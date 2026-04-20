Композиторът Андрю Лойд Уебър призна, че се бори с алкохолна зависимост

20 Април, 2026 14:58 918 5

Легендарният композитор сподели за страховете на семейството му по време на борбата със зависимостта

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският композитор Андрю Лойд Уебър направи откровено признание за дългогодишна алкохолна зависимост, разкривайки подробности за личната си борба в интервю за The Sunday Times. Създателят на "Фантомът от операта" и "Котки" заявява, че решението да потърси помощ е било повратен момент.

„Преди около 16 месеца разбрах, че имам нужда от помощ – и това се оказа едно от най-добрите решения в живота ми“, казва композиторът. По думите му зависимостта е ескалирала до степен, в която вече не е могла да бъде игнорирана. „Мислиш, че е тайна, но не е. Всички знаеха. Започнах да се спускам стремително по наклона“, признава той, допълвайки, че близките му са били силно разтревожени от състоянието му.

След първоначален престой в специализирана клиника, който не довел до очаквания ефект, Андрю Лойд Уебър се включва в срещи на Анонимните алкохолици в Швейцария и Великобритания. Днес той поддържа ежедневен контакт с програмата и активно участва в нея. „Съпругата ми чувстваше, че вече не може да живее така“, казва още той, подчертавайки цената, която зависимостта е имала върху личния му живот.

Като част от процеса на възстановяване композиторът предприема и символичен жест – да се раздели с дългогодишната си винена колекция. Тя ще бъде предложена на търг от Christie's и включва редки бутилки, събирани още от 15-годишната му възраст.

В момента Уебър пътува между домовете си в Лондон, Хемпшир и Ню Йорк, като редовно посещава срещи и споделя опита си с други зависими. Той не крие, че възстановяването е дълъг процес, но подчертава значението на откритостта. „Важно е да говориш за това – особено с хората, които тепърва започват“, посочва композиторът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаберих

    4 0 Отговор
    Миме, върнах се при моя.
    - И защо така реши?
    - Писна ми да му гледам щастливата физиономия.

    15:16 20.04.2026

  • 3 Цвете

    4 0 Отговор
    СТРАШНОТО Е, АКО РЕШИШ ЧЕ ПРЕЧИШ САМО НА СЕБЕ СИ. ИНАЧЕ Е ТАЛАНТ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ. 🍷👏🍷

    15:30 20.04.2026

  • 4 фен

    7 0 Отговор
    Този е гений, те винаги са на границата с нормалното! Да бЕхте споменали, че е и "Сър" пред името...ма журналя.

    Коментиран от #5

    15:36 20.04.2026

  • 5 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "фен":

    Обаче не пропускат да сложат "лорд " пред Женя Манчуууф от Шекер маала !!!

    16:38 20.04.2026