Брад Пит не бърза да се жени за Инес де Рамон заради миналото с Анджелина Джоли

26 Май, 2026 12:42 1 257 5

Любовта между Брад Пит и Инес де Рамон процъфтява, но сватба не се задава

Брад Пит не бърза да се жени за Инес де Рамон заради миналото с Анджелина Джоли
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брад Пит отново е в светлината на прожекторите, този път заради личния си живот. Въпреки че връзката му с красивата Инес де Рамон изглежда стабилна и изпълнена с хармония, актьорът не планира да мине под венчило отново. Причината? Белезите от бурния му брак с Анджелина Джоли все още не са избледнели.

Според източници, близки до звездната двойка, Пит се наслаждава на спокойствието и подкрепата, които получава от Инес. Двамата са щастливи заедно, но актьорът не изпитва желание да узакони връзката си.

„Брад цени настоящата си партньорка, но не бърза да прави големи стъпки. След преживяното с Анджелина, той е по-предпазлив и не иска да повтаря стари грешки“, споделя доверен човек от обкръжението им.

Пит, който дълги години бе част от една от най-обсъжданите двойки в света, сега предпочита да живее по свои правила. За него хармонията и доверието са по-важни от брачния договор.

„Той не се стреми към още деца или нови семейни ангажименти. В момента се радва на живота такъв, какъвто е“, допълва източникът.

Докато феновете се чудят дали ще видят Брад Пит отново в ролята на младоженец, актьорът и неговата половинка предпочитат да се наслаждават на всеки миг заедно, без да се обвързват с обещания и формалности. Очевидно, за звездата от „Боен клуб“ и „Имало едно време в Холивуд“, истинската любов не се нуждае от подпис и церемонии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красивата?!?

    4 2 Отговор
    Виждате ли добре?

    12:44 26.05.2026

  • 2 урко

    5 0 Отговор
    ич не му и трябва да се жени. да си я плющи колкото иска и до там

    12:55 26.05.2026

  • 3 дедо

    7 0 Отговор
    у наше село е пълно с такива убавици сите са от маалата

    13:02 26.05.2026

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    Ейййййй, умори го тая Анджалина начи разбиришли. Много убава ама много лоша, нито му даваше да пие нито нищо.

    13:13 26.05.2026

  • 5 ха ха Хо

    2 0 Отговор
    ,,Жалко,, за златотърсачката Инес.Излъга се с Брат Пит.Заради парите му заряза младия си красив съпруг и сега каквото оскубе от Брат докато са заедно това ще и остане.

    13:33 26.05.2026