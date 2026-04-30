Новини
Любопитно »
Рачков разкри кой е избрал годежния пръстен на Виктория

Рачков разкри кой е избрал годежния пръстен на Виктория

30 Април, 2026 17:31 708 8

  • димитър рачков-
  • годеж-
  • годежен пръстен-
  • виктория кузманова-
  • адреналинка

Водещият е получил сериозна помощ от Кремена Халваджиян

Рачков разкри кой е избрал годежния пръстен на Виктория - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова

Димитър Рачков се реши на сериозната крачка да предложи брак на 53 години. Шоуменът, който не крие, че е лудо влюбен в бившата адреналинка Вики, обаче хич не се е потил да избира пръстен, признава той.

"Една сутрин пиех кафе и си казах, че вече съм срещнал жената, за която искам да се оженя. Звъннах на Кремена Халваджиян, която познава точните хора и след половин час пръстенът беше запазен", споделя Рачков.

Интересно как актьорът дори не е участвал в избора на годежния пръстен. Разчитал е на избора на продавача, който е получил инструкции от жената на неговия шеф, пише "Уикенд".

Димитър Рачков не се слави като особено романтичен мъж. Той дори не измислил нещо вълнуващо, за да предложи брак на Вики. Решил да ѝ даде пръстена на семейна вечеря без излишни драми и словоизлеяния.

След всичките си връзки със звездни и красиви дами, Митко така и не се реши на брак. Той има син от Христина Апостолова, който вече е студент и учи във Франция "Архитектура и дизайн", но родителите му не са били жени. С Мария Игнатова също не стигна до венчилото, въпреки че въртеше любов с нея цели 10 години. Дори и с младата Анита връзката му беше по-скоро за забавление, отколкото със сериозни намерения.

Сега обаче, може би заслепен от младостта на Виктория, която е с цели 17 години под него, Рачков изглежда по-влюбен от всякога.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ник.А

    9 1 Отговор
    Този дърт развратник,слуга на арменеца,пак ли иска да лиже млади момичета? Добре,че арменеца му киха яко кинти,че инак Рачков ще си лиже м ъ дур ите сам...😅

    17:40 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мнение

    5 0 Отговор
    Как кой е избрал пръстенът на Митьо клоуна?!
    Собственикът му - Джордж Сорос и неговите нпо-та, които плащат стотици хиляди евра за клоуни като тоя и мисирки като Цънца, Крумова и др подобни, за да лъжат, подвеждат и успиват народа ни!!!

    17:48 30.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Много смотан и некадърен гном!🤣🤣🤣

    17:53 30.04.2026

  • 6 Тома

    5 1 Отговор
    На снимката изглеждат като дядо и внучка

    17:56 30.04.2026

  • 7 Каква

    2 0 Отговор
    красота само на снимката , бе ! А избиралите пръстена са мазно и селско нагаждачество и вятър ! Всъщност за един "годежен" пръстен биват !

    17:57 30.04.2026

  • 8 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Много противен тоя селяк Храчков ,тази горката явно яко го е закъсала щом се хвана с тоя палячо.

    18:02 30.04.2026