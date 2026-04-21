Лана Дел Рей влиза в света на Джеймс Бонд с нова песен (ВИДЕО)

21 Април, 2026 12:32 934 5

Певицата записа сингъл за новата видеоигра на агент 007

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лана Дел Рей представя „First Light“ – официалната тематична песен към новата видеоигра „007 First Light“.

Сингълът е написан и композиран съвместно с Дейвид Арнолд, едно от емблематичните имена в музикалната история на Джаймс Бонд, а издаването му поставя поп звездата в центъра на нова глава от Бонд вселената – този път в света на гейминга.

„First Light“ звучи едновременно кинематографично, елегантно и драматично, като съчетава оркестралния размах, характерен за класическите Bond теми, с меланхоличната чувствителност и разпознаваемата вокална атмосфера на Лана Дел Рей.

Песента вече е позиционирана като ключов елемент от идентичността на проекта, а IO Interactive и Amazon MGM Studios представиха и официалната title sequence визия, изградена около нея.

Сингълът е част от цялостния свят на „007 First Light“ – новата игра на IO Interactive, студиото зад поредицата Hitman, която разказва оригинална история за младия Джеймс Бонд. Основната музика в играта е дело на The Flight, което поставя „First Light“ в още по-ясен диалог с по-широката звукова концепция на проекта.


  • 1 Ивелин Михайлов

    3 4 Отговор
    Крайно време беше да й дадат участие

    Коментиран от #3

    12:35 21.04.2026

  • 2 бушприт

    1 3 Отговор
    title sequence - заглавна последователност

    12:39 21.04.2026

  • 3 Мишо Дудикоф 🥷

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Ти не си ли чалгар бе!? 🤔

    12:40 21.04.2026

  • 4 кой го интересува

    4 2 Отговор
    тая алкохоличка с кривите ботоксови джуки

    13:08 21.04.2026

  • 5 Добра е!

    2 1 Отговор
    И песента, и Лана.

    15:58 21.04.2026