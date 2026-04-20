Шер иска да е попечител на 49-годишния си син

20 Април, 2026

През последните години синът на певицата си навлече доста неприятности със закона заради наркотична зависимост

Шер иска да е попечител на 49-годишния си син
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската музикална икона Шер е подновила съдебните си действия с искане за попечителство над сина си Елайджа Блу Олман, след серия от инциденти и нарастващи опасения за неговото здравословно и психическо състояние, съобщават международни медии.

По информация на издания като The Independent и специализирани развлекателни сайтове, решението на 79-годишната певица идва след няколко ареста на 49-годишния Олман през последните седмици, както и след данни за задълбочаващи се проблеми, свързани със зависимост към наркотични вещества и психично здраве.

Това не е първият подобен ход от страна на Шер. През декември 2023 г. тя вече поиска временно попечителство върху финансовите активи на сина си, аргументирайки се със съмнения за злоупотреба с наркотици. Впоследствие искането бе оттеглено, след като страните се договориха за извънсъдебен подход.

Новото развитие следва поредица от инциденти в началото на март, когато Олман бе задържан първо за нарушаване на обществения ред в частен имот, а дни по-късно – по обвинения за незаконно проникване в жилище в щата Ню Хемпшър. Според съдебни документи, той в момента се намира под наблюдение в специализирано психиатрично заведение, където се оценява способността му да участва в съдебни процедури по две отделни дела.

В подаденото до съда в Лос Анджелис искане се посочва, че състоянието на Олман се е влошило значително през последните месеци. Според правния екип на изпълнителката той не е в състояние да управлява личните си финанси, не разбира стойността на средствата си и е изложен на риск от външно влияние и злоупотреби.

Допълнителни данни сочат, че синът на Шер получава приблизително 120 000 долара годишно от наследствен тръст, създаден след смъртта на баща му Грег Олман. Според твърденията в съдебните документи значителна част от тези средства се изразходват за наркотици, луксозни услуги и краткосрочни престои в хотели.

Случаят отново поставя във фокуса на общественото внимание темата за попечителството над пълнолетни лица в САЩ – практика, която предизвика сериозни дебати през последните години, включително след широко отразената съдебна битка на Бритни Спиърс. Подобни процедури обикновено се прилагат в ситуации, при които се счита, че дадено лице не е в състояние самостоятелно да управлява личните или финансовите си дела.

Очаква се съдът да разгледа новото искане на Шер в контекста на актуалното здравословно състояние на Олман и представените доказателства, като решението ще определи дали ще бъде назначен временен попечител, който да поеме контрола върху финансовите му средства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита счетоводство

    5 7 Отговор
    Която жена не е спала с трима негри не знае нищо за секса

    12:44 20.04.2026

  • 2 глоги

    2 2 Отговор
    Шер иска да е попечителКА на 49-годишния си син.

    Коментиран от #4

    12:48 20.04.2026

  • 3 Шкиф

    3 1 Отговор
    И какво ще му попече баба Шерилин на това вехто пропадалище? Сетила се Мара да се побара. Тоя не друса от вчера и друса, защото като дете е бил зарязан в името на кариерата и не знам си какво и е израснал като плевел...

    13:18 20.04.2026

  • 4 Сигурен?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    УчителКА, родителКА, спасителКА, настойничКА, треньорКА и попечителКА - няма в тълковния речник.

    Коментиран от #6

    13:33 20.04.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ЯВНО Е ГОЛЯМ ШЕМЕТ.ПРИ ТОЛКОВА ТАЛАНТЛИВА МАЙКА ДА ИЗПАДНЕШ В ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ? ДРОГАТА Е УБИЕЦЪТ НА ВСЕКИ, КОЙТО МИСЛИ, ЧЕ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ.ДРОГАТА НЕ ПРОЩАВА И КОЙТО Е ПОЛЗВА Е ДОБРЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРА ,ЗАЩОТО НЯМА БЪДЕЩЕ. 😉🙄🥹

    15:54 20.04.2026

  • 6 Зоза

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сигурен?":

    Е та умнико?

    21:04 20.04.2026