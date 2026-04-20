Композиторът Андрю Лойд Уебър призна, че се бори с алкохолна зависимост

Британският композитор Андрю Лойд Уебър направи откровено признание за дългогодишна алкохолна зависимост, разкривайки подробности за личната си борба в интервю за The Sunday Times. Създателят на "Фантомът от операта" и "Котки" заявява, че решението да потърси помощ е било повратен момент.

„Преди около 16 месеца разбрах, че имам нужда от помощ – и това се оказа едно от най-добрите решения в живота ми“, казва композиторът. По думите му зависимостта е ескалирала до степен, в която вече не е могла да бъде игнорирана. „Мислиш, че е тайна, но не е. Всички знаеха. Започнах да се спускам стремително по наклона“, признава той, допълвайки, че близките му са били силно разтревожени от състоянието му.

След първоначален престой в специализирана клиника, който не довел до очаквания ефект, Андрю Лойд Уебър се включва в срещи на Анонимните алкохолици в Швейцария и Великобритания. Днес той поддържа ежедневен контакт с програмата и активно участва в нея. „Съпругата ми чувстваше, че вече не може да живее така“, казва още той, подчертавайки цената, която зависимостта е имала върху личния му живот.

Като част от процеса на възстановяване композиторът предприема и символичен жест – да се раздели с дългогодишната си винена колекция. Тя ще бъде предложена на търг от Christie's и включва редки бутилки, събирани още от 15-годишната му възраст.

В момента Уебър пътува между домовете си в Лондон, Хемпшир и Ню Йорк, като редовно посещава срещи и споделя опита си с други зависими. Той не крие, че възстановяването е дълъг процес, но подчертава значението на откритостта. „Важно е да говориш за това – особено с хората, които тепърва започват“, посочва композиторът.