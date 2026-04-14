Неуспешна блефаропластика: хирург разкри операцията, съсипала лицето на Анджелина Джоли

Лицето на холивудската актриса Анджелина Джоли се е променило поради агресивна блефаропластика с хиперкорекция, каза пластичният хирург Мария Хайдар пред Gazeta.Ru.

„Възможно е външният вид на актрисата да се е променил, защото е претърпяла агресивна блефаропластика с хиперкорекция. В областта на горния клепач отстраняването на тъкан изглежда прекомерно, разкривайки костните контури на очните кухини. Долните клепачи изглеждат неестествено заоблени, нарушавайки естествените бадемовидни контури на очите. В резултат на тези промени периорбиталната област, вместо да изглежда подмладена, е визуално престегната, а погледът ѝ е станал стъклен“, заяви хирургът.

Хайдар също не изключи възможността Анджелина Джоли да е прекалила с филърите в областта на скулите и брадичката. Според експерта е важно да се поддържа баланс тук, в противен случай чертите стават забележимо ъгловати, което прави профила да изглежда по-суров.

Въпреки че актрисата отрича всякаква пластична операция, освен гръдни импланти, хирургът смята, че звездата преди това е претърпяла преоформяне на носа.

„На снимка отпреди 20 години носът ѝ изглеждаше по-широк с леко увиснал връх. През годините той е станал по-грациозен и деликатен, хармонично сливайки сe с естествените пропорции на лицето ѝ“, каза Хайдар.

Според хирурга слуховете, че Джоли е премахнала мастните възглавнички на Биш, са съмнителни, тъй като загубата на обем в областта на бузите през годините може да бъде причинена от естествени фактори, като например бърза загуба на тегло.

Хирургът обаче предположи, че знаменитостта се е подложила на ендоскопски лифтинг.

„Като се има предвид възрастта ѝ, актрисата има забележимо по-стегнати контури на лицето и шията си. Това най-вероятно е резултат от ендоскопски лифтинг, който е извършен много внимателно“, каза Хайдар.

Преди това Анджелина Джоли направи първата си публична изява в Камбоджа, откакто се появиха слуховете за неуспешна пластична операция.

"В това видео разглеждам какво всъщност виждам, какво мисля, че се е случило и защо това е класически пример за това. Също така се спирам на „ефекта на хармониката“ на стареенето на лицето, защо долната част на лицето може внезапно да изглежда по-дълга, по-плоска, по-остра и по-малко позната, и защо един вирусен клип не е достатъчен, за да се диагностицира операция, подмяна или нещо друго. Ако някога сте гледали снимка на знаменитост и сте си мислили „какво се е случило?“, това видео обяснява защо очите ви може да ви разказват една история, докато анатомията, стилът и очакванията разказват друга." пише д-р Анил Раджани.