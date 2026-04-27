Сгодените Хари Стайлс и Зоуи Кравиц отчаяно искат да имат деца

Поп звездата Хари Стайлс и актрисата Зоуи Кравиц планират следваща стъпка във връзката си, като според източници от обкръжението им двойката обмисля създаване на семейство в близко бъдеще.

По информация на Page Six, още преди годежа близки до британския изпълнител са споделяли, че той има ясно изразено желание да стане баща. „Той наистина иска дете“, посочва източник още в началото на годината, допълвайки, че Стайлс открито е говорил по темата с приятелите си.

Интересът на Хари към семейния живот се засилва след раждането на дъщерята на сестра му Джема Стайлс през 2024 г. В интервю за The Times изпълнителят признава, че присъствието му в този период е променило приоритетите му. „Да бъда там и да наблюдавам как племенницата ми расте, ми показа какво е наистина важно“, казва той.

Новината за годежа на Хари Стайлс и Зоуи Кравиц бе потвърдена наскоро, след като двамата са заедно от около осем месеца. Според източници отношенията им се развиват бързо, а певецът е „изключително отдаден“. „Никой от близкия им кръг не е изненадан от развитието“, коментира още източникът.

Двамата бяха забелязани за първи път през август 2025 г., когато бяха заснети заедно в Рим, а малко по-късно и в Лондон. Оттогава насам връзката им остава във фокуса на общественото внимание.

Паралелно с подема на личния си живот, Хари Стайлс се подготвя за натоварен професионален период. Той обяви световно турне в подкрепа на четвъртия си студиен албум, включително двумесечна резиденция в Медисън Скуеър Гардън.