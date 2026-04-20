Жени Живкова проговори за развода си след 34 години брак

След месеци на спекулации в светските среди, известната дизайнерка и внучка на Тодор Живков – Жени Живкова, официално потвърди, че бракът ѝ с бизнесмена Андрей Стефанов е в миналото. Признанието дойде лаконично по време на гостуването ѝ в предаването "Преди обед“ преди дни. Бракът, продължил цели 34 години, е приключил официално още през есента на 2024 г., пише Plovdiv24.bg.

Запитана за промяната в личния си живот, Жени Живкова сподели, че разводът не е пречка за развитието на един човек. "Естествено, че на никой не пречи, мисля. Понякога човек се чувства и по-свободен“, заяви тя. За нея свободата днес означава възможност за изява без ограничения и потискащи обстоятелства – думи, в които мнозина видяха намек за отношенията в бившия ѝ вече съюз.

Историята на Жени и Андрей започва в края на социализма. Сватбата им, първоначално планирана за края на 1989 г., е отложена заради бурните събития около 10 ноември. В крайна сметка те сключват брак на 10 януари 1990 г. в тесен кръг, като кума им е Лора Виденлиева. Въпреки че през годините изглеждаха като едно от най-стабилните семейства, слуховете сочат, че молбата за развод е подадена от Стефанов с мотив "дълбоко и непоправимо разстройство на брака“.

Последните две години бяха изключително тежки за фамилията заради официалния край на брака на Жени и Андрей през 2024 г. и шокиращата смърт на брата на Жени – Тодор Славков, който бе намерен мъртъв в село Асен броени дни преди сватбата на племенницата си през 2025 г..

Въпреки трагедията, голямата дъщеря на дизайнерката Людмила Стефанова сключи брак в тесен кръг, запазвайки семейното достойнство в трудния момент.