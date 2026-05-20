Сузанита се похвали с нова операция, закани се да разкрие какви ги е вършил бившият ѝ

Сузанита предприе дълго обсъждана промяна във външния си вид и се подложи на операция на носа. Новината стана ясна от поредица сторита в Инстаграм, които изпълнителката сподели директно от болничната стая в Истанбул.

На кадрите щерката на Орхан Мурад се вижда с абокат на ръката, а малко преди интервенцията написа: „Чакам да ме упоят и вече да заспя“, без да разкрива какво предстои, пише Шоу Блиц.

Няколко дни по-късно последва и потвърждението – Сузанита се появи с бинтован нос и подпухнало лице, с което показа, че се е подложила на ринопластика. По-рано тя сподели и няколко снимки с пластичния си хирург, загатвайки, че скоро ще разкаже какво е намислила.

Малко след операцията обаче певицата изненада последователите си с мистериозно послание, свързано с неин бивш партньор.

„Само да се възстановя малко и ще излея цялата помия за един мой бивш. Той си знае. И аз си знам. И вие ще разберете“, написа тя.

Думите ѝ предизвикаха вълна от реакции и множество въпроси сред последователите ѝ, които започнаха да гадаят какво точно стои зад посланието.

Още преди време Сузанита беше споделила, че обмисля корекция на носа си, като призна, че единственото, което я спира, е страхът от болката след процедурата. Очевидно обаче е преодоляла притесненията си.

Това е втората естетична процедура за изпълнителката през последните месеци. В края на миналата година тя отново коригира силиконовите си гърди.