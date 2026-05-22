Излезе полицейски запис от ареста на Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние (ВИДЕО)

22 Май, 2026 13:58 1 439 6

На кадрите се вижда как поп певицата се проваля на теста за трезвеност пред служителите на реда

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови кадри от ареста на Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние бяха разпространени в американските медии, два месеца след инцидента, който предизвика сериозен обществен и медиен отзвук в САЩ. Видеозаписът от полицейската камера, публикуван от TMZ, показва как певицата разговаря с полицаи малко преди да бъде закопчана с белезници след проверка във Вентура Каунти, Калифорния.

Според информацията няколко шофьори са подали сигнали на телефон 911, след като забелязали черно BMW, управлявано „непредсказуемо“ и с опасни маневри по пътя. Свидетели твърдят, че автомобилът многократно е навлизал рязко между лентите, спирал внезапно и на няколко пъти едва не е ударил други коли. Един от подалите сигнала описва поведението на автомобила като „изключително опасно“ и изразява опасения, че може да последва тежка катастрофа.

Според полицейския доклад служителите са усетили „силна миризма на алкохол“ в автомобила на Бритни Спиърс. Певицата признала, че няколко часа по-рано е изпила мимоза, след което започнала да говори за високата си поносимост към алкохол. По време на проверката тя съобщила още, че приема предписани медикаменти, сред които Lamictal, Prozac и Adderall.

В доклада се посочва, че полицаите са открили опаковка с Adderall, която не била издадена на името на певицата, както и празна чаша за вино в поставката на автомобила. Според информацията Бритни е отказала да изпълни част от тестовете за координация на място, макар впоследствие да е преминала успешно няколко теста с дрегер.

Случаят се разви на фона на продължаващите обществени дискусии около психическото и физическото състояние на звездата след края на дългогодишното ѝ попечителство през 2021 г. През последните години Бритни Спиърс нееднократно попада в центъра на медийно внимание заради нестабилното си поведение, публикации в социалните мрежи и серия лични кризи.

След ареста певицата доброволно постъпва в рехабилитационна програма през април, като нейни представители заявиха, че тя работи активно върху здравословното си състояние и психическото си възстановяване. През май адвокатът ѝ Майкъл Голдстийн приема от нейно име споразумение по обвинението, известно в американската правна система като „wet reckless“ — по-леко нарушение, свързано с употреба на алкохол при шофиране.

Съдът постанови една година неофициална пробация, както и задължително участие в тримесечна програма за обучение, свързана с употребата на алкохол. Според американски медии певицата в момента се опитва да ограничи публичните си изяви и да се фокусира върху личния си живот след поредния период на интензивно медийно внимание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бритни

    6 1 Отговор
    - Ах, ах, полицаите са виновни! Те ми казаха да духам! И както ги подкарах, първо полицайче, второ полицайче........ ама осмото полицайче - греда! Излезе ренферас и ми написа акт...

    14:05 22.05.2026

  • 2 Пена лудата

    2 0 Отговор
    Преди години с 3 промила в кръвта се нацепих в едно дърво, как останах жива не знам.Божа работа.

    14:09 22.05.2026

  • 3 Сила

    11 0 Отговор
    Какво стана с неграмотния циганин дето му се замъгляваше километража и неговия надрусан приятел ...ни вопъл , не стон !!! Продължават да си карат коли и двамата ... ?!?

    14:26 22.05.2026

  • 4 Дупничанин

    2 0 Отговор
    Това все едно да кажете, че утре че съмне.

    14:55 22.05.2026

  • 5 в кратце

    0 1 Отговор
    Британи Спеарс не трябва да злоупотребява с елкохола,защото ще си развали красотата.

    15:57 22.05.2026

  • 6 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Абуе тая наистина ли е толкова Т.????? Абе с тези пари,които има, що не си наеме някой 50 годишно шофьорче със стаж и ще може да се напива и друса до на ..... не без проблеми!!!!

    15:57 22.05.2026