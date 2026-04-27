Кайли Дженър позира топлес за новата си марка дрехи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Кайли Дженър предприе провокативен ход в нова фотосесия, публикувана в Instagram, чрез която популяризира новия си моден бранд KHY. 28-годишната бизнесдама позира с топлес визия, акцентираща върху новата колекция, произведена в Лос Анджелис и отличаваща се с ръчно поставени метални елементи.
Kylie for khy’s born in la collection, dropping on the 28th on https://t.co/40Gv69lAEK ★ pic.twitter.com/GEWxoOOPnU— Kylie Jenner Source (@jennersource97) April 21, 2026
В кадрите Дженър представя различни аутфити от линията, включително къса карго пола с масивни колани и деним ансамбли, като залага на минималистичен стайлинг и свободно падаща коса. В придружаващото описание тя посочва, че колекцията ще бъде пусната на пазара на 28 април, подчертавайки, че всеки детайл е изработен с внимание към дизайна и естетиката.
Kylie Jenner em novo vídeo para o lançamento da nova coleção de Khy. pic.twitter.com/lg430a4yU6— Access Kardashian (@accesskardash) April 20, 2026
Брандът KHY се очертава като нов смел акцент от бизнес портфолиото на Кайли, наред с Kylie Cosmetics. Козметичната компания направи най-малката сестра от клана Кардашиян-Дженър милиардерка, а тя продължава да развива бизнесите си и да увеличава популярността си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фиткифакти
18:01 27.04.2026
2 Акше
Тези изглеждат обидно евтини дори за мен.
18:04 27.04.2026