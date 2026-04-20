Жени Живкова проговори за развода си след 34 години брак

След месеци на спекулации в светските среди, известната дизайнерка и внучка на Тодор Живков – Жени Живкова, официално потвърди, че бракът ѝ с бизнесмена Андрей Стефанов е в миналото. Признанието дойде лаконично по време на гостуването ѝ в предаването "Преди обед“ преди дни. Бракът, продължил цели 34 години, е приключил официално още през есента на 2024 г., пише Plovdiv24.bg.
Запитана за промяната в личния си живот, Жени Живкова сподели, че разводът не е пречка за развитието на един човек. "Естествено, че на никой не пречи, мисля. Понякога човек се чувства и по-свободен“, заяви тя. За нея свободата днес означава възможност за изява без ограничения и потискащи обстоятелства – думи, в които мнозина видяха намек за отношенията в бившия ѝ вече съюз.
Историята на Жени и Андрей започва в края на социализма. Сватбата им, първоначално планирана за края на 1989 г., е отложена заради бурните събития около 10 ноември. В крайна сметка те сключват брак на 10 януари 1990 г. в тесен кръг, като кума им е Лора Виденлиева. Въпреки че през годините изглеждаха като едно от най-стабилните семейства, слуховете сочат, че молбата за развод е подадена от Стефанов с мотив "дълбоко и непоправимо разстройство на брака“.
Последните две години бяха изключително тежки за фамилията заради официалния край на брака на Жени и Андрей през 2024 г. и шокиращата смърт на брата на Жени – Тодор Славков, който бе намерен мъртъв в село Асен броени дни преди сватбата на племенницата си през 2025 г..
Въпреки трагедията, голямата дъщеря на дизайнерката Людмила Стефанова сключи брак в тесен кръг, запазвайки семейното достойнство в трудния момент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Невероятна
16:00 20.04.2026
2 никак не е зле
16:13 20.04.2026
3 Много
16:30 20.04.2026
4 Тая фамилия
16:33 20.04.2026
5 миче барем ти
16:37 20.04.2026
6 Сила
До коментар #5 от "миче барем ти":Мъжа и беше фалирал и тя беше заложила на банките къщата на дядо си и имотите си !!! После не знам ....
16:41 20.04.2026
7 Стара чанта
16:56 20.04.2026
9 Сила
До коментар #8 от "абе":Да бе , с чували !!! А чувалите във вагони , а във вагоните слитъци злато ...!!!?
17:48 20.04.2026
10 Щик Найн
17:56 20.04.2026
11 Зрял та презрял
18:44 20.04.2026
12 Тия
До коментар #9 от "Сила":отчисления само буда вече може, обаче неотдавна и дедо й. Сам допълваш като сме в един цирк и си знаем номерата......
19:28 20.04.2026
13 МЕЖДУ ДРУГОТО
До коментар #2 от "никак не е зле":СЛЕД 50 ГОДИНИ НАКРАЯ Я ВИЖДАМЕ ЛЕКО УДМИХНАТА......
04:15 21.04.2026