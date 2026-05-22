Излезе полицейски запис от ареста на Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние (ВИДЕО)

Нови кадри от ареста на Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние бяха разпространени в американските медии, два месеца след инцидента, който предизвика сериозен обществен и медиен отзвук в САЩ. Видеозаписът от полицейската камера, публикуван от TMZ, показва как певицата разговаря с полицаи малко преди да бъде закопчана с белезници след проверка във Вентура Каунти, Калифорния.

Според информацията няколко шофьори са подали сигнали на телефон 911, след като забелязали черно BMW, управлявано „непредсказуемо“ и с опасни маневри по пътя. Свидетели твърдят, че автомобилът многократно е навлизал рязко между лентите, спирал внезапно и на няколко пъти едва не е ударил други коли. Един от подалите сигнала описва поведението на автомобила като „изключително опасно“ и изразява опасения, че може да последва тежка катастрофа.

Според полицейския доклад служителите са усетили „силна миризма на алкохол“ в автомобила на Бритни Спиърс. Певицата признала, че няколко часа по-рано е изпила мимоза, след което започнала да говори за високата си поносимост към алкохол. По време на проверката тя съобщила още, че приема предписани медикаменти, сред които Lamictal, Prozac и Adderall.

В доклада се посочва, че полицаите са открили опаковка с Adderall, която не била издадена на името на певицата, както и празна чаша за вино в поставката на автомобила. Според информацията Бритни е отказала да изпълни част от тестовете за координация на място, макар впоследствие да е преминала успешно няколко теста с дрегер.

Случаят се разви на фона на продължаващите обществени дискусии около психическото и физическото състояние на звездата след края на дългогодишното ѝ попечителство през 2021 г. През последните години Бритни Спиърс нееднократно попада в центъра на медийно внимание заради нестабилното си поведение, публикации в социалните мрежи и серия лични кризи.

След ареста певицата доброволно постъпва в рехабилитационна програма през април, като нейни представители заявиха, че тя работи активно върху здравословното си състояние и психическото си възстановяване. През май адвокатът ѝ Майкъл Голдстийн приема от нейно име споразумение по обвинението, известно в американската правна система като „wet reckless“ — по-леко нарушение, свързано с употреба на алкохол при шофиране.

Съдът постанови една година неофициална пробация, както и задължително участие в тримесечна програма за обучение, свързана с употребата на алкохол. Според американски медии певицата в момента се опитва да ограничи публичните си изяви и да се фокусира върху личния си живот след поредния период на интензивно медийно внимание.