Хари Стайлс и Зоуи Кравиц разпалиха слухове, че са сгодени (СНИМКА)

Връзката между Хари Стайлс и Зоуи Кравиц изглежда е навлязла в нов сериозен етап, след като двамата предизвикаха слухове за годеж по време на появата си в Лондон.

Актрисата от "Батман" бе забелязана с впечатляващ диамантен пръстен на безименния пръст на лявата ръка, докато се разхожда с музиканта в британската столица. Двамата запазиха небрежен стил – Кравиц бе облечена в светлосив тренчкот, бейзболна шапка с надпис „Boy Next Door“ и тъмни очила, докато Стайлс избра тъмносин комплект със спортен елемент и слънчеви очила.

По време на разходката певецът бе заснет с напитка матча, а актрисата държеше кафе, като именно тогава ясно се открои пръстенът, който предизвика спекулациите. В определен момент двамата се държаха за ръце, без да демонстрират излишно внимание към околните.

Двойката направи публичен дебют на връзката си преди около осем месеца, отново в Лондон, когато бяха засечени да се целуват и да се държат за ръце. Малко след това източници, близки до тях, коментираха, че отношенията им са се развили бързо, като подчертаха, че подобна публичност е нетипична за певеца без сериозна причина.

Оттогава двамата са били виждани заедно на различни места, включително в Ню Йорк, Рим и Лондон, както и на вечеря с приятели в ресторанта на Волфганг Пък в хотел „Фор Сийзънс“ в Манхатън.

Според източници от началото на годината Зоуи Кравиц е споделяла пред близкия си кръг, че възприема Хари Стайлс като „сродна душа“, като връзката им се различава съществено от предишните ѝ отношения с актьорите Карл Глусман и Чанинг Тейтъм.

Зоуи Кравиц бе омъжена за Глусман в периода 2019–2020 г., а по-късно имаше връзка и годеж с Тейтъм, приключили през 2024 г.

От своя страна Хари Стайлс също има поредица от публични връзки, включително с актрисите Тейлър Ръсел и Оливия Уайлд, както и с модела Кендъл Дженър и певицата Тейлър Суифт.