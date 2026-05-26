Брад Пит не бърза да се жени за Инес де Рамон заради миналото с Анджелина Джоли

Брад Пит отново е в светлината на прожекторите, този път заради личния си живот. Въпреки че връзката му с красивата Инес де Рамон изглежда стабилна и изпълнена с хармония, актьорът не планира да мине под венчило отново. Причината? Белезите от бурния му брак с Анджелина Джоли все още не са избледнели.

Според източници, близки до звездната двойка, Пит се наслаждава на спокойствието и подкрепата, които получава от Инес. Двамата са щастливи заедно, но актьорът не изпитва желание да узакони връзката си.

„Брад цени настоящата си партньорка, но не бърза да прави големи стъпки. След преживяното с Анджелина, той е по-предпазлив и не иска да повтаря стари грешки“, споделя доверен човек от обкръжението им.

Пит, който дълги години бе част от една от най-обсъжданите двойки в света, сега предпочита да живее по свои правила. За него хармонията и доверието са по-важни от брачния договор.

„Той не се стреми към още деца или нови семейни ангажименти. В момента се радва на живота такъв, какъвто е“, допълва източникът.

Докато феновете се чудят дали ще видят Брад Пит отново в ролята на младоженец, актьорът и неговата половинка предпочитат да се наслаждават на всеки миг заедно, без да се обвързват с обещания и формалности. Очевидно, за звездата от „Боен клуб“ и „Имало едно време в Холивуд“, истинската любов не се нуждае от подпис и церемонии.