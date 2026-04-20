Шер иска да е попечител на 49-годишния си син

Американската музикална икона Шер е подновила съдебните си действия с искане за попечителство над сина си Елайджа Блу Олман, след серия от инциденти и нарастващи опасения за неговото здравословно и психическо състояние, съобщават международни медии.

По информация на издания като The Independent и специализирани развлекателни сайтове, решението на 79-годишната певица идва след няколко ареста на 49-годишния Олман през последните седмици, както и след данни за задълбочаващи се проблеми, свързани със зависимост към наркотични вещества и психично здраве.

Това не е първият подобен ход от страна на Шер. През декември 2023 г. тя вече поиска временно попечителство върху финансовите активи на сина си, аргументирайки се със съмнения за злоупотреба с наркотици. Впоследствие искането бе оттеглено, след като страните се договориха за извънсъдебен подход.

Cher claimed he “spends any money he gets immediately, and almost exclusively money on drugs, expensive hotels and limousine transportation.”



Новото развитие следва поредица от инциденти в началото на март, когато Олман бе задържан първо за нарушаване на обществения ред в частен имот, а дни по-късно – по обвинения за незаконно проникване в жилище в щата Ню Хемпшър. Според съдебни документи, той в момента се намира под наблюдение в специализирано психиатрично заведение, където се оценява способността му да участва в съдебни процедури по две отделни дела.

В подаденото до съда в Лос Анджелис искане се посочва, че състоянието на Олман се е влошило значително през последните месеци. Според правния екип на изпълнителката той не е в състояние да управлява личните си финанси, не разбира стойността на средствата си и е изложен на риск от външно влияние и злоупотреби.

Допълнителни данни сочат, че синът на Шер получава приблизително 120 000 долара годишно от наследствен тръст, създаден след смъртта на баща му Грег Олман. Според твърденията в съдебните документи значителна част от тези средства се изразходват за наркотици, луксозни услуги и краткосрочни престои в хотели.

Случаят отново поставя във фокуса на общественото внимание темата за попечителството над пълнолетни лица в САЩ – практика, която предизвика сериозни дебати през последните години, включително след широко отразената съдебна битка на Бритни Спиърс. Подобни процедури обикновено се прилагат в ситуации, при които се счита, че дадено лице не е в състояние самостоятелно да управлява личните или финансовите си дела.

Очаква се съдът да разгледа новото искане на Шер в контекста на актуалното здравословно състояние на Олман и представените доказателства, като решението ще определи дали ще бъде назначен временен попечител, който да поеме контрола върху финансовите му средства.