Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират две сватби
  Тема: Известни личности

4 Май, 2026 15:31 417 3

Двойката дори вече е обсъждала и темата за децата

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новата светска двойка, която се движи доста бързо - Хари Стайлс и Зоуи Кравиц вече планират сватба, малко след като актрисата беше забелязана с диамантен годежен пръстен, оценяван на около 500 000 долара. Според информация на Page Six, двойката обмисля организирането на две церемонии – в Лондон и Ню Йорк.

Източници, близки до семейството на актрисата, посочват, че евентуално събитие в Ню Йорк би било свързано с баща ѝ, музиканта Лени Кравиц, който живее в Манхатън. Според същата информация, той вече е развил приятелски отношения с бъдещия съпруг на дъщеря си.

Самата Зоуи Кравиц в момента се намира в Ню Йорк като част от организационния комитет на Met Gala, но Хари не се очаква да присъства на събитието. Певецът рядко участва в подобни публични прояви през последните години.

Моментът е доста напрегнат за Хари Стайлс, който подготвя световно турне, свързано с новия му албум Kiss All the Time. Disco, Occasionally, което ще започне на 16 май в Амстердам. В рамките на турнето са предвидени и серия концерти в Madison Square Garden.

Двамата бяха забелязани за първи път заедно през август миналата година в Рим, а по-късно и в Лондон. Според медийни публикации, връзката им се е развила бързо през 2025 г., като близки до изпълнителя твърдят, че той не би направил публична подобна връзка, ако не я приема сериозно.

Зоуи Кравиц прекрати предишния си годеж с Чанинг Тейтъм през октомври 2024 г. след тригодишна връзка. Преди това тя беше омъжена за актьора Карл Глусман.

От своя страна бившият член на One Direction е имал връзки с редица публични личности, включително Тейлър Суифт и Кендъл Дженър, както и по-продължителна връзка с Оливия Уайлд, приключила през 2022 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хамалин

    Местим ли, колеги? Работен ден е, все пак.

    15:34 04.05.2026

  • 2 розодендрон

    Ако щат и четири сватби да правят,това си е техен проблемъ. Те ще си плащат разноските.

    15:36 04.05.2026

  • 3 Чуденка

    Кои са тези?

    15:49 04.05.2026