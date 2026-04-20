Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Жени Живкова проговори за развода си след 34 години брак

20 Април, 2026 15:58 4 675 13

  • жени живкова-
  • развод-
  • брак-
  • раздяла

Внучката на Тодор Живков заяви, че се чувства по-свободна

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След месеци на спекулации в светските среди, известната дизайнерка и внучка на Тодор Живков – Жени Живкова, официално потвърди, че бракът ѝ с бизнесмена Андрей Стефанов е в миналото. Признанието дойде лаконично по време на гостуването ѝ в предаването "Преди обед“ преди дни. Бракът, продължил цели 34 години, е приключил официално още през есента на 2024 г., пише Plovdiv24.bg.

Запитана за промяната в личния си живот, Жени Живкова сподели, че разводът не е пречка за развитието на един човек. "Естествено, че на никой не пречи, мисля. Понякога човек се чувства и по-свободен“, заяви тя. За нея свободата днес означава възможност за изява без ограничения и потискащи обстоятелства – думи, в които мнозина видяха намек за отношенията в бившия ѝ вече съюз.

Историята на Жени и Андрей започва в края на социализма. Сватбата им, първоначално планирана за края на 1989 г., е отложена заради бурните събития около 10 ноември. В крайна сметка те сключват брак на 10 януари 1990 г. в тесен кръг, като кума им е Лора Виденлиева. Въпреки че през годините изглеждаха като едно от най-стабилните семейства, слуховете сочат, че молбата за развод е подадена от Стефанов с мотив "дълбоко и непоправимо разстройство на брака“.

Последните две години бяха изключително тежки за фамилията заради официалния край на брака на Жени и Андрей през 2024 г. и шокиращата смърт на брата на Жени – Тодор Славков, който бе намерен мъртъв в село Асен броени дни преди сватбата на племенницата си през 2025 г..

Въпреки трагедията, голямата дъщеря на дизайнерката Людмила Стефанова сключи брак в тесен кръг, запазвайки семейното достойнство в трудния момент.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невероятна

    14 3 Отговор
    Новина

    16:00 20.04.2026

  • 2 никак не е зле

    14 8 Отговор
    Между другото има много хубави дрехи от бранда и.

    Коментиран от #13

    16:13 20.04.2026

  • 3 Много

    9 7 Отговор
    я изтрая тая скорпионка !

    16:30 20.04.2026

  • 4 Тая фамилия

    16 14 Отговор
    Тая фамилия роди Червената буржоазия и реабилитира бившите търтеи.

    16:33 20.04.2026

  • 5 миче барем ти

    12 6 Отговор
    проговори колко парици е щипнала от развода си след 34 години цицане

    Коментиран от #6

    16:37 20.04.2026

  • 6 Сила

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "миче барем ти":

    Мъжа и беше фалирал и тя беше заложила на банките къщата на дядо си и имотите си !!! После не знам ....

    Коментиран от #8

    16:41 20.04.2026

  • 7 Стара чанта

    16 9 Отговор
    СТИГА с тези изроди от миналото !!!

    16:56 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "абе":

    Да бе , с чували !!! А чувалите във вагони , а във вагоните слитъци злато ...!!!?

    Коментиран от #12

    17:48 20.04.2026

  • 10 Щик Найн

    5 1 Отговор
    Бизнесменът не е останал доволен от това как са закърпени чорапите му.

    17:56 20.04.2026

  • 11 Зрял та презрял

    3 2 Отговор
    В повечето случаи,причина за развод са тайните на щастливите съпруги.

    18:44 20.04.2026

  • 12 Тия

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    отчисления само буда вече може, обаче неотдавна и дедо й. Сам допълваш като сме в един цирк и си знаем номерата......

    19:28 20.04.2026

  • 13 МЕЖДУ ДРУГОТО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "никак не е зле":

    СЛЕД 50 ГОДИНИ НАКРАЯ Я ВИЖДАМЕ ЛЕКО УДМИХНАТА......

    04:15 21.04.2026