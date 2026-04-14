Неуспешна блефаропластика: хирург разкри операцията, съсипала лицето на Анджелина Джоли

14 Април, 2026

Актрисата отрича всякаква пластична операция, освен гръдни импланти

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лицето на холивудската актриса Анджелина Джоли се е променило поради агресивна блефаропластика с хиперкорекция, каза пластичният хирург Мария Хайдар пред Gazeta.Ru.

„Възможно е външният вид на актрисата да се е променил, защото е претърпяла агресивна блефаропластика с хиперкорекция. В областта на горния клепач отстраняването на тъкан изглежда прекомерно, разкривайки костните контури на очните кухини. Долните клепачи изглеждат неестествено заоблени, нарушавайки естествените бадемовидни контури на очите. В резултат на тези промени периорбиталната област, вместо да изглежда подмладена, е визуално престегната, а погледът ѝ е станал стъклен“, заяви хирургът.

Хайдар също не изключи възможността Анджелина Джоли да е прекалила с филърите в областта на скулите и брадичката. Според експерта е важно да се поддържа баланс тук, в противен случай чертите стават забележимо ъгловати, което прави профила да изглежда по-суров.

Въпреки че актрисата отрича всякаква пластична операция, освен гръдни импланти, хирургът смята, че звездата преди това е претърпяла преоформяне на носа.

„На снимка отпреди 20 години носът ѝ изглеждаше по-широк с леко увиснал връх. През годините той е станал по-грациозен и деликатен, хармонично сливайки сe с естествените пропорции на лицето ѝ“, каза Хайдар.

Според хирурга слуховете, че Джоли е премахнала мастните възглавнички на Биш, са съмнителни, тъй като загубата на обем в областта на бузите през годините може да бъде причинена от естествени фактори, като например бърза загуба на тегло.

Хирургът обаче предположи, че знаменитостта се е подложила на ендоскопски лифтинг.

„Като се има предвид възрастта ѝ, актрисата има забележимо по-стегнати контури на лицето и шията си. Това най-вероятно е резултат от ендоскопски лифтинг, който е извършен много внимателно“, каза Хайдар.

Преди това Анджелина Джоли направи първата си публична изява в Камбоджа, откакто се появиха слуховете за неуспешна пластична операция.

View this post on Instagram

A post shared by Dr. Anil Rajani (@rajanimdskincare)


"В това видео разглеждам какво всъщност виждам, какво мисля, че се е случило и защо това е класически пример за това. Също така се спирам на „ефекта на хармониката“ на стареенето на лицето, защо долната част на лицето може внезапно да изглежда по-дълга, по-плоска, по-остра и по-малко позната, и защо един вирусен клип не е достатъчен, за да се диагностицира операция, подмяна или нещо друго. Ако някога сте гледали снимка на знаменитост и сте си мислили „какво се е случило?“, това видео обяснява защо очите ви може да ви разказват една история, докато анатомията, стилът и очакванията разказват друга." пише д-р Анил Раджани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ура,,Ура

    18 1 Отговор
    Много жени не са в ред. Не разбират че по хубаво нещо от естествените дадености няма.

    10:48 14.04.2026

  • 2 Възможно

    12 1 Отговор
    Е да е вярно! Видях ясно, че рязко погрозня, но го отдадох на остаряването. Може би да е заради хирургия...

    10:50 14.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    15 1 Отговор
    Заприличала е на външната министърка Надюха.

    10:52 14.04.2026

  • 5 Пране на пари

    14 1 Отговор
    Докторски ... Технологии....
    Времето тече, не прощава!

    10:54 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чавка

    8 1 Отговор
    На кого му пука, как изглежда в лицето, тази рендосана дъска с бръмбари в главата? ВСИЧКО СИ Е ДОШЛО НА МЯСТОТО.

    Коментиран от #9

    11:00 14.04.2026

  • 8 тая още

    8 1 Отговор
    като си отряза ци ци те , и разбрах ,че главата и е за ремонт , а не тялото !!!

    11:04 14.04.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Чавка":

    Сега е зла вещица. Още преди години захожда по този път. Има видеа на които се хвали, че яде живи насекоми буболечки.

    11:18 14.04.2026

  • 10 Тя искала да стане красавица

    6 1 Отговор
    Пък станала вампир!

    11:37 14.04.2026

  • 11 ха, ха

    3 0 Отговор
    Хайдар Мария Исмаиловна само с 4 години практика като пластичен хирург взела да дава мнения.Анджелина просто остарява като всички останали хора, с възрастта човек се променя визуално.Невъзможно е на 20 и на 40 да изглеждаш по един и същи начин.По снимка не могат да се дават мнение защото всички ги фотошопират.

    12:03 14.04.2026