може да свърши без нея.
    Очакваме статия и за кратунчо от пиперково и пенда от кукуригово…

    Коментиран от #21

    08:03 15.04.2026

  • 10 Чукча писател

    22 0 Отговор
    Чак пък дългоочаквано завръщане ?!
    Шегувате се, нали ?

    08:04 15.04.2026

  • 11 Богат мъж

    10 0 Отговор
    Приветствам! Цените спаднаха драстично! Тази дефиниция веднага да се привърже към потребителската кошница!

    08:04 15.04.2026

  • 12 дедо Флашко

    4 0 Отговор
    Кака наша Мигличка.

    08:06 15.04.2026

  • 13 гръндж

    5 1 Отговор
    Мекгъзще се завърне в България с нови работи и задачки.

    08:10 15.04.2026

  • 14 Всички

    22 0 Отговор
    “бизнес дами” като нея , се завърнаха от дубай !

    08:12 15.04.2026

  • 15 И кво толкова предлага

    7 0 Отговор
    освен селски чалъми и фасони?
    Какво толкова има, че и може да го предложи осен една шепа вълна?
    Айcиктиp…

    08:13 15.04.2026

  • 16 Да пише и цената

    7 1 Отговор
    за час и нощ, нас нейните артикули не ни трябват.

    08:21 15.04.2026

  • 17 ристю

    4 0 Отговор
    Нов шанс за пробив на пазара,на дебелите пачки с кинти.

    08:21 15.04.2026

  • 18 Раковска римлянка

    8 0 Отговор
    И с новия бранд ли ще ползва измама с 50 фирми, да не плаща ДДС? Или просто остаря за " дубайски " шоколад 2 употреба.

    08:24 15.04.2026

  • 19 Как продава вълната,

    5 0 Отговор
    на час или на вечер?

    08:25 15.04.2026

  • 20 От нейните стоки

    3 0 Отговор
    ме интересува само вълната.

    08:28 15.04.2026

  • 21 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Венчето сън не спи":

    Нали знаеш, който плаща, той поръчва музиката. Така тече информационният поток.

    08:29 15.04.2026

  • 22 Каканашева изглежда добре

    0 3 Отговор
    Спокойна, женствена. Преди беше някакъв нервак безподобен.

    08:29 15.04.2026

  • 23 Кпд

    9 0 Отговор
    Мегз плати ли Д.ДС, за което я подгониха данъчните? ИЗМАМНИЦИТЕ КРАДАТ И ИЗЧЕЗВАТ.След това се появяват чисти и нахални, а всички ние ще плащаме!
    Срам и резил!

    08:32 15.04.2026

  • 24 Хе, хе, дизайнерка…

    8 0 Отговор
    Голяма майтапчийка е венчето.
    Дизайнер е Джуджаро, че го знае цял свят, а тази е селска пръчка.

    08:32 15.04.2026

  • 25 Дядо дръмпир-размишлява...

    3 1 Отговор
    такива смешници като тази са ви героите и като сина на кацамунска...Героите са тези които не пишете ,които направиха на запад многомилионен бизнес и които нямат връзка с дс ,но до тях няма как да стигнете !те си пазят личното пространство !не одобрявам някой от тях ,че харчат неразумно за скъпи удоволствия ,но парите са ...си ги изкарали от добрия цар и това е обична показност в тази ПРАШНА и счупена бг!ПС.Тази може ли да шие ,че я направихте дизайнерка......този на кацамунска какво може да прави така щото сам да се наложи в големия свят ,а не тук с помоща на дс-кгб да ръчка стадото....А , пропо Какво стана с циганина банкер на ктб.... открихте ли я КРИПТО$Кралицата.......нал филм има и оня с двете висши разбрахте ли дал някой го знае в Бад Вюртемберг....

    08:33 15.04.2026

  • 26 Още една златотърсачка

    6 0 Отговор
    търси да си вдига цената с дрънкулки.
    От мене може да вземе на босия цървулите.

    08:37 15.04.2026

  • 27 Карбовски

    5 1 Отговор
    Ще я викна на едно “интервю” :)

    08:43 15.04.2026

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Бих я наел само за едно... устно изпълнение...

    08:52 15.04.2026

  • 29 данъкоплатец

    5 0 Отговор
    колко ви платиха за това? първо - тази плати ли си данъците, второ - нова модна линия от нея, стига де първи април мина, трето - не хабете времето, уважавайте се първо вас.

    09:02 15.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тези

    1 0 Отговор
    То вече се разчуе за какво се ходи в Дубай.То онази работа не се износа.Та може и да е по събрала парички.И тука някой дедко я поддържа за такива статии ки.

    09:22 15.04.2026