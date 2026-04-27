Кайли Дженър позира топлес за новата си марка дрехи (СНИМКИ+ВИДЕО)

27 Април, 2026 17:58 425 2

Новият бранд на младата бизнесдама включва модели, които доста напомнят на модата от началото на 2000-та година

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кайли Дженър предприе провокативен ход в нова фотосесия, публикувана в Instagram, чрез която популяризира новия си моден бранд KHY. 28-годишната бизнесдама позира с топлес визия, акцентираща върху новата колекция, произведена в Лос Анджелис и отличаваща се с ръчно поставени метални елементи.

В кадрите Дженър представя различни аутфити от линията, включително къса карго пола с масивни колани и деним ансамбли, като залага на минималистичен стайлинг и свободно падаща коса. В придружаващото описание тя посочва, че колекцията ще бъде пусната на пазара на 28 април, подчертавайки, че всеки детайл е изработен с внимание към дизайна и естетиката.

Брандът KHY се очертава като нов смел акцент от бизнес портфолиото на Кайли, наред с Kylie Cosmetics. Козметичната компания направи най-малката сестра от клана Кардашиян-Дженър милиардерка, а тя продължава да развива бизнесите си и да увеличава популярността си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фиткифакти

    А на вас балъци Кайлито плати ли ви за реклама или вие ей тъй безплатно я правите милиардерка😅

    18:01 27.04.2026

  • 2 Акше

    Те пък едни дрехи.
    Тези изглеждат обидно евтини дори за мен.

    18:04 27.04.2026