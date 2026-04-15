Мегз се връща в България с нов бизнес

Ексцентричната дизайнерка Миглена Каканашева, позната на публиката като Мегз, прави дългоочаквано завръщане у нас, след като за известно време се оттегли от светлините на прожекторите и заживя зад граница. След период, прекаран в Дубай, изпълнен с нови преживявания, лични промени и срещи, тя отново е тук – и този път с ясна бизнес посока, пише marica.bg.
Нов старт в модата
През лятото Миглена Каканашева ще представи своя нов моден бранд, който ще бъде разработван в България, но ще се продава основно онлайн. Целта ѝ е марката отново да стане разпознаваема и достъпна за по-широка аудитория, този път с по-силна международна насоченост.
„Вече съм тук“, написа бившата участничка във Big Brother VIP в социалните мрежи, с което официално потвърди новия си етап.
Промяна, която се вижда отдалеч
Прави впечатление и новият ѝ стил – значително по-елегантен, изчистен и премерен. Липсват характерните за преди шумни скандали и провокативни изяви, които често съпътстваха публичния ѝ образ. Днес тя изглежда по-фокусирана, спокойна и стратегична в комуникацията си.
Според наблюдатели в модния бранш, тази трансформация може да се окаже ключова за бъдещия ѝ успех.
Нов шанс за пробив на пазара
Хора от индустрията коментират, че за първи път Миглена Каканашева има реален потенциал да се наложи като сериозно име в модата. Причините са няколко – натрупан опит през последното десетилетие, промяна в личния ѝ живот и по-висок стандарт, който ѝ позволява да инвестира по-стратегически в развитие.
От Дубай до новото начало
Периодът ѝ в Дубай се определя като ключов за личната ѝ еволюция – време, в което е преосмислила посоката си и е изградила нова визия за бъдещето си. Сега тази визия вече започва да се материализира.
Какво следва?
Очаква се официалното представяне на новата модна линия да предизвика сериозен интерес в социалните мрежи и модните среди у нас. Дали този път завръщането ще бъде трайно и успешно – предстои да видим, но едно е сигурно: Миглена Каканашева отново е в играта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нямаше нужда
07:51 15.04.2026
2 ИТААА ЛИ С БЕЗПЛАТНИТЕ ПОЛЕТИ
07:55 15.04.2026
3 В Дубай
Идва пак тука да се мъчи да си продава дрънкулките, ха, ха…
07:56 15.04.2026
4 Подгони ги мурджо в дубай
За такива по една мотика 10-ти номер.
07:59 15.04.2026
9 Венчето сън не спи
Зер светът може да свърши без нея.
Очакваме статия и за кратунчо от пиперково и пенда от кукуригово…
08:03 15.04.2026
10 Чукча писател
Шегувате се, нали ?
08:04 15.04.2026
15 И кво толкова предлага
Какво толкова има, че и може да го предложи осен една шепа вълна?
Айcиктиp…
08:13 15.04.2026
21 Така е
До коментар #9 от "Венчето сън не спи":Нали знаеш, който плаща, той поръчва музиката. Така тече информационният поток.
08:29 15.04.2026
23 Кпд
Срам и резил!
08:32 15.04.2026
24 Хе, хе, дизайнерка…
Дизайнер е Джуджаро, че го знае цял свят, а тази е селска пръчка.
08:32 15.04.2026
26 Още една златотърсачка
От мене може да вземе на босия цървулите.
08:37 15.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
