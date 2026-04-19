Крис Дженър дала 100 хил. долара за фейслифт, който не издържал

Крис Дженър обмисля коригираща естетична процедура, след като според медийни публикации останала недоволна от резултатите от последния си фейслифт, направен преди по-малко от година.

По информация на RadarOnline, 70-годишната продуцентка и бизнесдама смята, че ефектът от интервенцията, оценявана на около 100 000 долара, не отговаря на очакванията ѝ. Източници твърдят, че тя проучва възможност за допълнителна процедура, тъй като резултатът „не се задържа“ по начина, по който е предполагала.

Крис Дженър предизвика фурор още през май 2025 г., когато по време на престой в Париж беше объркана от фенове с дъщеря си Ким Кардашиян. По-рано беше съобщено, че процедурата е извършена от пластичния хирург д-р Стивън М. Ливайн.

В интервю за Vogue Arabia през 2025 г. майката на клана Кардашиян-Дженър потвърди, че е предприела естетична интервенция като част от желанието си да поддържа външния си вид. Тя заяви, че възприема подобни процедури като личен избор и начин да „остарява по свой начин“.