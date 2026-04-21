Децата на Еди Мърфи и Мартин Лорънс посрещнаха първото си дете (СНИМКИ)

Актьорът и комик Еди Мърфи отбеляза поредица от лични и професионални събития, съвпаднали във времето, включително получаването на престижната награда за цялостен принос на Американския филмов институт и раждането на третата му внучка.

Синът му Ерик Мърфи и Джасмин Лорънс, дъщеря на актьора Мартин Лорънс, са посрещнали първото си дете – момиче на име Ари Скай. Новината идва малко след като Мърфи стана дядо и на внук, роден два месеца по-рано.

„Току-що имах първия си внук преди два месеца, а преди две седмици – третата си внучка. А преди месец навърших 65 години. Валят благословии върху мен“, заяви актьорът в интервю за Entertainment Tonight преди церемонията в Холивуд.

Галата по връчването на 51-вата награда за цялостен принос събра редица водещи имена от индустрията, сред които Дейв Шапел и Майк Майърс, които отдадоха почит към кариерата на Мърфи. Телевизионният запис от събитието ще бъде излъчен в края на май в Netflix.

В разговор с E! News актьорът подчертава, че въпреки признанието за професионалните му постижения, най-голямото му наследство остава семейството. „Моето наследство за мен са моите деца“, казва категорично той.

По отношение на родителството Еди Мърфи отбелязва, че не разчита на съвети, а на личен пример. „Децата не следват съветите ти, те следват това, което правиш. Наблюдават те“, коментира актьорът, който има десет деца.

Раждането на Ари Скай беше предшествано от публични прояви на двойката, включително организирано бебешко парти през март, на което присъстваха близки и семейство. Още преди официалното потвърждение за бременността, връзката между Ерик Мърфи и Джасмин Лорънс предизвика интерес, включително заради коментарите на Мърфи относно „комедийния потенциал“ на бъдещото им дете. „Всички казват, че това бебе ще бъде забавно“, пошегува се той още през 2024 г.