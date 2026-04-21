Лана Дел Рей влиза в света на Джеймс Бонд с нова песен (ВИДЕО)

Лана Дел Рей представя „First Light“ – официалната тематична песен към новата видеоигра „007 First Light“.
Сингълът е написан и композиран съвместно с Дейвид Арнолд, едно от емблематичните имена в музикалната история на Джаймс Бонд, а издаването му поставя поп звездата в центъра на нова глава от Бонд вселената – този път в света на гейминга.
„First Light“ звучи едновременно кинематографично, елегантно и драматично, като съчетава оркестралния размах, характерен за класическите Bond теми, с меланхоличната чувствителност и разпознаваемата вокална атмосфера на Лана Дел Рей.
Песента вече е позиционирана като ключов елемент от идентичността на проекта, а IO Interactive и Amazon MGM Studios представиха и официалната title sequence визия, изградена около нея.
Сингълът е част от цялостния свят на „007 First Light“ – новата игра на IO Interactive, студиото зад поредицата Hitman, която разказва оригинална история за младия Джеймс Бонд. Основната музика в играта е дело на The Flight, което поставя „First Light“ в още по-ясен диалог с по-широката звукова концепция на проекта.
