Новини
Любопитно »
Крис Дженър дала 100 хил. долара за фейслифт, който не издържал

19 Април, 2026 12:44 1 500 9

  • крис дженър-
  • фейслифт-
  • процедура-
  • козметични интервенции-
  • пластична операция-
  • корекция

Лицето на 70-годишната риалити звезда отново започнало да пада надолу

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Крис Дженър обмисля коригираща естетична процедура, след като според медийни публикации останала недоволна от резултатите от последния си фейслифт, направен преди по-малко от година.

По информация на RadarOnline, 70-годишната продуцентка и бизнесдама смята, че ефектът от интервенцията, оценявана на около 100 000 долара, не отговаря на очакванията ѝ. Източници твърдят, че тя проучва възможност за допълнителна процедура, тъй като резултатът „не се задържа“ по начина, по който е предполагала.

Крис Дженър предизвика фурор още през май 2025 г., когато по време на престой в Париж беше объркана от фенове с дъщеря си Ким Кардашиян. По-рано беше съобщено, че процедурата е извършена от пластичния хирург д-р Стивън М. Ливайн.

В интервю за Vogue Arabia през 2025 г. майката на клана Кардашиян-Дженър потвърди, че е предприела естетична интервенция като част от желанието си да поддържа външния си вид. Тя заяви, че възприема подобни процедури като личен избор и начин да „остарява по свой начин“.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    8 1 Отговор
    За такива като тази има поговорка: Отпред цепеняк, а отзад като мачкан лак.

    12:48 19.04.2026

  • 2 в кратце

    5 0 Отговор
    Е,имала е жената,дала е.

    13:03 19.04.2026

  • 3 Лора

    3 0 Отговор
    Да „остаряваме по свой начин“ за по 100 000 долара месечно.

    13:16 19.04.2026

  • 4 фейслифт, който не издържал

    3 0 Отговор
    щом като на събка безплатно и правят с протеинови добавки

    14:05 19.04.2026

  • 5 Ауууу

    2 1 Отговор
    и аз не съм доволен!

    15:00 19.04.2026

  • 6 чатботовска кретения

    4 0 Отговор
    А някой тогава каза, че богатите щяли да живеят по 400 г.😏

    15:59 19.04.2026

  • 7 яяя

    3 1 Отговор
    Ми за нея 100 000 долара са като за нас 10 евро, така че все едно нищо.

    17:33 19.04.2026

  • 8 Лифт?!?

    2 0 Отговор
    Ми то всичко се смъкнало!

    Коментиран от #9

    17:52 19.04.2026

  • 9 вечната младост е невъзможна

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лифт?!?":

    Филърите са изчезнали и са се разкрили всички несъвършенства.

    19:10 19.04.2026