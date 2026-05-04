Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират две сватби

Новата светска двойка, която се движи доста бързо - Хари Стайлс и Зоуи Кравиц вече планират сватба, малко след като актрисата беше забелязана с диамантен годежен пръстен, оценяван на около 500 000 долара. Според информация на Page Six, двойката обмисля организирането на две церемонии – в Лондон и Ню Йорк.
Източници, близки до семейството на актрисата, посочват, че евентуално събитие в Ню Йорк би било свързано с баща ѝ, музиканта Лени Кравиц, който живее в Манхатън. Според същата информация, той вече е развил приятелски отношения с бъдещия съпруг на дъщеря си.
Самата Зоуи Кравиц в момента се намира в Ню Йорк като част от организационния комитет на Met Gala, но Хари не се очаква да присъства на събитието. Певецът рядко участва в подобни публични прояви през последните години.
Se los vio a Harry Styles y a Zoë Kravitz juntos londres a los besos y A ELLA CON UN ANILLO DE DIAMANTES ENORME, SE CASA HARRY?🙏🏻 pic.twitter.com/GapL20uZQ6— nom0leste (@nom0leste) April 21, 2026
Моментът е доста напрегнат за Хари Стайлс, който подготвя световно турне, свързано с новия му албум Kiss All the Time. Disco, Occasionally, което ще започне на 16 май в Амстердам. В рамките на турнето са предвидени и серия концерти в Madison Square Garden.
Двамата бяха забелязани за първи път заедно през август миналата година в Рим, а по-късно и в Лондон. Според медийни публикации, връзката им се е развила бързо през 2025 г., като близки до изпълнителя твърдят, че той не би направил публична подобна връзка, ако не я приема сериозно.
Harry Styles and Zoë Kravitz are engaged!
A source confirms to PEOPLE that Styles and Kravitz have shared their engagement news with “a small circle,” and that the actress has been showing off her ring to friends.
Зоуи Кравиц прекрати предишния си годеж с Чанинг Тейтъм през октомври 2024 г. след тригодишна връзка. Преди това тя беше омъжена за актьора Карл Глусман.
От своя страна бившият член на One Direction е имал връзки с редица публични личности, включително Тейлър Суифт и Кендъл Дженър, както и по-продължителна връзка с Оливия Уайлд, приключила през 2022 г.
